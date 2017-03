Fiesta Nacional del Surubí: Por reclamos de barras firman acta sobre lanchas de baja potencia y zonas de pesca y ponen tope de 1000 lanchas

Se conoció que la COMUPE firmará un acuerdo el próximo jueves 30 de marzo donde a pedido de pescadores habrá un cambio significativo. Las lanchas con motores de poca potencia podrán pescar sin limitaciones en zonas que están a unos 100 kilómetros de Goya. También, pusieron un tope, y no podrán participar del concurso más de 1000 lanchas.

El fiscal general José Lorenzón, en declaraciones al programa “Al que Madruga” que se emite por FM Norte explicó de qué se trata el acta que firmarán el próximo jueves. Lorenzon dijo: “Ante una requisitoria de las barras pesqueras que tienen las lanchas con motores de menores cilindradas habíamos puesto en el reglamento que estas lanchas con esos motores, estos tres grupos no pasarían la zona 8, el Punta Arenas, por la distancia, sobre todo por la seguridad de los pescadores, entonces, teniendo en cuenta que el parque cerrado está casi cerca de Lavalle y tienen que recorrer casi 100 kilómetros no llegarían a horario, llegarían con el concurso empezado, entonces darían ciertas ventajas para el resto de los pescadores, ellos plantearon que no, que querían tener las mismas posibilidades, hicimos una segunda reunión de 20 barras de las cuales fueron 8, fueron 5 en la segunda reunión y explicaron sus motivos, les dijimos que estamos firmes en nuestra tesitura, pero ante la requisitoria íbamos a hacer un acta donde ellos se comprometían a hacerse cargo de la seguridad de cada pescador”.

“Todo lo que se refiere a seguridad y mantenimiento de equipos y todo lo que es normas de seguridad es responsabilidad de los pescadores, la COMUPE le quiso acortar un poco ese tema teniendo en cuenta la seguridad que son tres pescadores más la nafta, más la carnada, más los petates de cada uno, más los comestibles, todo lo que rodea, es complicado, entonces dijimos que sí, que si bien consideramos que el reglamento que cambie ese aspecto mantenemos ese punto pero ante la requisitoria se firmará un acta con las barras pesqueras donde ellos se comprometen a hacerse cargo de la seguridad, en lo que hace al traslado a esa zona del fondo, digamos la zona 12 que está a más de 100 kilómetros de Goya”, clarificó Lorenzon.

“Ellos quieren ir y les explicamos los puntos, van a ir bajo su responsabilidad, lo que sí, nosotros llegamos a un acuerdo, entendieron y consensuaron que sí, si una hora antes de sorteo, veríamos con prefectura en caso de que hubiera pronóstico de mal tiempo los lanchas con motores chicos, no llegarían hasta el fondo llegarían hasta el ocho nomas”, aclaró.

“Teniendo en cuenta que hace 7 u 9 años las estadísticas nos muestran que el 70 por ciento de los 800 equipos son de afuera y solo el 30 de los locales, queríamos darle la posibilidad de que se expliquen, vamos a hacer una encuesta con los pescadores foráneos sobre este tema”, dijo.

“Con Prefectura todavía no nos reunimos pero Prefectura de la seguridad en el rio, que las condiciones estén óptimas para la navegación después el pescador es el responsable si su embarcación está en condiciones o no, y Prefectura verificará como está establecido por reglamento los elementos de seguridad de cada embarcación”, aclaró.

“Vamos a ir aguas arriba con motores de mayor porte y por ende se alarga hacia la zona de Lavalle, el resto de los parques cerrados, la largada sigue siendo igual”, agregó.



MIL LANCHAS

Advirtió que “nosotros pusimos un tope por una cuestión de seguridad, nosotros, de mil lanchas apuntamos, mil una según el presidente, tenemos un tope de mil lanchas, si para el 15 de abril se llegan a las mil lanchas se cierra la inscripción”.