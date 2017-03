El HCD de Goya aprobó Señalizar al Ex Centro Clandestino de Detención y Tortura Subprefectura Naval Argentina

En su sesión ordinaria del 22 de marzo, por unanimidad el Concejo Deliberante de Goya aprobó Señalizar el ex Centro Clandestino de Detención y Tortura Subprefectura Naval Argentina. También aprobaron que los adjudicatarios de terrenos del Parque Industrial se responsabilicen del cumplimiento de la legislación ambiental, y la colocación de una placa conmemorativa de Saturnino Muniagurria, entre otros.



En la sesión ordinaria que fue presidida por su titular Juan Domingo González, además de los proyectos arriba mencionados, siempre por unanimidad los concejales declararon de Interés Municipal la 2ª Edición de la Carrera Otoño Goya Trail Run.

Tras la lectura del orden del día de la convocatoria, se incorporaron los proyectos que luego fueron aprobados Sobre Tablas, tras lo cual el Secretario Gerardo Urquijo puso a consideración de los presentes el acta de la sesión anterior, la que fue aprobada por unanimidad.



Los proyectos incorporados fueron:

.- Proyecto de Ordenanza s/ Declaración Jurada de los Tomadores de Leasing Inmobiliarios , cumplimiento de la Legislación Ambiental y derogación de la Ord. Nº 1.913/16 y art. 9º de la Ord. 1587/11.



.- De la Com. De Cultura, despacho del Proyecto de Ordenanza sobre Señalizar el ex Centro Clandestino de Detención y Tortura “Subprefectura Naval Argentina”



.- Proyecto de Resolución Declarando de Interés Municipal la “2da. Edición de la Carrera Otoño Goya Trail Run”.



NOTAS OFICIALES

Por Secretaría se puso en conocimiento de los concejales las notas ingresadas, las que fueron:

.- De adjudicatarios de terrenos el Parque Industrial Goya (ZAE) solicitando la derogación de la Ordenanza Nº 1.913/16. Se adjuntó al proyecto.



.- De vecinos del Consejo Vecinal del Barrio Juan Bautista Alberdi, solicitando una solución urgente, ya que desde la construcción del “cordón cuneta” sus casas se inundan cuando llueve. Se envió a la Secretaría de Obras Públicas.



.- De la Comisión de Planeamiento Obras y Servicios Públicos, comunicando autoridades, día y horarios de reunión: Presidente Raquel Guerreño, y Secretaria Ludmila Baldi Escobar. Mantienen día y hora de reunión.



.- De la Comisión de Transporte, comunicando autoridades, día y horarios de reunión. Presidente Kellerman Kalenberg y Secretario Fernando Vallejos. Mantienen día y hora de reunión.



.- Del Dr. Gerónimo Torres solicitando se autorice el pago de honorarios profesionales. Se reserva en Secretaría y se envía a Asesoría Letrada



PROYECTOS PRESENTADOS

.- Proyecto de Ordenanza Creando Programa Uso Social de Baldíos Autor: Concejal Ginocchi. Presentado por los concejales, Ginocchi, Reyes Letellier. Se giró a las comisiones de Producción, a la de Planeamiento y Obras Públicas, a la de legislación y a la de Economía.



.- Proyecto de Ordenanza estableciendo Licencia Especial para madres de hijo/a con discapacidad. Autoría y presentación: Concejales Teresita Maidana, Jesús Méndez Vernengo, Federico Tournier y Fernando Vallejos. Se envió a la Comisión de Legislación.



PLACA CONMEMORATIVA SATURNINO MUNIAGURRIA

Se aprobó por unanimidad el Proyecto de Ordenanza para colocar una Placa Conmemorativa al escritor Saturnino Muniagurria, una figura destacada de las letras goyanas, en la que fuera su casa paterna, ubicada en calle Mariano Loza 845.

En su parte resolutiva, establece que se colocará una placa conmemorativa en la casa paterna del escritor Dr. Saturnino Muniagurria, ubicada en la calle Mariano I. Loza 845 de nuestra ciudad: que el Departamento Ejecutivo imputará a las partidas correspondientes, los recursos necesarios para dar cumplimiento a la presente Ordenanza; también que el Departamento Ejecutivo organizará junto al Honorable Concejo Deliberante un acto público para el descubrimiento de la placa conmemorativa en fecha a determinar.

En otro artículo se le indica que para su cumplimiento se informe a la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) Filial Goya, a la Junta de Historia de Goya y a Iglesia Evangélica Bautista "Alfa y Omega", que ocupa el inmueble donde se colocará la placa.

Por pedido del concejal Fernando Vallejos, se agregó otro artículo para informar a la familia e invitarlos al acto de descubrimiento de la placa, en donde además se les hará entrega de una copia de la ordenanza, lo que fue ratificado por la concejal Stella Maris Ginocchi.

El concejal Jesús Méndez Vernengo en su fundamentación, instó a que el HCD sea el encargo de hacer estos reconocimientos en forma continua, no solo a los hombres y mujeres destacados ya fallecidos, sino también a quienes aún están con vida, ya que es muy importante para ellos y para sus familias.



MODIFICACIÓN DE ORDENANZA Nº 62/84

Por solicitud del concejal Fernando Vallejos este proyecto fue remitido a la Comisión de Transporte para su estudio y corrección, ya que por un error involuntario llegó al recinto con despacho de la Comisión de Salud.

Ese requerimiento fue votado unánimemente por todos los presentes.



ARCHIVO DE EXPEDIENTE Nº 2.510/16

Los concejales dieron su voto aprobado en forma unánime al proyecto de resolución archivando el Expediente Nº 2.510/16, referido a una nota de vecinos del Barrio Alberdi sobre talleres de Astilleros RG Naval.

Se dio lectura a la resolución en donde se informó que Inspección General corroboró que se logró el objetivo de la nota al cumplir RG Naval con las medidas que se le exigió y estando por ello conformes los vecinos.

Luis Ramírez al fundamentar el proyecto indicó que los vecinos están conformes y por eso pidió el archivo, lo que fue aprobado por unanimidad.



CONTRATO LEASING ZONA ZAE

Sobre Tablas y por unanimidad, se aprobó el primero de los temas incorporados al Orden del Día, que fue el Proyecto de Ordenanza sobre Declaración Jurada de los Tomadores de Leasing Inmobiliarios, cumplimiento de la Legislación Ambiental y derogación de la Ordenanza Nº 1.913/16 y art. 9º de la Ordenanza Nº 1.587/11, mediante el cual los adquirentes asumen la responsabilidad.

El Proyecto aprobado en su artículo 1º establece: “A los efectos de deslindar las responsabilidades emergentes por falta de cumplimiento de la legislación ambiental, quienes presenten proyectos para su desarrollo en la ZONA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS “ZAE- GOYA”, los Tomadores en los Contratos de Leasing Inmobiliario y/o Adjudicatarios adquirentes en Compra de inmuebles, deberán respectivamente: en la presentación del Proyecto y en las Escrituras Públicas respectivas, formular DECLARACIÓN JURADA de tomar a su exclusivo cargo la reparación de los daños que su incumplimiento a las citadas normas ocasione, en los siguientes términos: “En el CARÁCTER DE TITULAR DEL EMPRENDIMIENTO a DESARROLLARSE/ O DESARROLLADO, Y DE TOMADOR/ O COMPRADOR DE EL/ O LOS INMUEBLES A QUE SE REFIERE LA PRESENTE: ASUME LA RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL RELATIVAS AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTAL, Y TOMA A SU EXCLUSIVO CARGO LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS QUE SU INCUMPLIMIENTO OCASIONE”.

El artículo 2º, en tanto, determina que: “Derogase en todas sus partes la Ordenanza N°1913/ 2016, y el artículo 9° de la Ordenanza N° 1587/2011”.

La responsable de la fundamentación del proyecto fue la autora del mismo, Marta Reyes Letellier, quien al hacerlo expresó que el ámbito de la Zona ZAE Goya se constituyó una asociación civil que agrupa a quienes tienen emprendimientos en la misma. Indicó que solicitaron una reunión en la que expresaron que la actual situación económica y la dificultad de contar con recursos financieros, muchos que concluyeron el total del precio del lote necesitan acceder al título de propiedad en lo inmediato para solicitar créditos a instituciones bancarias.

Analizó la experimentada edil que ese pedido es atendible, y que las leyes son de orden público y por lo tanto todos estamos obligados a su cumplimiento, más allá de una ordenanza, por lo que se considera oportuno la presentación de este proyecto y que las clausulas que se inserte en las escrituras, tanto en el caso de leasing como de compra / venta sea la que está sugerida en el artículo 1º, pidiendo por ello la aprobación de sus pares, lo que efectivamente ocurrió en forma unánime.



SEÑALIZACIÓN SITIO DE MEMORIA

El segundo tema incorporado también fue aprobado Sobre Tablas por unanimidad por los concejales presentes, y fue el Proyecto de Ordenanza sobre Señalizar el ex Centro Clandestino de Detención y Tortura “Subprefectura Naval Argentina”.



En su parte resolutiva establece:

ARTÍCULO 1º: PROCÉDASE a la señalización del Ex Centro Clandestino de Detención y Tortura SUBPREFECTURA NAVAL ARGENTINA, ubicado en Avenida Caá Guazú y calle 25 de Mayo de nuestra ciudad; el día 24 de marzo del corriente a las 18,30 horas.



ARTÍCULO 2º: LOS GASTOS que ocasione la ejecución de la señalización, se imputará a la Partida Presupuestaria de la Secretaría de Gobierno, de la cual depende la Dirección de Derechos Humanos.



ARTÍCULO 3º: COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo para su cumplimiento, dése al R.H.C.D., regístrese, publíquese, sáquese copia para quien corresponda y oportunamente ARCHÍVESE.



Tras esta lectura de la parte resolutiva, fundamentó el mismo la concejal Raquel Guerreño, quien expresó que cuenta con despacho favorable de comisión y se debe considerar que el 24 de marzo se va a realizar el acto para la correspondiente señalización.

Agregó que se continúa con lo que indica la Ley Nº 26.691 del año 2011 que da el marco jurídico que permite señalizar los sitios y lugares donde funcionarios centros clandestinos de detención y tortura, y otros emblemáticos del accionar represivo de la última dictadura, que empleando grupos de tareas podían captar personas, secuestrarlas, privarlas de su libertad, torturarlas, en su mayoría militantes políticos, sociales, sindicales.

Indicó que esto permite mantener la memoria viva, y explicó que este es un llamado para defender la democracia, es un llamado para las nuevas generaciones que salen a defender sus derechos, que ya fueron reconocidos y se escuchan frases irresponsables como la que llama curro a los derechos humanos. Depende de nosotros defender la institucionalidad de esta querida democracia que costó la vida de 30.000 personas.

Recordó que la actual gestión municipal hizo señalamientos y los volvió monumentos históricos tal como lo establece la ley que pide que haya pruebas suficientes, y estas fueron plasmadas en la llamada “Causa Goya o Causa Panetta”, con más de 50 testimonios.

Finalizó diciendo que “de nosotros depende el seguir construyendo valores. La ciudadanía debe conocer su pasado, conocer sus derechos”. “Un pueblo debe querer su historia, su pasado. También sus tragedias y sus victorias. Memoria, verdad y justicia. 30.000 desaparecidos, presentes hoy y siempre”.

Por su parte Stella Maris Ginocchi dijo que el viernes será un día muy especial para quienes militan en derechos humanos, porque será el último ex centro clandestino de detención que se señaliza en Goya.

Expresó y mencionó que al visitar esos ex centros surgen muchos sentimientos encontrados, aunque sin rencor porque sobre el odio no se puede construir. Indicó que fueron muchos años de lucha por sobre el olvido, la indiferencia y muchas veces la discriminación y el repudio de algunos ciudadanos. Dijo que la verdad debe estar en la justicia, para que los que cometieron los crímenes de lesa humanidad estén donde deben estar, presos.

En su expresión oral final dijo que: “El conocimiento y la reflexión sobre nuestro pasado nos compromete a construir un presente con más justicia, democracia e igualdad para todos”.



CARRERA OTOÑO GOYA TRAIL RUN

Los concejales dieron su voto unánime Sobre Tablas al último de los temas que se incorporaron, el Proyecto de Resolución declarando de Interés Municipal la 2da. Edición de la Carrera Otoño Goya Trail Run, que tendrá lugar los días 1 y 2 de abril en Costa Surubí.

Federico Tournier fue el encargado de fundamentar el proyecto, y al hacerlo afirmó que el año anterior tuvo más de 250 participantes, más de la mitad de otras localidades, y los organizadores tienen una gran expectativa para este año.

Informó que la carrera tiene distancia de 5 km, 10 km y 28 km, con una charla el día anterior donde se informan los circuitos para cada categoría, se comparte una pasta party. La carrera es a campo traviesa sobre el río Santa Lucía atravesando arena, agua, barro, por lo que es muy importante que el HCD acompañe esta actividad.



LIBRE USO DE LA PALABRA

Finalizado el desarrollo del orden del día y de los temas incorporados, los concejales pudieron ejercer su derecho al Libre Uso de la Palabra.

La concejal Ludmila Baldi Escobar fue la primera en hacerlo, y pidió la confección de una nota sobre la visita de una delegación de la UOCRA pidiendo información sobre comienzo de las obras licitadas en septiembre de 2016 al Gobernador e INVICO y sobre la licitación de otro barrio de 150 viviendas.

El Presidente del cuerpo Juan Domingo González indicó que por presidencia se hará la nota con el acuerdo de todos los bloques.

En tanto que Teresita Maidana dijo que preocupados por el salario de los empleados municipales los concejales de ECO enviaron un pedido al Intendente Bassi para que convoque a Paritarias.

Stella Maris Ginocchi expresó sobre el mismo tema que los gremios y el DEM están acordando el inicio de las paritarias e invitó a todos en la semana de la memoria a la proyección de la película Norte, palabra y debate.

Por último, el titular del cuerpo Juan Domingo González, invitó a los actos del 24 de marzo al acto central a la hora 09,00 en la Plaza de Memoria, la Verdad y la Justicia Monseñor Alberto Devoto, y al no haber ninguna otra opción de expresión libre, dio por finalizada la sesión de la fecha.