Bassi y Camau ratificaron compromiso de trabajar juntos por Goya

El jefe comunal recalcó el permanente apoyo dado por Camau Espinola, de quien dijo que con él como gobernador de la provincia Goya podrá acceder a obras de infraestructura absolutamente necesarias como las defensas o el puente. En tanto que Camau Espinola resaltó “imagínense que con todo el esfuerzo que hizo Gerardo, llevó a cabo tantas obra, imagínense cuando lleguemos a la gobernación y trabajemos juntos, los goyanos saben que tengo un compromiso personal, por el afecto, el cariño, porque siempre nos han sentido respaldados en las elecciones, y lo vamos a devolver con trabajo”.

La semana pasada el senador nacional y candidato a gobernador del PJ, “Camau” Espínola estuvo en Goya, donde realizó recorridas de obras junto al intendente Gerardo Bassi y participó en la inauguración de las remodelaciones de la plaza San Martín. Durante una pausa en la ajetreada agenda de actividades de Espinola, visitó los estudios de FM Norte y respondió a diversas preguntas sobre la realidad política de Goya y la provincia.

Comenzó diciendo Camau: “Estoy en Goya como parte de una gira intensa, no solo estuve disfrutando de la inauguración de las obras de la plaza San Martin sino todas las obras que está llevando adelante Gerardo, viéndolas y hablando con los vecinos, demostrando que es una gestión que se comprometió y está realizando los sueños que tenían los goyanos, nos pasa que se nos acercan vecinos que nos piden obras en sus barrios porque ven que hay una decisión de seguir construyendo desde el municipio. Y por mi parte, en el futuro, al llegar al gobierno provincial, Goya tendrá el acompañamiento que necesita no solo en cuanto a pavimento, agua potable, cloacas, sino también en la generación de fuentes de trabajo y darle a Goya un hospital que pueda atender la salud de los goyanos, con médicos bien pagos, con infraestructura acorde a la segunda ciudad de la provincia”.



NARCOTRAFICO

Se le requirió a Espinola su opinión sobre las actuaciones policiales y judiciales en torno a supuestas organizaciones de narcotráfico en la provincia. Sobre esto dijo: “A todos nos duele que Corrientes sea noticia por esto. Pero a la realidad de Corrientes no podemos mirarla de costado, es una problemática que siguió creciendo y estamos dispuestos a combatir y lo vamos a hacer. Queremos tener buenas noticias. Nos duele porque acá está en juego el futuro de los jóvenes, de cada uno de los correntinos. Hoy la droga está quedando en los barrios, en las escuelas. Se utilizan a niños y jóvenes para que este problema social siga avanzando y vamos a combatir mejorando el salario de la Policía dándole equipamiento para que puedan trabajar de manera eficiente, dándoles vehículos, combustible, que tengan chalecos antibala, tecnología para que puedan atacar un problema que todos conocemos por las características limítrofes de Corrientes con el Paraguay, y para esto es importante la articulación con el gobierno nacional. Además, tenemos que adherirnos como provincia a la ley de narco menudeo”.



LOS DOCENTES Y EL PARO

Se le preguntó sobre qué opinaba sobre el conflicto de los docentes a nivel provincial y nacional. Respondió: “Hay dos temas. Primero, los salarios. Vengo diciendo que Corrientes necesita mejorar los salarios porque de esa manera vamos a mejorar la economía, porque tienen derecho los trabajadores a mejores ingresos. Somos la provincia con los salarios más bajos del país, y siguen implementando un sistema de plus que indignante. Porque de esa manera presionan y obligan a que si hacen paro les quitan el plus, que no está en el salario, tenemos que cambiar el sistema de hacer política”.



LAS ELECCIONES

Continuó diciendo Camau: “Tenemos que revertir el tema de los salarios no solo por el derecho de los trabajadores sino para mejorar el consumo, somos la provincia que menos empleo genera el sector privado, porque no hay un Estado que motive e incentive el consumo, no hay problema de recursos porque escuchamos que el gobernador quiere desdoblar las elecciones de Gobernador y las legislativas. Por suerte, ahora lo están viendo. Esperemos que lo revean porque eso implica que se van gastar cientos de millones en elecciones para ver si un desdoblamiento les conviene a ellos. Si tienen tantos millones para este tipo de elecciones, por qué no gastan recursos en mejores salarios, en más equipos para la Policía y para que las escuelas estén en condiciones”.

“Si, como escuché, reflexiona y toma la decisión de unificar las elecciones espero que esa plata lo ponga al servicio de esto que es un reclamo: la educación que es el futuro de los niños, que invierta en los caminos rurales, que al fondo del tabaco lo inviertan de manera eficiente, son más de 250 millones y todavía eso no lo vemos reflejado en la zona rural, que debería insertarse en un sistema productivo para generar fuentes de trabajo”, expresó Camau.



TRABAJO CONJUNTO

El senador nacional expresó su convicción: “Que podamos trabajar en conjunto, como lo vamos a hacer y como hoy lo hacemos con Gerardo Bassi como intendente y yo lo hago desde el lugar que estoy. Imagínense que con todo el esfuerzo que hizo Gerardo llevó a cabo tantas obras, imagínense cuando lleguemos a la gobernación y trabajemos juntos, los goyanos saben que tengo un compromiso personal, por el afecto, el cariño, porque siempre nos han sentido respaldados en las elecciones, y lo vamos a devolver con trabajo, como lo vamos a hacer con cada intendente más allá del sector que representen, estamos para trabajar para un futuro mejor para los correntinos, los goyanos, generar una provincia de desarrollo y oportunidades”.



MENSAJE DE CANDIDATO

“Siempre estoy agradecido a los goyanos , y esta visita es para poder mostrar mi compromiso de trabajar junto a Gerardo con su equipo, nunca bajemos los brazos, debemos ir por nuevos desafíos, a pesar de su gran gestión, también nosotros pensamos cómo mejorar la calidad de vida de los goyanos, cómo mejorar el sistema d de salud, cómo generar fuentes de trabajo, que los caminos estén en condiciones, con mayor capacidad del sistema energético y para eso trabajamos, pero no solo hace falta nuestra convicción, tenemos que tener la convicción de todos los correntinos para que juntos lo podamos lograr”, finalizó.



GERARDO BASSI

En la entrevista, también se le consultó al intendente de Goya Gerardo Bassi, algunas cuestiones referentes a su gestión al frente del ejecutivo municipal. El jefe comunal examinó un conjunto de obras y acciones que está llevando adelante. También respondió a cómo el gobierno comunal puede realizarlas sin contar con el apoyo de provincia o nación. Dijo el profesor Bassi: “Con equipo y una eficiente Secretaría de Hacienda. Nos dio una mano grande Martín Barrionuevo en algún momento muy difícil. Y siempre con el apoyo de Camau, yo soy intendente porque desde el primer minuto creyó que podía ser la persona que a nuestro PJ lo lleve a la Intendencia y uno renueva ese compromiso cada día, habiendo tantos dirigentes que han luchado juntos para poder llegar”.



COMPROMISO TOTAL

Enfatizó el jefe comunal: ““¿Cuál es el compromiso?. Una entrega total y absoluta porque cualquiera sea el resultado en el futuro uno debe estar convencido, con la conciencia tranquila y el corazón en paz. Para responder a las demandas de la ciudadanía nada nunca alcanza. Pero debemos saber que debemos canalizarla en el bien común, que nos beneficie a todos. Individualmente, es muy difícil solucionar cada uno de los problemas. Pero estamos respondiendo a la comunidad todos los días: con los remedios, con la ambulancia, con la asistencia. Le mostramos a Camau un centro de desarrollo infantil cerca de la plaza Raúl Ricardo Alfonsín. Tenemos varios centros en los CIC, en los distintos barrios, como el Juan XXIII, San Ramón. El otro día, una imagen patética que vi: un chico que se abrazó a una lata de leche. Si el Estado no está presente para dar respuesta al vecino estamos complicados, si dejamos solamente que el mercado maneje todo, el que menos tiene está en serias dificultades”

“Hoy Goya: “solos contra el mundo”, pero el temperamento, el coraje de los goyanos nos permite seguir avanzando. Evidentemente, a partir del 10 de diciembre con Camau gobernador habrá un antes y después, porque hay obras de infraestructura que al municipio no le da el cuero para hacerlas, sino ponemos dentro del presupuesto no hay defensas, si no hay dinero para la expropiación no hay defensas, debería estar en el presupuesto nacional la cuestión del puente también”, ejemplificó.