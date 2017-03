Artesanos independientes eligireron autoridades de su comisión directiva

Se realizó el pasado sábado una asamblea para elegir nuevas autoridades de la Asociación de Artesanos Independientes. Fue reelecto Carlos Nievas en la titularidad de la comisión directiva. Destacan el éxito de la Feria que se desarrolló en la plaza Mitre.

En declaraciones al programa “Equinoccio” que se emite por FM Norte, Carlos Nievas dio detalles de la elección de la nueva comisión directiva de la Asociación Goyana de Artesanos Independientes (AGAI) y dijo: “el sábado a las 10 tuvimos la asamblea en el Instituto Borromeo y al no haber lista opositora, por lo visto he hecho bien las cosas y tuve que completar alguno que me faltaba que no pudieron por diversos motivos continuar conmigo.

La comisión está integrada por la Vice presidenta, Marina Cuaranta; la secretaria, Florencia Ojeda; la pro secretaria, Norma Lezcano; tesorero, Ana Valenzuela; protesorero, Juan Fernández; vocales titulares: Marta Enríquez, Luis Beltrán, Estela López, entre otros.



GESTIÓN

Comentó Nievas: “El mandato dura dos años, realmente cuando en mi caso particular que tuve unos problemas de salud fueron cortos porque fueron varios meses que estuve inactivo, no hice mayor movida, mis compañeros de la comisión organizaban las cosas, tuvimos que dejar algunos temas pendientes, lo que me propuse para hacer y ahora tengo esta posibilidad a ver si logro el objetivo”.-



EL BINGO

Se le preguntó si se organizará nuevamente el bingo de los artesanos. Respondió: “Ese es el primer proyecto que tengo en mente con la comisión hacer legalmente como corresponde y si Dios quiere la semana que viene comenzamos a trabajar con eso. Tuvimos un éxito tremendo y por eso la gente reclama hacer nuevamente el bingo. Pero queremos hacer como corresponde. En cuanto a la sede propia, la misma quedo en sueños por lo que me pasó. Pero vamos a seguir insistiendo a ver si aparece un político que por ahí le sobra un pedazo de tierra si puede donar para construir la sede porque es una necesidad que tenemos. Son 17 años en actividad y no podemos lograr la sede, tenemos que pagar el alquiler a pulmón, con las cuotas societarias y todo se trabaja así, y aún seguimos igual, seguimos alquilando en la sede de la avenida Madariaga 208. Se atiende los días viernes”.

Contó que “estamos en el cupo de 45 socios activos, hay algunos que creen que se anota en la Asociación y van a exponer y creen que ya van a vender todo y eso no es así, hay veces que te toca vender bien y a veces no algunos socios van otros vienen”.



LA ÚLTIMA FERIA

Se le preguntó cómo fueron los resultados que tuvo la feria de artesanos del pasado fin de semana. Nievas dijo: “Estuvimos festejando el Día de Artesanos. La Feria fue organizada por la Asociación Unión y Progreso. Nuestra Asociación acompañó. Se vendió muy bien, hubo muchos expositores de afuera, les agradecemos a todos los que estuvieron presentes. Teníamos miedo pero superamos, se vendió muy pero muy bien, recorrí todos los puestos y la mayoría estuvo conforme, a pesar de la altura del mes, nosotros como AGAI veníamos realizando hace 8 u 10 años, ahora la otra asociación se encargó de organizar este año”.