Mensaje del Gobernador en la entrega de motos, patrulleros y ambulancias: “Corrientes no es una provincia narco y el pueblo de Itatí no vive de la droga”

Al pronunciar su mensaje en el acto de entrega de móviles policiales y ambulancias, el gobernador Ricardo Colombi afirmó que Corrientes no es una provincia narco y que la localidad de Itatí no vive de la droga; al tiempo que dejó implícito su respaldo a la institución policial e instó al personal incorporado a “honrar la profesión y el uniforme”.En este sentido destacó que el gobierno decidió incorporar a 180 hombres y mujeres, con años en la profesión provenientes de otras fuerzas de seguridad nacionales, conscientes de que el accionar interfuerzas fortalecerá la lucha contra la delincuencia. En otro momento expresó que volvería a tomar la misma decisión que la adoptada en Goya, donde actuó como padre para proteger a los jóvenes que fueron capturados sin que les digan el motivo y lo trasladaron ante la preocupación de los familiares.Dijo que en estos tiempos que estamos travesando la incorporación de los nuevos agentes va a dar respuesta a la sociedad que ansía vivir en una Corrientes mejor, en salvaguarda de las personas y de sus bienes. Por ello instó a “honrar la profesión, con el compromiso, la confianza y la seguridad que debe transmitir el uniforme que hoy ustedes comienzan a vestir”.También mencionó la entrega de motos, patrulleros, elementos muy importantes, pero a la vez advirtió que de nada servirá si esa vocación y ese compromiso no está firme”; por ello expresó que más allá de algunas depuraciones el gobierno debe respaldar políticamente a los hombres y mujeres que integran la policía de Corrientes”, indicando que lo que se entregó hoy se los debe cuidar entre todos. Cada jefe de comisaría, como los directores de hospital que contarán con los móviles, cuidando lo adquirido mediante el esfuerzo de cada uno de los correntinos.Manifestó el gobernador que la provincia va a seguir trabajando juntos, con acciones muy importantes. “En Salud Pública tenemos en ejecución más de quince obras en ejecución, hospitales nuevos, refacciones totales y recursos humanos que se van incorporando, tecnología, infraestructura. En el Instituto de Cardiología estamos invirtiendo más de 150 millones de pesos, también hay inversiones en el Hospital Escuela, Hospital Vidal, Hospital Llano y tantos hospitales en el interior de la provincia. Un hospital nuevo en San Cosme y otras obras importantes.En materia de Seguridad se efectuaron importantes inversiones para equipamiento, compra de patrulleros, motos y elementos tecnológicos muy valiosos; además se está ejecutando obras para mejorar el servicio penitenciario y se incorporan recursos humanos capacitados.Descartó de plano que el tratamiento de algunos medios locales y de Buenos Aires al tema Itatí les haga cambiar el rumbo, indicando que “a esos periodista corruptos y sinvergüenzas que creen que difamando poniendo títulos llamativos nos van a hacer cambiar de actitud están equivocados” y advirtió que no quiere que se se repita la crisis del 99.En otro momento afirmó que los correntinos “no somos narcotraficantes, Itatí no es una ciudad en la cual sus ciudadanos vivan del narcotráfico, Corrientes es una hermosa provincia; tenemos la misma problemática que tiene Misiones, Formosa, Salta, Jujuy, con fronteras calientes".Sostuvo que esta difamación es alimentada por periodistas y medios de nuestra ciudad involucrados en los hechos que desembocaron en la crisis del 99,”personas hábiles para trabajar sobre mentes débiles, no somos los actores del 99, no tenemos la mente débil, sabemos dónde estamos parados, lo que debemos seguir haciendo y cómo debemos seguir haciendo las cosas. No vamos a bajar los brazos, vamos a redoblar ganas, esfuerzo y empuje de seguir construyendo una provincia mejor entre todos”, manifestó.“Vamos a seguir profundizando este camino, corrigiendo lo que hay que corregir, mejorando lo que haya que mejorar, con la firme convicción de que vamos a construir la provincia con hombres y mujeres comprometidas de lo que queremos para nuestro suelo”.“Diez veces voy a volver a hacer lo que hice en Goya, lo hice como padre, como ciudadano común. Lo hice pensando en 18 personas que fueron levantadas sin saber por qué, llevadas a 250 kilómetros de distancia y para qué. Si pasaba algo en el camino quién se hacía responsable” manifestó el primer mandatario, en relación a la detención de dieciocho jóvenes correntinos detenidos por efectivos policiales santafesinos, sin que los padres fueran notificados.El gobernador Ricardo Colombi presidió este lunes en Costanera General San Martín- en un palco especialmente montado frente a la calle Pago Largo-, el acto de entrega de nuevos móviles destinado al parque automotor policial, ambulancias dirigidas a hospitales del interior y servicio de emergencias, al igual que la toma de juramento de egreso de 180 nuevos cabos de la Policía de Corrientes.Los móviles consisten en 40 camionetas Ford Ranger – Toyota Hillux y 100 motocicletas Yamaha 250 cc, mientras que las ambulancias son 11 con una inversión superior a los 15 millones de pesosSe trata de ambulancias para los hospitales de las localidades de Carlos Pellegrini, San Carlos, San Luís del Palmar, Lavalle, Mburucuyá, Isla Apipé, Berón de Astrada, San Miguel, Mercedes, Ituzaingó y para la DES 107.Ocho de ellas son son de traslado para pacientes de mediana complejidad y tres de ellas son unidades de terapia intensiva.El acto inició con el saludo protocolar a los presentes de parte del gobernador Colombi, del ministro de Seguridad, Horacio Ortega y del Jefe de la Policía de Corrientes, comisario general Eduardo Acosta.También asistieron el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, el vicepresidente primero del Senado, David Dos Santos, el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, el interventor del Servicio Penitenciario, comisario general (R), Osvaldo de los Santos García, ministros, secretarios y subsecretarios del ejecutivo provincial, interventores de entes autárquicos, legisladores nacionales y provinciales, intendentes de localidades del interior, integrantes del estado mayor policial, directores de hospitales y profesionales de la salud, invitados especiales y público en general.Posteriormente, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, bajo los acordes de la Banda de Música de la Policía de Corrientes.Luego, fue el momento para la invocación religiosa y bendición de los flamantes móviles por parte del capellán de la institución policial, Rubén Darío Valenzuela.Seguidamente se tomó juramento a los 180 nuevos cabos de la Policía de Corrientes, egresados del V° Curso Interfuerzas de la Escuela de Suboficiales “Sargento Juan Bautista Cabral”, quienes tras un período de preparación intelectual y física y en otros aspectos de la función policial, desde hoy pasan a formar parte de la fuerza efectiva, tanto en Capital como en el interior. El juramento estuvo a cargo del Director de la Escuela de Suboficiales, comisario mayor Juan Carlos Alfonzo.En la continuidad del acto se proyectó un power point en donde se detallaron las refacciones y remodelaciones que se le realizaron en distintas dependencias del Servicio Penitenciario Provincial, entre ellas:Sala de Espera de visitas en la Unidad Penal N° 1 –ubicada por calle Borgatti-, espacio ampliado con un mejor confort tanto para el personal como para los visitantes.Obras del predio de la División de Canes, con funcionamiento en Avenida Río Chico y Madrid en el barrio Apipé.Refacciones de obras en la división del Equipo Táctico de Operaciones Penitenciarias (ETOP), ubicado en Mariano Moreno entre Don Bosco y Padre Borgatti, consistentes en oficinas, equipamientos y gimnasioSalón de Usos Múltiples denominado Gran Salón Gris “El Libertador General José Francisco de San Martín”, ubicado en la sede de Jefatura del Servicio Penitenciario, por calle Pellegrini y San Luis, con capacidad para 250 personas, destinado a las distintas capacitaciones del personal, como así también de otras fuerzas.Como corolario del acto, se llevó a cabo la exhibición y puesta en marcha de los nuevos móviles policiales y ambulancias.-