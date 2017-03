Super Copa Correntina de Campeones: Ferroviario prepara la revancha ante los goyanos

El plantel de primera del Tren Verde viene trabajando de cara al juego de Vuelta ante Central Goya que se disputará mañana las 17 horas. No podrá contar con Herman Essers lesionado.El Verdolaga comienza a definir el equipo para el domingo, cuando desde las 17hs se juegue el partido revancha ante Central Goya y que tendrá de contralor a una terna de la ciudad de Mercedes.Ferroviario ganó el primer partido por 4 a 2 y deberá ratificar de visitante su pase a las semifinales.El miércoles y jueves realizó prácticas futbolísticas y tácticas, trabajando en los puntos débiles y apuntalando los fuertes.La mala noticia es que no podrá contar con Herman Essers, el delantero tiene para 10 días más de recuperación, recordemos que se retiró lesionado en el primer juego ante Central Goya, su lugar será ocupado por Adrián Acevedo.Pero también hay buenas noticias, se sumó nuevamente a los entrenamientos José Tuto Fernández y seguramente tendrá un lugar entre los 18.Otra de las buenas que es que Hernán Valenzuela cumplió con sus dos fechas de suspensión, el lateral volverá a estar entre los once, reemplazando a José Luis Sosa quién fue expulsado en el primer partido.Otro que se ganó su lugar, tras una buena actuación desde la banca es Facundo Escalante que reemplazará Iván González.En limpio, lo que se observó en las últimas prácticas Ferroviario saldría con Juan Ríos Urquidiz en al arco, la defensa con Maximiliano Brunetti, Yoel Badaró y Hernán Valenzuela; la mitad de la cancha Juan Miérez, Gustavo Fernández Benítez, Osvaldo Chávez y Facundo Escalante; como enlace Emiliano Brunetti y los delanteros Daniel Ortíz y Adrián Acevedo.Este viernes se estará realizando una nueva práctica por la tarde y el sábado por la mañana, donde se confirmará el equipo. En tanto que el domingo a media mañana se estará partiendo a Goya.