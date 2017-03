Productores independientes de Goya convocan a tabacaleros a debatir mayores precios para la campaña

Para ayer estaba convocada una reunión en el domicilio del productor “Gringo” Cáneva, con el objetivo de debatir sobre qué acciones lleva a cabo para obtener mayores precios en esta campaña. Roberto Segovia aseguró que la intención es que en la próxima asamblea de la Cooperativa de Tabacaleros se fije el precio. Advirtió que no pueden seguir trabajando a pérdida, y que la aspiración es que les paguen 15 pesos por kilo de tabaco acopiado, en promedio.

En declaraciones al programa “Equinoccio” que se emite por FM Norte, el productor Roberto Segovia, referente de la Asociación de Productores Tabacaleros Independientes explicó que “invitamos a los amigos productores, es de suma importancia que el producto participe por todos los problemas que nos vienen sucediendo y nosotros como productores estamos convencidos de que hay recursos si por ahí las cosas no se hacen como corresponde no es porque no haya recursos sino porque hay una falencia de la gente que se deben ocupar para que esos fondos lleguen en tiempo y forma al productor y ahora se agrega un tema más que al sector general le debe preocupar: la Cooperativa Tabacalera está anunciando su asamblea para el próximo lunes 3 de abril y en esa asamblea es donde nosotros los productores desde hace unos cuantos años venimos sosteniendo que es el ámbito donde se debe acordar el precio que el productor va a entregar su producción, porque siempre se hacía así, en años anteriores, hace siete años atrás, lamentablemente esta dirigencia actual no acepta que en la asamblea se hable del tema precio o se fije el precio y eso hace que el socio pierda la única herramienta que tiene para defender su producción porque se imagina que una vez que pasa la asamblea luego es el Consejo de la Administración es la que decide qué precio va a pagar y el socio no tiene derecho al pataleo, lo entrega o se queda con el tabaco en su casa”.



FIJAR PRECIO

Segovia recalcó que “es de suma importancia que el productor participe en las reuniones y entre todos acordemos más o menos qué es lo que pretendemos como precio y acordemos un plan de lucha para exigir que en la asamblea se fije el precio del tabaco porque en los últimos años venimos vendiendo al precio que ellos dicen que pueden pagar y una vez más el balance de la Cooperativa demuestra que lo que peleamos para un mejor precio, y no estábamos equivocados: el balance es claro, Cooperativa financieramente mejoró y eso significa que podía haber pagado un mejor precio y todos tendríamos un mejor estándar de vida, eso repercute en líneas generales porque si el precio es bueno hace que el productor se entusiasme más en hacer tabaco porque es rentable y eso beneficia a la Cooperativa y a la ciudad de Goya”.

“Es como decimos: no vamos contra nadie en particular, sino que queremos la mejoría en general que las cosas se hagan bien y eso beneficie a la totalidad tanto al productor, a nuestras instituciones y la ciudad de Goya que es el destinario de todos nuestros recursos”, dijo Segovia.

En relación al precio que se paga actualmente, precisó: “La mayoría nos manejamos de esta manera. Siempre fijamos cuando precio, hablamos del promedio, el tabaco lo vendemos por clases distintas, tomamos un promedio, después habrá gente que quiere mejor calidad, y sale beneficiado. El año pasado, la Cooperativa nos pagó el promedio que figura en la boleta: 10,14 pesos por kilo, eso está, se puede verificar. ¿Cuál era nuestra expectativa?. Siempre luchamos para que el precio sea el precio de un dólar, ahora, por la conversación que uno tiene con algunos dirigentes se está muy lejos de eso, es lo que dejan traslucir, en las conversaciones se deja entrever que la situación de la Cooperativa, dicen ellos, se complica porque los recursos que reciben del Fondo Especial del Tabaco para gastos de funcionamiento no podrían usarlos para acopiar, porque antes podían hacer uso transitorio de esos recursos pero ahora hay una nueva disposición del Ministerio que dice que le prohíbe hacer ese uso transitorio, y por eso aducen que eso les complica tremendamente el manejo, y con eso están diciendo que el precio va a ser muy bajo, la expectativa del productor está lejos de lo que ellos podrían pagar, y el precio podría ser el mismo del año pasado o un 10 por ciento más, que es nada, y lejos de los 15 pesos que uno podría aceptar como precio mínimo de promedio”.

Advirtió que “seguir regalando la producción no se puede, la industria aumentó el precio en un 60 por ciento entonces ¿por qué a mí me van a estar pagando supuestamente solo un 10 por ciento más?, no, no se puede seguir trabajando para que otro se enriquezca, tratemos que a todos nos llegue un poquito más”.



A PÉRDIDA

“Les puedo asegurar que hacer tabaco hoy en día es trabajar a pérdida, si seguimos haciendo tabaco es por el tema de la obra social y gracias a Dios que recibimos los 32 millones ahora, porque sino hace tiempo tendríamos que dejar de hacer tabaco, no se puede producir a estos precios”.

“También es cierto que el tema a tratar con los productores es qué pasa con los otros 28 millones de pesos restantes, llegaron 32 millones correspondientes a la emergencia 1 año después, esperemos que no pase tanto tiempo para cobrar lo otro restante”, dijo.