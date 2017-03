Camau y Gerardo acompañaron a Luís Vicentín en el lanzamiento de su candidatura para intendente de Carolina

El justicialismo de Carolina lanzó su campaña electoral con el arquitecto Luís Domingo Vicentín al frente. El acto se realizó con la inauguración de la nueva sede partidaria ubicada sobre Ruta Nacional 12, con la presencia del candidato a gobernador Carlos Mauricio ‘Camau’ Espínola y el presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Corrientes, Gerardo Bassi.Gerardo Horacio Bassi es actualmente el presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Corrientes, también presidente en el Consejo Departamental Goya, intendente de su ciudad y candidato a la reelección.“Sé de las ganas que tenemos todos de cambiar la situación en que estamos. Esta es una gran oportunidad. Hemos recorrido hoy con Camau diecisiete lugares y sentimos esa sensación de que esta es la nuestra. ¡No la dejemos pasar!”“Hace 44 años en este 2017, que no tenemos un gobernador peronista. ¿Y saben qué…? Se siente y mucho. Faltan esas políticas públicas que tiene ese peronismo, que unido es imparable”.“Entonces también quiero hace un reconocimiento a todos los compañeros que a lo largo y ancho de la provincia, decidieron que debíamos estar juntos. Cada uno desde su lugar hizo el esfuerzo para tratar de convencer de que todos juntos, unidos, debemos juntar los votos necesarios para que Camau sea gobernador”.“Entonces nos pusimos a trabajar y la provincia entendió que debíamos lograr los consensos para que hoy estemos todos juntos”.El arquitecto Luís Domingo Vicentín es el candidato a intendente de la Municipalidad de Carolina, actualmente es secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Goya, agradeció a su equipo de trabajo, al presbítero Diego Villalba que realizó la bendición de la nueva sede partidaria, y a todos los presentes.“Para mí es una gran responsabilidad ser candidato y por supuesto que vamos a hacer todo lo posible junto a Gerardo, Camau, el Tata Sananez y un montón de compañeros que van a estar luchando por el mismo objetivo: el 10 de diciembre vamos a estar trabajando para que esta provincia, nuestra querida Corrientes sea un mejor lugar para vivir y no tengamos que andar con un gobernador que hoy está defendiendo narcotraficantes”.“También sabemos y conocemos que Carolina es un municipio nuevo, pero necesita desarrollo, potenciarse, necesita gente que tenga ganas de trabajar y de hacer gestiones para conseguir las cosas”.“¿Entonces compañeros, cómo no voy a tomar este desafío, si estoy sabiendo lo que la gente quiere, lo que la gente necesita? Con la experiencia de trabajar en un municipio que está tan cerca, ver cómo crece y se desarrolla… ¿Cómo no volcar esa experiencia, sabiendo que hay un montón de compañeros y militantes que están haciendo todo el esfuerzo para que esto tenga un cambio y una transformación?”“¡No vamos a bajar los brazos! Les pido a todos que nos acompañen y el 10 de diciembre vamos a estar con el gobernador Camau al frente de esta provincia, haciendo las cosas como se deben hacer”.Carlos Mauricio ‘Camau’ Espínola es actualmente senador nacional por el Frente para la Victoria, candidato a gobernador por el Partido Justicialista de Corrientes. Fue el principal orador en el acto de Carolina.“Este era un hermoso paraje que se convirtió en estos últimos años con un potencial territorial y siempre dije, las veces que vinimos —¡Qué hermoso lugar para vivir! —Un hermoso lugar para que crezca de manera planificada para que ese potencial se pueda transferir en generación de fuentes de trabajo y en mejor calidad de vida”.“Por eso este desafío de Luicito demuestra su compromiso con el lugar donde nació, su experiencia en diferentes lugares y hoy quiere venir acá, junto a ustedes, a demostrarles que podemos tener una visión distinta de la política, una política al servicio de la gente y no como vimos en los últimos años en nuestra provincia, con un modelo que busca sostenerse en el poder, de una manera muy alejada a la realidad que hoy pasa en nuestra provincia”.“Por eso vinimos junto a Luicito, como lo hacemos todos los referentes de diferentes sectores, partidos… Porque más allá del partido al que nosotros representamos, estos son tiempos en que todos los correntinos nos tenemos que mirar a los ojos y decidir qué queremos para nuestro futuro, para nuestros jóvenes, abuelos, padres. Si queremos vivir en una provincia que se ha frenado en las oportunidades de desarrollo, o si queremos empezar a caminar en una provincia que brinde desarrollo, construyendo políticas públicas que les de herramientas a los diferentes sectores para que crezcan con su trabajo y esfuerzo, sin depender de la política que presiona”.“Vamos a construir y generar muchos más desafíos juntos y los vamos a hacer realidad, porque cada uno de los correntinos nos fuimos dando cuenta de que cuando queremos algo, lo podemos lograr, que cuando hay un estado que acompaña con sensibilidad y gran equipo de trabajo, se pueden lograr grandes sueños”.