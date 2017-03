Un jurado representativo se expidió y eligió la Bandera de Goya

El sábado 18 en la Casa de la Cultura, un jurado representativo de entidades intermedias de la historia, la cultura y la educación, junto con especialistas en diseño gráfico, se expidió y eligió el diseño de lo que será desde ahora la Bandera que representará a Goya. El autor del diseño ganador del Concurso convocado al efecto fue Hernán Scheller y el niño Camilo Domínguez, de 8 años, puso la nota decisiva al interpretar correctamente la simbología graficada en la misma.



A la convocatoria del llamado al Concurso propuesto por la Dirección Municipal de Cultura, respondieron con sendos proyectos 9 opciones, de las cuales en una primera instancia de evaluación fueron seleccionadas 2 con una variación con más detalles de una de las mismas, buscando las opciones que mejor representen de manera simbólica e identificadora a la idiosincrasia, historia, pasado y presente goyano, para que sea la bandera que identifique a la comunidad.



HONORABLE JURADO

El jurado conformado para elegir el diseño de la Bandera de la Ciudad de Goya, estuvo constituido por los profesores: Margarita Fogantini, Celeste D’Aveta, Irene Julián, Gustavo López y Jorge Romero; el intendente Gerardo Bassi, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Juan Domingo González y el director de Cultura, Mariano Hernán Maciel; los doctores Virgilio Acosta y Alejandro Galvalíz.









BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BANDERA DE GOYA CORRIENTES ARGENTINA

Las franjas:

En la parte superior (el rojo) representa al Federalismo.

En el centro la bandera Nacional Argentina. (Celeste y Blanca).

El verde representa a la rica y variada vegetación de la zona.

El marrón hace referencia al Río Paraná y a la tierra fértil.



Iconos históricos:

El sol: Unidad, verdad, claridad, majestad, abundancia y riqueza. Símbolo de libertad.

Golondrina: Ave inspiradora de poetas, dio origen a la declaración de Ciudades Hermanas entre San Juan de Capistrano (EEUU) y Goya, en Corrientes, Argentina.

Ella en grandes bandadas hace anual y puntualmente el viaje entre ambos centros urbanos.

Perfil de un rostro femenino , representa a cada una de las figuras femeninas que fueron y son exponentes y singularizan la idiosincrasia de la mujer goyana. Mujeres de abnegadas acciones en favor de la cultura y el civismo.

También trae al recuerdo el nombre de muchas mujeres que son dechado, a las que en Goya rendimos admiración y respeto. Entre ellas: Doña Gregoria Morales de Olivera y la Rubia Meza que asoman sus nombres en los orígenes de nuestra ciudad; Sinforosa Rolón y Rubio, Isabel King, Mariana Encarnación Aguirre Silva, Armanda Ambrosetti de Beltrán, Alcides de las Llanas, Genoveva Poncet, Zulman Isabel Molinari de Baibiene, María Carmen D´Arrigo, María Dolores Millán, Ana Palmira Viñón, Lilia Rosario Lucrecia Spinelli de Chas Grosso, María Luisa Rodríguez de Solsona, María Nubia Mendíaz, etc.

Hoja de tabaco: El cultivo, acopio, industrialización y comercialización del tabaco fue causa e impulso del progreso de la ciudad de Goya y su área rural, que le permitió ascender al rango de segunda ciudad de la provincia.

La actividad tabacalera fue motivadora y promotora de la amistad entre Neustadt an der Weinstrasse (Región del Palatinado de Renania-Palatinado, Alemania) y Goya.

Hasta hoy el tesonero hombre tabacalero, con rústicas herramientas y trabajando de sol a sol en agobiadora tarea, con la ayuda permanente de su familia, hace pródiga la tierra goyana.

La Cruz: El uso de la cruz como símbolo religioso en tiempos anteriores al cristianismo y entre pueblos no cristianos probablemente pueda considerarse como casi universal, y en muchísimos casos estaba relacionado con alguna forma de adoración de la naturaleza. Es un hecho incuestionable, que en épocas muy anteriores al nacimiento de Cristo, y desde entonces en tierras no tocadas por las enseñanzas de la Iglesia, la Cruz ha sido usada como símbolo sagrado.

Para los cristianos es "un árbol de salvación".

Como expresara el poeta Florencio Godoy Cruz en su Poema PUERTO DE GOYA: "Plaza, cruz y campanario" aparecen en los albores de la historia de la ciudad de Goya.

El Surubí: el príncipe del Paraná, exponente de la riqueza íctica de la zona del Paraná Medio.

Goya es un pesquero o lugar del río con muy buena pesca. Esta actividad es un recurso de gran valor social por tratarse no sólo de una actividad económica, sino también de una fuente de alimentación doméstica y recurso importante para la pesca deportiva.

La pesca del Surubí da origen a una de las fiestas deportivas más espectacular del país. Siendo conocida a nivel mundial.



EL GANADOR

Hernán Gustavo Scheller Romano nació en Goya (Corrientes), el 17 de diciembre 1979, hijo de Norma Neli Romano y Gustavo Manuel Scheller.

Estudió Dibujo, Pintura e Historia del Arte en el Instituto Superior Magdalena Güemes de Tejada (1994-1996). Egresó como Diseñador Gráfico y Comunicador Visual en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste (1999-2003) y estudió Marketing y Comercialización en la Universidad de Palermo (2003-2007). Cuenta con 10 años de experiencia en profesorado y docencia.