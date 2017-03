Hugo Alberto Morales: En Goya queremos proyectar a futuro

Antes de comenzar a narrar la nota de Hugo Morales, me gustaría exponer en esta página deportiva un fragmento de una canción; “El mundo al revés” de Horacio Banegas. dice así:Una huella en la historia es el hombre, cómo el árbol, la vida crece y muere de pie. La esperanza siempre lucha y se mantiene con la feMe parece que el cielo es el mar al revés o será mi ilusión que imagina sin saber que las cosas no son sino como se venMe parece que el hombre es el mundo al revés un anciano que vuele a ser niño y las cosas se ven como tiene que ser.¿Porque arrancamos esta nota de esta manera? Porque da la sensación que los valores de los hombres se han extirpados con el paso del tiempo, donde en la sociedad seguimos peleando por los intereses políticos y no dan comienzo a las clases y las enseñanzas de los chicos quedan guardadas en los escritorios de los soberbios, en donde el diálogo y la comprensión no existen para el apoyo de proyectos a largo plazo, donde se miran las cosas que no se ven, como dice la canción.Hugo Alberto Morales, eligió nuestra ciudad, con el apoyo de mucha gente importante de la provincia y de Goya, a construir un proyecto a futuro con la escuela de fútbol que lleva su nombre, más allá que muchos, la escuela aún no se abrió, y ya cuestionan, no sé puede reprender lo que no se ve, como dice la letra de la canción.Para que la sociedad de Goya conozca, la escuela estará físicamente ubicada en el predio Costa Surubí, allí se hará parte de la preparación física y en las canchas de Fútbol 5 “La Costa”, los chicos tendrán el contacto con el balón.Hugo Morales en su paso por Goya dijo lo siguiente: “Estoy contento con poder emprender este proyecto con los chicos, más allá de darle una pelota, queremos darle una enseñanza en la vida, cultivar los valores con él deporte, después con el tiempo se verá si está para ser jugador de fútbol. Elegí un grupo de trabajo que conocí acá en Goya, que me dejó satisfecho en sus conductas, y su experiencia en el trabajo dentro del fútbol, como Andrés Cáneva que va a estar al frente de la Escuela, a él lo acompaña Roberto Escobar, en la preparación física los profe Ignacio Olivera y Nicolás Quiróz (por ahora, se podría sumar otro profe), Alberto Torres en la formación de arqueros y Ernesto Tabelli como agente terapéutico. Este es un enorme desafío, donde vamos a poder estar en contacto permanentemente con los chicos y los padres. Vamos a recorrer toda la zona litoral en la captación de jugadores, mañana (martes) viajamos a la ciudad de El Brete en Misiones a observar los chicos y así estaremos en todas las provincias. Hermoso desafío con una linda responsabilidad.Para acotar en la nota, las inscripciones se están realizando en las canchas de Fútbol 5 “La Costa” desde las 9:30 hasta 11:00 Hs y de tarde a partir de las 15:00 a 17:00 Hs de lunes a viernes y sábado a la mañana. Las clases darán comienzo el 18 de abril del corriente año y las categorías a inscribir son desde 2004 hasta 2011.Tras su paso por el federal B. Hugo Morales tuvo el agradecimiento de personas que valoraron su proyecto, pero como dice la letra de la canción, “El mundo al revés” porque este cuerpo técnico estuvo dirigiendo en la ciudad, traído por un proyecto a largo plazo y fue despedido a los tres meses y no fue por cuestión económica como muchos opinan, dentro del contexto futbolístico en nuestra ciudad, se hablan cosas sin conocer el verdadero contenido. Sin dudas Huracán pierde un enorme valor, en poder cumplir esta función que hoy se va a proyectar a futuro con un nombre propio y que tiene su trayectoria a nivel internacional. Llamado Hugo Morales.