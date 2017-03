Gran Operativo en el Barrio Sargento cabral del Programa "Cerca Tuyo"

Este trabajo se implementó en forma conjunta entre los gobiernos de la Provincia y la Nación, a través del cual se atendieron a muchos vecinos personas en estos operativos que se realizan de manera conjunta ANSES, PAMI e IPS. Días atrás fue el turno del barrio Sargento Cabral.

El viernes pasado continuó desarrollándose el programa "Cerca tuyo" en la ciudad de Goya, se realizó el segundo operativo conjunto entre ANSES, PAMI e IPS, PROFE, a los que se sumó el Hospital Regional.

El trabajo de los organismos provinciales y nacionales se llevó adelante en el barrio Sargento Cabral.

Este operativo se realizó en el horario comprendido de 9 a 12 horas, la tarea consistió en la atención de inquietudes y trámites de los vecinos de los barrios de este sector de la ciudad.

Una de las responsables del operativo, la titular de la UDAI goya de ANSES, Sofía Brambilla fue entrevistada para el programa “Panorama Local” que se emite por Canal 2 de goya Visión. Supervisó el funcionamiento del operativo; atendiendo a los vecinos que se acercaban a plantear sus inquietudes o utilizar los servicios que les acercaban.

Brambilla recordó que el programa "CERCA TUYO" tiene el objetivo de acercar la atención de los organismos públicos a los vecinos, de esta manera lograr la descentralización y obtener una mayor eficiencia en la atención a la gente.

“La idea es bajar a los barrios, estar con los vecinos y brindar servicios que brinda el Estado, por suerte desde que asumió el gobierno nacional en el 2016 estamos trabajando y articulando en pos del beneficio de los vecinos con estas actividades que las hacemos cada 15 días en distintas zonas de la ciudad de Goya y que tiene buena recepción de parte de la gente porque no hace falta hacer filas ni esperar, podemos traer soluciones y responder consultas de manera ágil y directa, tratamos de salir quienes estamos a cargo de los organismos y contestar las preguntas que tienen”, dijo Sofía Brambilla.

La funcionaria nacional destacó que “en el último operativo participaron ANSES, el IPS, con el Hospital pudimos sumar salud, tenemos a PAMI y PROFE que tiene que ver con las pensiones no contributivas”.



CONSULTAS FRECUENTES

Sofía Brambilla respondió a la pregunta de qué trámite es el más requerido en estos operativos. Dijo que “para lo que es ANSES en marzo estamos con el tema de la libreta de escolaridad y presentación de formularios para acreditar asistencia a la escuela y cobrar la ayuda escolar; para los trabajadores en relación de dependencia y monotributistas y pensiones no contributivas de invalidez que cobran ayuda escolar, el formulario se presenta en ANSES de marzo a diciembre con turno. Para los que cobran la asignación universal por hijo que también cobran la ayuda escolar ya se acredita la escolaridad presentando el formulario de salud y educación, que presentan una vez cada doce meses, con eso ya damos por acreditada la escolaridad, no tienen que hacer otro formulario extra, si lo presentaron en julio del año pasado tienen que presentarlo en julio de este año, tienen que pasar doce meses y para los trabajadores en relación de dependencia y monotributistas que empezaron a cobrar la ayuda escolar, tienen que presentar entre marzo y diciembre, es importante que sepan que tienen que sacar turno parar atenderlos en tiempo y forma en la oficina, en los operativos también recibimos los formularios, si la gente sabe que hacemos un nuevo operativo pueden acercar los formularios”.



TURNO PARA ANSES

Recordó que “ANSES atiende todo el año de 6 a 12,30, para todos los trámites tiene que turnarse, se llama al 130, o a través de la página de ANSES, sacan turno, tienen un horario y tienen prioridad la gente que sacó su turno y fue, así nos organizamos y la gente no tiene que perder una o dos horas”.

“Esto es la importancia de turnarse para el programa Mi Huella, los jubilados y pensionados para los beneficiarios de pensiones no contributivas, no hay una fecha de cierre pero es importante que vayan haciendo el trámite, lo pueden hacer en la entidad bancaria donde cobran y en ANSES”, precisó Brambilla.-