Colombi dijo que el miércoles firmará un convenio con Macri de lucha contra el narcotráfico

Será durante la visita del Presidente que se dará pasado mañana. En dialogo conla prensa, el Mandatario provincial se refirió a la megacausa de narcotráfico en Itatí y a su intervención en el operativo de la Policía de Santa Fe.El Gobernador dialogó ayer por la tarde con la prensa y aseguró que el presidente Mauricio Macri estará el miércoles en Corrientes, donde firmarán un convenio de lucha contra el narcotráfico. Además se refirió a la megecausa que sacudió la localidad de Itatí y dijo que "fue una sorpresa para todos, porque si bien había comentarios, pero nadie daba identificación". "La investigación dio con las personas involucradas", agregó.En ese sentido sostuvo que "tenemos una frontera muy caliente" y que "toda la marihuana ingresa por el Paraguay".Por otra parte, el Mandatario se refirió al operativo que se llevó a cabo en Goya por parte de la Policía de Santa Fe y remarcó que "no está procesado" por haber intervenido. "Pongale que no correspondía meterme en el procedimiento de la Policía de Santa Fe-le dijo a Nelson Castro-, pero yo me debo a mi provincia".Para finalizar destacó el acompañamiento y la intervención del Gobierno Nacional en la Provincia.Vale recordar que Mauricio Macri estará en la ciudad el próximo miércoles. Según los trascendidos, el Presidente estará en Santa Catalina, donde anunciaría obras para la capital correntina.