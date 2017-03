Responsabilidad fiscal: Nación y provincias se comprometieron a gastar por debajo de la inflación

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y sus pares de Economía y Finanzas de 21 provincias argentinas firmaron en Mendoza un acuerdo por el cual se comprometieron a cumplir metas de gastos primarios por debajo de la inflación hasta el 2019.El ministro Dujovne, y sus pares de Economía y Finanzas de 21 provincias argentinas firmaron un acuerdo por el cual se comprometieron a cumplir metas de gastos primarios por debajo de la inflación hasta el 2019 y también decidieron comenzar a redactar una nueva ley de Responsabilidad Fiscal para debatir en el Congreso nacional en 2018.“El compromiso tiene que ver con la responsabilidad fiscal para que lentamente se pueda comenzar a disminuir la carga tributaria. No hay otro camino para disminuir la carga tributaria que ser prudente con el gasto”, afirmó Dujovne en la provincia cuyana durante el cierre de la reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (CFRF).En el acuerdo, considerado el primer paso para elaborar un proyecto de ley que se estima podrá discutir el Parlamento en 2018, se determinó que "el aumento del gasto primario en las provincias será inferior al crecimiento de la inflación dentro del cual el gasto corriente se mantendrá constante y solo se permitirán aumentos en el gasto de infraestructura”.Dujovne explicó en conferencia de prensa que “también se avanzó en la creación de normas que limitan la creación de nuevos tributos”, lo que “va a permitir una menor presión tributaria e insistir en el camino de la responsabilidad fiscal de la Nación y las provincias”.Consultado sobre el proyecto de Reforma Tributaria, afirmó que se “está trabajando en el mismo y se tiene previsto entregarle al presidente Mauricio Macri en el mes de junio próximo un borrador para que sea tratable en el 2018”.Presente en la reunión, el gobernador mendocino Alfredo Cornejo destacó que por primera vez la Comisión Federal de Impuestos se reunió en Mendoza y resaltó la “gran responsabilidad que tienen quienes integran esta mesa para lograr consensos avaladas por los gobernadores y el gobierno nacional".La premisa es "llegar a entendimientos en materia fiscal, y en lo que respecta a la administración de bienes y servicios con eficiencia y eficacia”, agregó el mandatario provincial.“Creemos que de aquí va a salir fortalecido el federalismo. Desde este lugar debemos continuar administrando la demanda popular sin demagogia”, reafirmó Cornejo.La jornada congregó a todos los ministros de Hacienda del país, quienes estuvieron acompañados por el presidente de la Comisión, Cristian Ocampo y por el secretario de Provincias de la Nación, Alejandro Caldarelli.La actividad se realizó en el marco de las jornadas de la Comisión Federal de Impuestos (CFI) y del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (CFRF) en Mendoza.Durante la reunión del CFRF, los funcionarios analizaron también que la nueva Ley de Responsabilidad Fiscal incluya una propuesta para controlar el incremento del empleo público, y por la cual se establecerá que el personal de planta -a nivel nacional, provincial o municipal- no crezca en proporciones mayores que el crecimiento de su población.Los presentes dialogaron, además, sobre la necesidad de crear Fondos Anticíclicos Fiscales, a fin de contribuir al cumplimiento de las metas de equilibrio presupuestario.Los mismos serían constituidos por cada jurisdicción con los recursos excedentes en años en los que la balanza fiscal arroje superávit, y deberán utilizarse en situaciones excepcionales o de emergencia.En esa dirección, también se estudió incorporar pautas de fin de mandato, cuyo objetivo será restringir el incremento del gasto durante los últimos seis meses de gestión de cada gobierno.El fin de esta medida será que la administración saliente no incurra en gastos -o disposiciones que impliquen donación o venta de activos del Estado- que deban ser afrontadas por las autoridades entrantes.