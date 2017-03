Chicos goyanos se destacaron en Torneo Provincial de Tenis en Bella Vista

Los niños, entrenados por Maria Cristina Sotelo demostraron su talento ante jugadores de muy buen nivel, al tiempo que se destacaron en la faz deportiva. Campeonatos, y Subcampeonatos, y excelentes actuaciones dejaron conformes a todo el grupo que asistió a Bella Vista. Esta semana, un grupo de jugadores goyanos participó en el Segundo Torneo de Tenis que se desarrolló en la ciudad de Bella Vista. Participó el equipo de la Escuela de la Sociedad Sportiva, de Iniciados, Formación y Competición que dirige la entrenadora María Cristina Sotelo.En la ocasión, se destacaron los resultados obtenidos por Agostina Simoni y Pilar Casabonne, quienes se consagraron campeonas en categoría Sub 8; también, Gianella Volpi subcampeona en Singles y Dobles categoría sub 12; Hipólito Brest y Bautista Cavalieri quienes jugaron en sub 10 competición y Valentín Garolera, Agustín Caamaño e Hipólito Escribano quienes lo hicieron en 9/11 iniciados. Estos chicos goyanos demostraron su talento ante jugadores de muy buen nivel, al tiempo que se destacaron en la faz deportiva, compartieron una grata jornada de camaradería, y disfrutaron su estadía en Bella Vista junto a su entrenadora Cristina Sotelo. Seguramente, son momentos que quedarán grabadas en su memoria, y los acompañarán el resto de sus vidas. Felicitaciones a los chicos por representar tan bien a la ciudad de Goya.-