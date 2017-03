Hasta el 31 de marzo se pueden renovar DNI en el Registro Civil de Goya

El jefe del registro civil Eduardo Goral, recordó que hasta el 31 de marzo hay tiempo para renovar o los documentos nacionales de identidad (DNI), advirtió que después de esa fecha solo estarán en vigencia los documentos tarjeta. En declaraciones al programaque se emite por, Eduardo Goral confirmó que el último día de marzo es el plazo para hacer los trámites de actualización de documentos.“Hasta ahora los documentos que caducan el 31 de marzo son la libreta de enrolamiento; el documento celeste viejo; el DNI verde, y van a estar en vigencia solamente los nuevos DNI”, dijo.“El valor para realizar el trámite del nuevo documento es de 60 pesos, hace 1 año que está esa tarifa, lo que tiene que hacer el ciudadano es venir con el documento viejo y hacer el trámite de la renovación del DNI, y en el caso de menores estar acompañado por la partida de nacimiento”, dijo.“Hoy los documentos llegan en 10 o 12 días acá, lo que tiene que hacer la gente es la renovación del DNI porque después vienen todas las complicaciones, necesitan viajar y no lo tienen al nuevo DNI”, recordó.“La gente está viniendo todos los días, estamos trabajando normalmente, pueden venir todos los ciudadanos a cumplimentar los trámites sin problemas”, agregó.El funcionario reiteró que “los documentos que no van a servir después del 31 de marzo son: la librea de enrolamiento vieja, la libreta cívica vieja, los documentos verdes, van a estar en vigencia solamente las tarjetas y los documentos celestes que vinieron con tarjeta, que tienen fecha de nacimiento en el mismo documento”.“La realidad es que desde el 2014 se viene postergando el plazo de vigencia de los DNI viejos, no nos podemos extrañar de nada si se extiende otra vez”, reconoció Goral.-