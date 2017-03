Obreros de la construcción de Goya demandan trabajo

Directivos de la UOCRA Goya expusieron la realidad difícil que viven los obreros de la construcción que están sindicalizados, empadronados, ya que los proyectos de nuevas escuelas y 150 viviendas no se inician. Representantes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), filial Goya, fueron recibidos por concejales con el objetivo de solicitar gestiones con prontitud ante los gobiernos provincial y nacional, para el inicio inmediato de obras que fueron licitadas en septiembre de 2016, ya que manifestaron existe un índice muy alto de desocupación entre los obreros de la construcción, debido la caída de la actividad en el sector privado. Entre estas infraestructuras, señalan la construcción de un barrio de 150 casas y la ampliación de la Escuela Nº 66 con un anexo.Víctor Moreyra, Secretario de la Delegación Goya de la UOCRA junto a otros directivos expuso ante los concejales su preocupación por la falta de demanda de trabajo.En declaraciones al programaque se emite por, Víctor Moreyra comentó que “la construcción se ve afectada si no tenemos obra pública o privada de importancia, lo que se observan en Goya son obras particulares que mantienen dos o tres obreros pero es difícil de registrar, necesitamos obras públicas que brinden trabajo unos ocho meses en el año”.“Acá hay muchos obreros que están haciendo changas, nos preocupa porque tenemos licitadas unas 150 viviendas desde septiembre y a la fecha no se inician, tenemos proyectos de escuelas para hacer en Goya y Santa Lucía y no empiezan”, precisó.“Sobre las 150 viviendas y las escuelas a construirse, por lo que averiguamos, como son demanda libre el FONAVI todavía no desembolsa a la provincia para que autoricen a las empresas que fueron adjudicadas para el inicio de obra, teníamos la esperanza de que se inicie en febrero o marzo, vemos que abril se va a iniciar y se va a hacer imposible eso es lo que a veces nos preocupa un poco”, dijo.El gremialista insistió en que “acá lo que se ve mucho son todas changas que duran dos o cuatro meses, pero sin registrar.“Tenemos registrados 460 obreros del tiempo en que tuvimos obras de viviendas, y después están los que no están registrado”, dijo.“Hacen changas a veces, otros se van a trabajar por menos remuneración de la que se menciona en la tabla salarial, y sabemos que con la situación actual no alcanza para mantener una familia”, advirtió.Respecto a los ingresos que tienen los obreros, el gremialista precisó: “La obra particular está en 150 o 400 pesos por día. Cuando están registrados la remuneración de un oficial es de 507 pesos más la asistencia y beneficios que tiene. También perjudica todo el tema de la lluvia. Hoy llovió y hay obreros que no trabajan y ya no tienen esa plata”.“Todos los edificios nuevos que se ven son obras de los obreros de Goya”, dijo.Se le preguntó si es cierto que tienen la voluntad de cortar rutas si no tienen respuestas a sus reclamos. Respondió. “Ganas no nos faltan… La necesidad a veces lleva a eso. Por ejemplo, desde que se inició el ciclo lectivo algunos compañeros no tienen para comprarles los útiles a los chicos, si bien está el salario universal solo sirve para subsistir un poco”.Comentó que “hablamos con los concejales solicitamos que sean insistentes ante el gobierno porque sabemos que la otra parte no tiene afinidad con el gobernador es una lástima porque todos somos correntinos acá, los concejales se tienen que interesar por la situación de Goya, todos tenemos inconvenientes”.