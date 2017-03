Repercusiones por el Acto del Día de la Memoria: La directora de Derechos Humanos de Goya repudió los comentarios públicos del presidente del Plenario Vecinal

“Solamente una persona que no tiene capacidad de razonamiento propio, puede sumarse a esta campaña” dijo la Prof. Alicia Helena Casabonne sobre los comentarios negativos y agresivos de Carlos Vásquez, presidente del Consejo Plenario Vecinal en las redes sociales. En el acto oficial por el «24 de Marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia», alumnos del nivel primario de la Escuela Héroes de Malvinas utilizaron pañuelos blancos, emulando la lucha de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, reflexionando sobre la reivindicación de la democracia que tanto costó durante el Terrorismo de Estado vivido durante la última Dictadura Militar Argentina.Luego de la realización del acto, el presidente del Consejo Plenario Vecinal de Goya, Carlos Vásquez publicó en las redes sociales: “Qué vergüenza los actos por la Memoria, Verdad y Justicia. La verdad que son actos opositores a este gobierno nacional, no de la Memoria, Verdad y Justicia”. Y no solo eso, sino que además de cuestionar el objetivo y desarrollo de los mismos, esgrimió: “Vayan a cagar, a trabajar todos. Hay que separar las cosas”.Esta actitud violenta del representante de los vecinalistas goyanos, sorprendió a las autoridades municipales, tanto que la misma directora de Derechos Humanos, Alicia Helena Casabonne lo repudió ante la prensa: “Hay errores conceptuales que está respaldados por una posición política. A mí me llama mucho la atención el comentario que hace el Sr. Vásquez, que preside el Consejo Plenario Vecinal, porque se supone que él habla en nombre de los Consejos Vecinales. Él no es una persona más, está representando nada más ni nada menos al nivel de organización social y civil al que llega el conjunto de la comunidad goyana. Entonces tiene una gran responsabilidad. Por lo tanto sus aseveraciones deben ser filtradas previamente por su responsabilidad en el cargo.”La funcionaria explicó también cuál fue el objetivo legítimo de la representación que realizaron los alumnos del nivel primario durante el acto oficial del día viernes: “Los pañuelos blancos son la dignidad de esta nación; la dignidad de la democracia de la que hoy gozamos y por la cual muchos ciudadanos votaron a Macri. Esa democracia fue conquistada por las madres dando vueltas alrededor de la plaza”.“A partir de que el 24 de marzo se llenaron las plazas y avenidas del país, fuimos millones; porque no fue solamente esa Plaza de Mayo en Buenos Aires, fueron todas las plazas del país. Indudablemente es un llamado de alerta, de atención y el Gobierno Nacional quiere cambiar el relato”.“Acá está en discusión el relato: si acá hubo genocidio y terrorismo de estado, o si hubo una guerra sucia”.“Acá hubo genocidio y hubo terrorismo de estado. Por eso todos los responsables están siendo juzgados y muchos de ellos, condenados; no solamente por la Justicia Argentina sino por todo el espectro nacional. Ellos son considerados criminales de lesa humanidad y donde estén, son prófugos; la Interpol los detiene y envía a la Argentina para que sean juzgados”.La Prof. Casabonne dijo además que detrás de estos comentarios como el que realizó Vásquez, hay una intencionalidad política: “Está absolutamente equivocado. Esto no tiene pie ni cabeza, salvo el querer instalar políticas de la dictadura militar en nuestro país y en nuestra provincia”.“Hoy en la provincia todo esto está muy virulento porque está en discusión lo que hizo el gobernador cuando detuvo el allanamiento acá en Goya a todos los narcos. No solamente eso, detuvo al jefe de la Policía de la Provincia de Santa Fe, que vino a hacer el allanamiento. Hoy está investigado por eso”.“Siempre tratan de hacer lo mismo: tratan de tapar alguna cosa, atacando en forma sucia”.“Solamente una persona que no tiene capacidad de razonamiento propio, puede sumarse a esta campaña”.