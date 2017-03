José Luis Valdez anticipó el retorno de Tropical a los corsos

Anoche en el domicilio de José Luis Valdez se realizó una reunión de jóvenes y no tan jóvenes, chicas y chicos, interesados en volver a reflotar a la comparsa Tropical, que es parte de la historia de los carnavales goyanos. El mismo Valdez, confirmó el retorno de la agrupación, anunció el lanzamiento de una campaña de suscripción de socios, aunque aclaró que el objetivo es que se presenten unas 20 bailarinas y un grupo de música de 45 integrantes.

En declaraciones al programa “Equinoccio” que se emite por FM Norte, Valdez explicó que tuvo una serie de inconvenientes personales que le impidieron trabajar para que Tropical participara de los corsos, pero igualmente él estuvo colaborando en algunas comparsas locales y también presentando el grupo de “scola” en Esquina.

Dijo Valdez: “Esa es la idea. El anhelo es que Tropical vuelva a estar en los corsos. Dejó de participar por cuestiones económicas, quizás mucha gente sabe que tuve un accidente muy importante en el circuito del corso (en avenida Madariaga, hace unos años atrás), tuve un proceso judicial largo, llegué a la instancia de juicio oral, lo que más o menos saben lo peligroso que es eso, hasta mi libertad estuvo condicionada, hoy por hoy se terminó todo, es un trago amargo después de que haya terminado eso esbozo una sonrisa”.

Valdez contó que “ahora hay un grupo de entusiastas, como 30 personas, hay reuniones que se van haciendo, vamos a organizar todo para que la comparsa esté nuevamente el año que viene, lo que significa una tarea muy grande porque Porambá sale con equipos de sonido que no se vio este año en el corso, la última vez que salió teníamos dos acoplados más mi camioneta, con equipos de sonido súper importantes, con grupos en vivo y eso significa muchos pesos, más allá de la vestimenta y de lo que significa todo lo que es instrumentos y la reposición de esos instrumentos porque son elementos que se rompen, por ahí no dura una noche y todo tiene su costo”.

“Quiero decirle a la gente que hoy por ahí me decían: “ojalá que Tropical salga”, que decir eso no alcanza, lanzamos una campaña de socios de 30 pesos, hoy por hoy solo va a ser un aporte para ir subsanando y cubriendo eso gastos, a nadie le va a lastimar el bolsillo ese aporte que será mensual y trataremos de brindar un buen espectáculo, estoy convencido de que Tropical va a volver si o sí, no vamos a crear una expectativa y después presentar una porquería”, dijo,.

“Se hicieron dos reuniones, este viernes se hizo una tercera reunión con un promedio de 30 personas, la escuela de samba con la inscripción estamos pisando los 50 y pico de integrantes, también vamos a poner un cupo”.

“También está mi proyecto de hacer una sala de ensayo para enseñar música y percusión, y en fin, la tarea es larga y a eso me refiero cuando digo que Tropical tiene que volver pero volver bien, y si bien el proyecto es lindo, no es para decir vamos a presentar 200 personas, el objetivo primordial son 20 chicas y una escuela de samba de 45 o 50 integrantes y por ahora infantiles no”, precisó Valdez.

“Este viernes la reunión es en Evaristo López y Uruguay, a partir de las 20 pueden ir, se van acercando como ya se largaron las fichas de asociación, se van a ir volcando esas fichas y el socio, el que hoy por hoy se inscribe como socio, puede participar de las reuniones, después vamos detrás de la personería jurídica, y puede ser pate de la comisión directiva”, precisó.

Agregó que “mi vieja y yo, si bien podemos exponer mucha experiencia porque organizamos corsos cuando no había corsos en Goya, lo hacíamos solos sin municipio sin nada, pagamos a todo el mundo, hicimos corsos en Madariaga; Colón; Sarmiento; Caá Guazú; José Gómez.

“Algo de experiencia tenemos, pero a mi vieja el paso de los años le impide tener ese empuje y necesitamos que la gente se renueve y esto viene con los nuevos socios que ya hay muchos, la tarea es grande pero se puede llegar a alivianar mucho y dar un buen espectáculo para Goya y que el regreso sea con todo”, remarcó.



AUSENCIA DE TROPICAL

Valdez contó que “este año me invitaron la gente de Porambá a que de una mano con el tema de la escuela de samba, presentamos lo que se vio en el corso, todos chicos muy nuevos, algunos no sabían ni agarrar un palillo y hoy dieron que hablar, dieron un buen espectáculo a consecuencia de eso alguna gente se sintió molesta por mi participación, pero vamos por partes: a mí siempre me gustó esto, cuando no salimos con Tropical nos fuimos a tocar a los corsos de Esquina”.

“Entonces, hicimos pata ancha en Esquina, fuimos tres años tan mal no hicimos el trabajo pero el desgaste del viaje… Se terminó. Luego de eso me invitaron a ser jurado en San Roque y en Gobernador Martínez, fui jurado en Goya, me invitó la gente de Itá Vera, de Porambá, creo que en este tiempo que estuvimos trabajando juntos, soy más propenso a decir que sí que a decir que no, si por ahí si uno se sintió herido yo creo que no traicioné a nadie”, comentó Valdez.-