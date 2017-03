La conducción del PJ nacional analizará la situación del peronismo en cada provincia

La reunión será el martes a las 15 y se analizarán las posibles alianzas distritales de cara a las próximas elecciones legislativas y también las de gobernador en Corrientes y Santiago del Estero. A diferencia de una elección a presidente, el PJ nacional no tiene la necesidad de hacer un congreso para habilitar la constitución de frentes partidarios.El Consejo Nacional del Partido Justicialista se reunirá el próximo martes a las 15, para analizar la situación del peronismo en cada provincia y las posibles alianzas distritales de cara a las próximas elecciones legislativas y también las de gobernador en Corrientes y Santiago del Estero.Días previos a la movilización del 30 de marzo de las dos CTA y al paro general de la CGT del 6 de abril, los miembros de la mesa de conducción del PJ nacional, de la que no forma parte el kirchnerismo, se volverán a ver las caras para definir la posición respecto a la medida gremial y, por otro lado, la cuestión de constitución de frentes en las provincias, aunque en este último tema no sea una opinión vinculante.A diferencia de una elección a presidente, el PJ nacional no tiene la necesidad de hacer un congreso para habilitar la constitución de frentes partidarios, ya que los acuerdos entre partidos es facultad de cada órgano provincial y eso le evita al presidente partidario José Luis Gioja tener la responsabilidad de organizar una mega cumbre justicialista a meses del cierre de listas que provocará más de un roce.Por eso, en esta oportunidad, sólo será un repaso de la situación del peronismo en cada provincia donde hay diversas situaciones como es el caso de Jujuy donde el partido se encuentra judicializado porque el sector del Frente Renovador -aliado a Cambiemos en ese distrito- que lidera Carlos Haquim -vicegobernador- afirma que las elecciones partidarias fueron legítimas, pero el Consejo partidario nacional decidió intervenir.Durante el encuentro en la sede porteña del PJ nacional en Matheu 130, el temario también incluirá un análisis de la situación política, social y económica del país, y podría difundir un documento crítico con las políticas implementadas por el Gobierno pero eso dependerá si todos los sectores logran ponerse de acuerdo, según adelantaron fuentes partidarias.