Goya conmemora hoy el "Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia"

La Municipalidad a través de la Dirección de Derechos Humanos conmemora este viernes el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El acto principal se realiza en la Plaza de la Democracia y la Memoria “Monseñor Alberto Devoto”. Y por la tarde, se descubre la quinta señalética en el ex centro clandestino de detención y tortura que funcionó en la sede de la Subprefectura Goya.El gobierno del intendente Gerardo Bassi invita a la población a participar del acto a llevarse a cabo el 24 de marzo por conmemorarse el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, fecha que recuerda el 41er aniversario de la última dictadura militar en nuestro país y a las víctimas del Terrorismo de Estado.La cita es para hoy viernes 24 de marzo a las 09,00 en la Plaza de la Democracia y la Memoria “Monseñor Alberto Devoto”. Será con la presencia y palabras del intendente Gerardo Bassi. Participarán las delegaciones escolares, están invitadas, autoridades de la comuna y habrá manifestaciones artísticas al final de dicha ceremonia.Luego a la tarde, desde las 18,30, se realizará el descubrimiento del quinto cartel señalizador del ex centro clandestino de detención y tortura. Estará ubicado cerca de las rejas de la Prefectura Goya, allí, en el ingreso de la Subprefectura. La directora de Derechos Humanos, Alicia Helena Cassabone destacó que “es el quinto y último lugar señalizado, eso es muy importante para esta gestión, y lo destacaba el intendente Bassi que como consecuencia de la creación de esta Dirección y de su trabajo, se logró señalizar todos los ex centros clandestinos de detención, y no es fácil la señalización, es un hecho que queda en los archivos de la memoria, gestionamos cada cartel con viajes a Buenos Aires, cientos de e-mails. El cartel tiene un valor histórico muy importante”.El cierre de la jornada será en el sector de la costanera donde se hará el Festival por la Memoria. Se presentarán varios artistas y conjuntos. En el tramo final del espectáculo cantará el padre Julián Zini. Con esto se cierran la serie de actividades programadas por el Mes de la Memoria.