Director de Industria Fernando Martínez: Hay preocupación por resolución nacional que perjudicaría a los matarifes goyanos y a los consumidores

El director de Industria, comercio y Servicios, Fernando Martínez, explicó el motivo por el cual sobre el tema de los matarifes y su encuadre legal por parte de la Nación está causando preocupación en Goya. Nueva reglamentación excluiría a matarifes locales y los obligaría a tomar acciones que podrían provocar el aumento de los precios de la carne.En declaraciones al programa, que se emite por, el funcionario municipal explicó por qué se reunieron matarifes locales con el Intendente Gerardo Bassi. Dijo Martínez: “Tenemos el matadero municipal que depende de la Secretaria de la Producción en el cual tenemos quince usuarios, matarifes la mayoría, con la figura de matarifes carniceros. Bajo esa figura cada uno lleva sus animales a faenar en el matadero y lo lleva a su carnicería para la venta al público Ahora hay una nueva Resolución que ha sacado el Ministerio de Agro Industria en febrero en el que adecúa esta figura de matarife carnicero para localidades de hasta diez mil habitantes. Esto deja afuera a todos los matarifes de Goya, que entonces cuando ellos tengan que renovar su matrícula al vencimiento tendrán que volver a inscribirse y no podrán encuadrarse en esa figura, esto preocupa mucho a los usuarios que hoy están faenando en el Matadero porque o no van a poder seguir faenando, y comprando carne a quienes son matarifes abastecedores, o comprar carne desde afuera. Sino van a tener que inscribirse bajo la figura de matarife abastecedor, y estos tienen mayores controles, mayores requisitos para la inscripción, tenemos muchos que son monotributistas que van a tener que pasar al régimen de responsable inscripto. Ante esta Resolución se acercaron primero en forma privada planteándonos qué va a pasar. Tenemos acatar la Reglamentación y bajo esta preocupación hicimos una reunión con el Intendente, quien se puso al tanto de la situación y hemos hecho la gestión ante el Ministerio de Agroindustria, viendo si hay una excepción que se pueda hacer a localidades como Goya o si tenemos plazo para poder regularizar y que no caiga ninguno de estos matarife, y que no tengamos problemas, ni aumente el precio de la carne ni que la ciudad se empiece a desabastecer”.“Todos los usuarios están inscriptos, tienen su habilitación municipal, en la ruca porque no pueden faenar, sino lo hacen, cada vez los controles son mayores, pero la situación les preocupa, nos preocupa a nosotros sabiendo la situación que estamos pasando con los comerciantes con los que hablamos todos se quejan de una merma en el consumo generalizado, y a esto sumarle una complicación para los carniceros, no queremos que esto se traslade al precio de la carne que va a perjudicar nuevamente al consumidor”, remarcó.