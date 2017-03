Medidas contra motochorros: Desde junio, Motociclistas de Goya deberán grabar la patente en el casco y los chalecos

Será obligatorio y comenzará a regir en 90 días, para darles tiempo a adecuarse a la medida. Es tanto para conductores como acompañantes. Alejandro Stortti consideró que “lo que se pretende es mayor seguridad para la gente, creo que el chaleco no afecta a nadie, no hay problemas de poner el número a los costados del casco, no nos afectaría en absoluto”.Alejandro Stortti, técnico de la Dirección de Tránsito afirmó que la ciudad de Goya, como está adherida a la Ley Nacional de Tránsito también deberá cumplir con el uso del casco y chaleco reflectante donde estará impreso el número de la patente. Según Stortti, estas reformas entrarían en vigencia desde mediados de junio de este año.En declaraciones al programaque se emite por, Stortti dijo: “En realidad todo el país debe cumplirlo porque están adheridas a la Ley Nacional de Tránsito, la mayoría de las ciudades del país. Salió el decreto y entra en vigencia dentro de los 90 días, estaría aplicándose a mediados de junio. En cuanto al tema del horario, acá no tenemos restricciones. El conductor de la moto y su acompañante tendrá que llevar casco reglamentario homologado, con número de chapa patente a los costados, un chaleco retro reflectante con el número de chapa patente en la espalda, eso es lo que se ha sacado por decreto”.“En realidad, aparte de modificar un artículo hay que incorporar cuál es el mecanismo de sanción, decir si se a avisar, si se va a retener la moto, tengo entendido que la falta de colocación de numero de chapa y el número en el chaleco equivale a una retención, más que nada esto obedece a lo que ocurre en las grandes urbes como Corrientes, Buenos Aires, por la cuestión de la seguridad, acá si bien se han visto casos de moto chorros no es muy frecuente ver esto, pero de a poco en lo que es otorgamiento de licencias vamos a ir incorporando esto e ir adecuando a junio y no creo que los inspectores salgan a labrar actas y retener por esta cuestión más que nada se tendrá que hacer campaña de concientización previas”, dijo.“No había visto otro movimiento así en la Ley de Tránsito hacía bastante tiempo porque la ley es del 95 en base a un decreto se modifica el artículo 40 referido a requisitos para circular donde obliga al motociclista a usar casco, y en el reglamento pasa a decir cómo es el casco y agrega el chaleco”, dijo.“Lo que se pretende es mayor seguridad para la gente, creo que el chaleco no afecta a nadie, no hay problemas de poner el número a los costados del casco, no nos afectaría en absoluto, pero en tránsito cada medida que se toma es controversial, y molesta, es una de las tantas medidas donde a la gente de arranque no le gusta”, agregó.