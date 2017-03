Presidente del Concejo Deliberante se entrevistó con el Jefe de la Prefectura Goya

El titular del Cuerpo Legislativo goyano, Juan Domingo González, realizó una visita protocolar al titular de la unidad naval local. Expresó sus saludos y de todo el HCD al prefecto Martín Eduardo Nieres, con quien dialogó sobre cuestiones como la protección de los recursos ícticos y la predisposición para un trabajo en conjunto en beneficio de la comunidad.Con la finalidad de estrechar en mayor medida los vínculos con instituciones de Goya, el presidente del Concejo Deliberante, Juan Domingo González, realizó ayer una visita de carácter protocolar al jefe de la Prefectura Goya, prefecto Martin Eduardo Nieres.González, quien no pudo asistir al acto de asunción de Nieres por encontrarse fuera de la ciudad, (tuvo lugar a fines de Enero último) expresó sus saludos y el de todo el Cuerpo Legislativo al titular de la unidad naval local a quien auguro éxitos en su gestión.El jefe prefecturiano, oriundo de la localidad de Burzaco, provincia de Buenos Aires agradeció el gesto y dijo que “me siento muy bien en Goya” a pesar del poco tiempo de residencia en nuestra ciudad.Comentó brevemente su labor profesional en algunos de los destinos en lo que se desempeñó entre ellos la Villa 21-24 Zavaleta en Buenos Aires, y la localidad de Itati, relatando en ambos casos, el accionar de Prefectura en el combate al narcotráfico.El presidente González, lo consultó luego por operativos especiales que realiza la fuerza en lo que respecta al cuidado del rio y de los recursos icticos, y más aun en este periodo previo a la Fiesta Nacional del Surubí. Nieres respondió que se llevan a cabo, en forma individual o conjunta con el PRIAR (Policía Rural e Islas y Ambiental Rural) o con Recursos Naturales de la Provincia.“Soy un ferviente protector de los recursos naturales. Me encanta la pesca y comer pescado y quiero que mis nietos lo puedan seguir haciendo”, expresó el prefecto remarcando así su convicción para actuar en consecuencia y hacer cumplir la ley.Durante el ameno diálogo, además de otras cuestiones atinentes a la actividad de la propia fuerza de seguridad, el titular del HCD le cometó que el Cuerpo aprobó por unanimidad “Señalizar al edificio como ex Centro Clandestino de Detención y Tortura Subprefectura Naval Argentina”, y que este viernes, a las 18,30, se realizará el acto institucional frente a la dependencia, en el que se colocará un cartel identificatorio como ocurrió en los otros cuatro ex centros clandestinos de detención y tortura ya identificados como tal en Goya.Antes de despedirse el Presidente Juan Domingo González agradeció al prefecto Nieres por su amabilidad para recibirlo, así como al Suboficial encargado de Prefectura Goya, Ramón Oscar Barrios, quien participo de la entrevista, y les reiteró la total predisposición personal y del HCD para trabajar en conjunto en beneficio de la comunidad “a la que nos debemos porque somos sus representantes”, remarcó el concejal.-