Paraje El Remanso: Municipalidad trabaja para responder a pedidos de agua potable, enripiado y desagues

Luego de abordar el fortalecimiento de costas en el Remanso, los vecinos pidieron a la Municipalidad que realice unas obras esperadas hace tiempo como la extensión de la red de agua potable, el mejoramiento de caminos, cunetas, canales, entre otras cosas. Según comunicó el administrador del PRODEGO, Gustavo Gabiassi dichos pedidos tuvieron buen eco, y se ejecutarán en forma inmediata. Gabiassi aclaró sobre obras en sector de calles José María Soto y Ejército Argentino.

En el Remanso, el administrador del PRODEGO, Gustavo Gabiasssi mostró el avance de algunos trabajos que se realizan para mejorarle la calidad de vida de los vecinos de El Remanso que ya fueron afectados mucho por el desmoronamiento de barrancas que puso en peligro a todos los que tienen viviendas en ese sector. Pero los vecinos se interesan por otras obras como la red de agua potable.

Gabiassi comentó: “En este momento estamos abordando en la zona Norte de la ciudad, en este paraje Remanso tal cual lo hemos programado y tiene que ver con la solicitud de vecinos respecto a abordar problemáticas que tiene el sector como la erosión de costas. En ese sentido, en este año hemos hecho acopio y volcado de piedras de gran envergadura en la zona ubicada después del camino Chiappe. Sobre la costa se ha ensanchado usando motoniveladora el camino dándole más seguridad al camino y se prosiguió con la creciente, se produjo un desmoronamiento y erosión a tres viviendas. Se empezó a tirar escombros, y grandes volúmenes de hierro y otras cuestiones que nos sirvieron para ir avanzando con un terraplén. En ese sentido se continuó durante finales del año pasado y se continúa en este año. La zona está totalmente controlada pero seguimos aportando material para unir o rellenar una bahía que se formaba producto de las erosiones, podrán constatar que se está trabajando y en la medida de la disponibilidad de los recursos respecto a piedra de gran envergadura, piedra toro. Iremos protegiendo ese sector en particular y otros que pudieran surgir en toda la costa de Goya, fuera o dentro, tenemos erosión y debemos ir resolviendo de a poco el sistema”.



AGUA POTABLE Y OTRAS OBRAS

Se le preguntó sobre el pedido de los vecinos de que quieren que la Municipalidad les lleve la red de agua potable. A lo que respondió: “Eso se explicaba en la reunión con la comisión del barrio. El Secretario de Obras Públicas fue claro en ese sentido: luego de salir de unos trabajos programados en otros sectores ya inmediatamente se abordaría esta zona de la ciudad tal cual se lo hizo con el agua que se llevó al Puerto y ahora están en lugares específicos de acuerdo al plan, y que terminado eso se va a hacer inmediatamente el tendido de agua potable”.

“Se va a esperar que se haga la red de agua potable para luego hacer el enripiado de la zona con el aporte de los vecinos y está programado el trabajo y una vez finalizado lo que está encarando el municipio se abordará este tema”, recalcó.



CUNETAS Y CAMINO

Gabiassi continuó diciendo que “hablábamos en la reunión con los vecinos que mientras tanto y luego de cada lluvia se abordaría el sector con moto niveladora para perfilar el camino y nosotros con retroexcavadora y con personal de la cuadrilla de limpieza se va a tratar de mantener lo mejor posible las cunetas, como se puede ver estamos haciendo 500 metros con una máquina y personal y de esa manera ir mejorando la situación y transitabilidad de la calle que forma parte de la vereda, la cuneta y la calzada”.



OBRAS DE DEFENSAS

Se le preguntó por qué están sacando las defensas de tierra que estaban detrás del muro del club Náutico, por calles José María Soto y Ejército Argentino. Respondió sobre lo que están haciendo en ese lugar. Dijo. “Primero, en particular para que todo el mundo se quede tranquilo. Lo que se hace es una intervención de la remoción de las defensas provisorias de la ciudad. Los vecinos no tienen por qué preocuparse porque el muro perimetral que existe tiene la suficiente capacidad estructural desde el punto de estabilidad, deslizamiento y volcamiento y por si fuera poco de acuerdo a los cálculos, si es necesario vamos a hacer los contrafuertes indicados por los estudios por la calle José María Soto y Ejército Argentino. Ese es un punto de vista técnico y el otro es el estudio de filtraciones que se pudieran dar por la columna de agua que pudiera existir del otro lado del muro. Eso se está estudiando y se van a determinar las soluciones desde ese punto de vista los vecinos en general deben quedase tranquilos y que todo está fundamentado con estudios técnicos, hay un criterio científico por el cual estamos haciendo esa solución que no es otra cosa que vincular los espacios públicos del Paseo de los Poetas con el Paseo de los Enamorados que esta por San Martín y Alvear, vinculamos esos dos paseos con un tratamiento del espacio público en el sector de la José María Soto y Ejército Argentino a través de la generación de estacionamiento que mejorará el sector, la circulación de autos y todo en general. Hemos tenido reuniones con el Club Náutico, y también vamos a tener con los vecinos. Pero con la explicación que se dio oficialmente por el Boletín Oficial de la soluciones que se van a adoptar yo creo que debemos estar todos tranquilos que detrás de esto hay un estudio de profesionales como Pablo Celes, Iris Mussio, Alberto Estigarribia, Fernando Azcona, un equipo que trabaja para mejorar el espacio público optimizando el sistema de defensas”.-