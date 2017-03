Gerardo Bassi: “Soy un maratonista desde el minuto uno de la gestión y hasta el 10 de diciembre pienso romperme el alma”

El intendente de Goya habló de su compromiso con la gestión municipal y de la esperanza de poder seguir haciendo más obras para la ciudad, después del 10 de diciembre. Dijo además que confía en el triunfo de Camau Espínola para la gobernación de Corrientes y que así, todo será más beneficioso para las localidades del interior.“Estamos bien y trabajando. Estos no son tiempos de pico sino, de pala, de construcción, de dar gestión con resultados, con trabajo y más trabajo. Nosotros todas las semanas estamos inaugurando una o dos obras; pero lo tenemos que hacer de cara a la gente, con humildad. Esa es la mejor política, la de la gestión. La gente quiere que le solucionemos los problemas, que son demasiados, tiene miedo a perder el trabajo; cayó el consumo, se abrieron las importaciones y se está sufriendo la invasión de productos contra los que no se puede competir porque la diferencia de precios es desleal. Son tiempos difíciles en los que más que nunca tiene que estar la presencia del estado” dijo Gerardo Bassi.Ante varias preguntas de la prensa, sobre proyectos políticos para la continuidad de la gestión dijo que: “Más que decir, hay que hacer y más que prometer, hay que cumplir y trabajar. No soy muy amigo del micrófono, sino más bien un maratonista desde el minuto uno de la gestión y hasta el 10 de diciembre pienso romperme el alma y quedarme el día 11 con la conciencia tranquila y el corazón en paz”.Aprovecho para hacer énfasis en la responsabilidad de los padres para con la educación de sus hijos y del acompañamiento del estado: “Nuestros jóvenes van a ser pobrecitos si no los educamos. Por eso pusimos el Boleto Estudiantil Gratuito y subsidiamos el 50% del combustible para la zona rural, para que los chicos lleguen a donde está su futuro, que es la escuela”.Nombró algunos hechos concretos que demuestran que cuando se quiere y se toma la decisión política correcta, se puede hacer frente a este tipo de problemáticas: “No queremos chicos tirados por falta de prevención. Hoy ya no está la familia de antes y si no está el estado, no está nadie. Por eso tenemos un Centro Local de Prevención de Adicciones, que presentó una comparsa con 130 pibes de un barrio que hace deportes, participan en la orquesta infantojuvenil, en los coros. Para este intendente es importante una cuadra de asfalto pero también que una mamá me diga que su hija, que está por cumplir 13 años, después de tocar en la orquesta de la Misa Criolla que cantó Patricia Sosa, le dice —Mamá, yo voy a hacer lo imposible para ser artista. —Me parece que ahí el estado descubrió una vocación muy importante. En definitiva creemos que hay dos palabras mágicas: voluntad (que es el límite de cada uno de nosotros) y pasión (que es el plus que podemos dar, teniendo la valentía y coraje para ir detrás de los sueños)”.