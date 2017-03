Notable repercusión de la presentación del libro “Genealogías del recuerdo”

El secretario de Educación de la Municipalidad de Goya, Daniel Lesteime analizó la obra que toma en primera persona, el relato de víctimas del terrorismo de Estado. La presentación realizada el jueves pasado en la Casa de la Cultura suscitó un notable interés en el auditorio y generó un diálogo entre la autora, Angelina Uzín Olleros y el público.El pasado jueves, en la Casa de la Cultura, el intendente de Goya, Prof. Gerardo Horacio Bassi, junto al senador nacional Carlos Mauricio "Camau" Espínola participó en la presentación del libro “Genealogías del recuerdo” de la Dra. Angelina Uzín Olleros. En el encuentro, fueron oradores el secretario de Educación, Lic. Daniel Lesteime y la directora de Derechos Humanos, Prof. Alicia Helena Casabonne, junto a la autora de la obra.Se inició con palabras de la directora de Derechos Humanos, Alicia Helena Casabonne, luego fue el turno del licenciado Lesteime quien hizo una presentación de la autora Angelina Uzín Olleros quien a continuación en primera persona se explayó sobre el contenido de su libro. En un momento de la presentación se sumó a la presentación el intendente Gerardo Bassi, acompañado por el senador nacional Carlos Mauricio Espínola y el intendente de Santa Lucia, José Carlos ‘Tata’ Sananez.La reunión suscitó un notable interés en el auditorio, y se generó un diálogo entre la autora y el público. Uzín Olleros respondió a preguntas y comentó reflexiones que fueron surgiendo.En el acto, se reflexionó acerca del valor del libro y su contenido. En su intervención el licenciado Lesteime citó a Theodor Adorno quien el 18 de abril de 1966, pronunció por radio una conferencia en la que comenzaba diciendo: ´La exigencia de que Auschwitz no se repita es la primera de todas en la educación. Hasta tal punto precede a cualquier otra que no creo deber ni poder fundamentarla”. Y consideró que estos conceptos son aplicables a los terribles acontecimientos que se sucedieron en la Argentina a partir del 24 de marzo de 1976, con la irrupción de la dictadura Cívico Militar.En referencia a la presentación del libro, Lesteime comentó: “Presentamos en Goya un libro que editamos en Arandu ediciones con el patrocinio de la Municipalidad de Goya y es un libro caro a esta fecha próxima a recordar, una fecha que debe convocarnos a todos a una profunda reflexión porque como dije: si la educación tiene un sentido es para justamente evitar que esto se vuelva a repetir, una barbarie semejante. Yo tomo estas palabras, lo digo para expresar lo que siento, pienso y es compartido con respecto a lo que ocurrió en nuestro país con la dictadura cívico militar”También el Secretario de Educación precisó que “Genealogías del recuerdo toma en primera persona el relato de víctimas del terrorismo de Estado, como dije en la presentación, la autora es una amiga de Goya pero además una académica de fuste que nos ha honrado con su pensamiento puesto a disposición ante un auditorio muy calificado y en una sala totalmente colmada de participantes, en la cual desplegó no solo conceptos vertidos allí con relación a su obra, sino también trabajó en otros temas que tienen que ver con el presente, con la actualidad, con la encrucijada en la que nos encontramos cada vez que tenemos que pensar en un época tan importante y de tan necesaria reflexión como es el acontecimiento del 24 de marzo de 1976”.Este libro editado por Arandú Ediciones cumple fielmente con el diktum adorniano que, traducido a nuestra historia reciente, se expresa como ´Nunca más´.