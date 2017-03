Monseñor Canecin: "El si de María fue el más grande beneficio para la humanidad"

Esa fue una de las expresiones del Obispo de Goya, monseñor Adolfo Ramón Canecin, que presidió una misa en la Solemnidad de la Anunciacion del Señor y para dar gracias a Dios por su cumpleaños, sus 29 años de sacerdocio y su segundo aniversario de ordenación episcopal. Para celebrar este triple acontecimiento, llegaron delegaciones de Formosa, la ciudad natal y desde los departamentos de la Diocesis de Goya. Transmitió Radio Maria Argentina.“Estamos celebrando la iniciativa de Dios, la encarnación del Verbo y lo primero a destacar en esta fiesta litúrgica es el protagonismo de nuestro Dios, por lo tanto, es una fiesta teocéntrica porque Dios es el centro y es cristocentrica porque el Verbo se hizo carne en el seno de la Santísima Virgen María” fueron las palabras iniciales de la homilia.Dijo luego que “en segundo lugar, celebramos la respuesta, absoluta e incondicional, de toda la humanidad en la persona de la Virgen María, que es la creatura que mejor interpreto la propuesta e iniciativa de Dios. María se sintió ´primereada´por Dios, porque el Señor la sorprendió, la interpeló cuando ella se pregunto ¿Cómo puede ser esto? Y, luego cuando Dios, atraves del arcángel, Ella dio una respuesta, dio el sí que hizo el más grande beneficio para la humanidad”.Resalto que “en María se encarnó el hijo eterno de Dios, que estaba en el seno del Padre y por obra y gracia del Espíritu Santo se encarnó en las entrañas de la Virgen y ahí comenzó el proceso humano de la gestación, para dar a luz dentro de nueve meses cuando celebramos Navidad”..“Este acontecimiento transformó la historia en un antes y en un después de Cristo, esta transformación fue producto y consecuencia de la iniciativa de Dios y de la respuesta de la Virgen María” dijo el prelado goyano.Mas adelante, monseñor Adolfo Canecin, repitió una frase que lo identifica en sus predicaciones: “Cuando Dios y el hombre, varón o mujer, se ponen de acuerdo ocurren maravillas” y remarcó “esta es la síntesis de esta solemnidad litúrgica”.“Dios y María se pusieron de acuerdo y tenemos que contemplar ese misterio e inspirarnos, tanto a nivel personal, familiar, conyugal y como Iglesia, en imitar las actitudes de la Santísima Virgen María, saber escuchar a Dios, dejarnos ´primerear´por Dios (parafraseando al Papa Francisco) , si hace falta, interpelarnos y luego dar una respuesta” reflexionó.El obispo, hizo referencia a la celebración del Dia del Niño por Nacer, remarcando que “la vida es un don de Dios” por lo tanto “es sagrada” y al ser “un regalo de Dios” hay que “saber descubrir el valor de la vida. La vida es sagrada desde el momento mismo de la concepción, a lo largo de toda nuestra existencia hasta el momento de la muerte” porque “Dios es el dueño de la vida”.Expreso su deseo “que lindo es que todos experimentemos, empezando por mi –dijo-que todos podamos optar por Dios, que es optar por la vida” porque “El Hijo de Dios y de María, vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Ese es el plan, proyecto, sueño y designio de Dios”.El 25 de marzo el Obispo Adolfo Canecin dio gracias a Dios por sus 59 años de vida y ese mismo, y en esa misma fecha pero en 1988 fue ordenado sacerdote por monseñor Dante Sandrelli en Formosa y un 25 de marzo, hace dos años fue consagrado obispo.“En este contexto del misterio de la Anunciación y de la Encarnación, “yo hoy quiero agradecer a Dios por la vida que me regalo a través de Pedro y Carmen hace 59 años atrás” también agradeció por “el don de la vocación que nació en el barrio San Miguel de Formosa, cuando integraba el grupo de jóvenes de la parroquia” y finalmente dijo “y por si fuera poco, como sino me hubiera bastado esto como motivo para agradecer a Dios, el Señor me llamo a la plenitud del orden sacerdotal, llamándome a ser Obispo de Goya”.“Agradezco a Dios y al Papa Francisco, este detalle de ir a buscar, en el rincón de la patria (Formosa) en el límite con otros países, un obispo para la Diócesis de Goya” al tiempo que recordó el lema de los otros tres obispos que le precedieron en esta diócesis, monseñor Alberto Devoto, Luis Stóckler y Ricardo Faifer.“Que detalle Señor haz tenido conmigo. Que María me ayude a ponerme de acuerdo con Dios, para que ocurran maravillas en mi vida y en mi ministerio de Pastor” expreso Canecin al finalizar su homilía ante un templo colmado de fieles, que vinieron desde Formosa y desde los diferentes departamentos de esta diócesis.-