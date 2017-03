Intendente Bassi constató mejoras y nuevos equipamientos en Parque Industrial y habló del estado de la Avenida Neustadt

El intendente Gerardo Bassi constató los avances que evidencia el parque industrial. Se trata de una estación de bombeo en el predio. También, aclaró que la obra de la avenida Neustadt estaría terminada en el mes de abril.

En declaraciones al programa “Panorama Local” que se emite por Canal 2 de Goya Visión dijo que es importante la incorporación de una estación de bombeo en el predio del parque Industrial. Señaló: “Esta idea de preservar el trabajo, alienta la producción, que genera fuentes de trabajo. Sin dudas es lo más preciado en este tiempo de alta complejidad donde la gente ha perdido el trabajo o tiene miedo de perderlo, es importante garantizar el trabajo en un parque industrial que es modelo en la provincia con 40 empresas, incluso con una nueva”.



LA BOMBA

“Había en el PRODEGO, una bomba, se pidió presupuesto. Hay gente en Goya que también priorizamos el Compre Goya, con gente muy capacitada como Fal Metal pero de muchos emprendedores que hacen su trabajo, depositamos toda la confianza y en vez de que los recursos vayan a otro lado queden en Goya, las perspectivas a pesar del tiempo difícil siempre pensando positivamente y articulando con los empresarios, con cada uno de los vecinos porque creo que la camiseta de Goya está por encima de cualquier camiseta partidaria y de cuestión personal”, dijo.



PLAYA DE CARGAS

Se le preguntó si se podrá concretar una playa de transferencia de carga para Goya. Actualmente, el parque industrial se usa para eso, también. El jefe comunal respondió: “Depende de que la provincia nos ceda o de última podemos hacer una permuta de un terreno que tenemos en frente al parque industrial para poder esta comunicados. Es muy importante porque también los goyanos sabemos que los pasajes de camiones tan cargados están dañando el pavimento de las calles, se necesitan camiones más pequeños que vayan a los distintos puntos de ventas. Eso es importante y nosotros vamos seguir haciendo las gestiones para poder concretar y tener ese espacio que nos permite trasladar a camiones más pequeños que puedan transitar con holgura y comodidad en la ciudad”.



AVENIDA NEUSTADT

Se le consultó al intendente Bassi cuándo finalizará la obra de pavimentación de la avenida Neustadt. Respondió: “No sé quién me dijo algo de los portales…. Yo ya no desmiento, porque imagínense que es poco serio decir que está terminado cuando no está. Hay gente que tiene mucho tiempo y desconoce el valor del silencio y algunos comentarios de ese tipo lo dejamos pasar. Pero estuve con quien es el dueño de la empresa y me dijo que a fines de abril va a estar terminada. Y vamos a seguir trabajando”.-