Al cumplirse el XXXV° Aniversario: El 2 de abril se conmemorará la Gesta de Malvinas en el Centro Paiubre de Mercedes

En el Salón Verde de la Casa de Gobierno se anunció ayer que el acto central de conmemoración del XXXV° Aniversario de la Gesta de Malvinas se efectuará el próximo 2 de abril en el Centro de Veteranos de Guerra “Pai Ubre”, que será inaugurado, llegando a 15 los que se construyeron a través del Gobierno Provincial en todo el territorio correntino. También en horas de la noche habrá una cena con actuación de conocidos cultores de la música correntina.El anuncio fue formulado poco antes de las 11 con la presencia de los subsecretarios de Gobierno, Luis Bravo, de Seguridad, Guillermo Weyler; y de Seguridad Ciudadana, Jorge Benítez Sívori; el diputado provincial, José Fernández Affur; la directora Ejecutiva del PAMI, Norma Pérez; el titular de la Dirección Provincial Malvinas Argentinas, José Galván; representantes de centros de ex combatientes del interior. En el cierre, Aníbal “Pepe” Verdún cantó dos temas alusivos y otros tres chamamé más ante el aplauso de las autoridades y de la concurrencia.El tesorero del centro de ex combatientes de Mercedes Esteban Roberto Avalos invitó a participar de la conmemoración de la gesta de Malvinas “una causa nacional, que a todos nos involucra, nosotros fuimos testigos, protagonistas. No la tenemos que olvidar, vamos a seguir luchando convencidos de que las Malvinas son nuestras”.Dijo que el acto central será presidido por el gobernador Ricardo Colombi el domingo 2 de abril a las 18 con la entonación del himno, desfile, minuto de silencio, palabras alusivas y posteriormente, a las 20, se inaugurará el 15 Centro de Ex Combatientes de la provincia, “que este año le correspondió a Mercedes y llevará el nombre de José Verón ex presidente del centro fallecido en drástica decisión”. A las 21:30 se homenajeará a los ex combatientes con una con la actuación de destacados intérpretes chamameceros, Los de Imaguaré, Juancito Guenaga, Lorena Larrea, La Pilarcita y otros.A su vez, José Fernández Affur indicó que el gobernador le encomendó su colaboración para la realización del acto, lo que para él representa un orgullo como mercedeño e informó que el escenario será en la Avenida Carlos Pellegrini, que va hacia la ruta 123, donde se inaugurará la nueva sede y se instalará una tribuna para unas 5.000 personas. Dijo que será una recordación emotiva, importante, porque la sangre que se derramó en Malvinas en su mayoría fue correntina.Por su parte, el subsecretario Luis Bravo excusó al ministro de Seguridad que por razones de agenda no pudo concurrir hoy al acto y recordó que desde la creación de la Dirección Provincial Malvinas en la gestión del doctor Colombi, José Galván “ha luchado y hoy son 15 los centros de ex combatientes que se construyeron en la provincia”, en reconocimiento del gobierno a los héroes correntinos de Malvinas.Dijo que es un orgullo recordar a nuestros hermanos caidos y ahora se va inaugurar el 15 eslabón y llevará el nombre de Adrián Verón, un ex combatiente de la ciudad de Mercedes fallecido hace poco menos de dos meses.Además, dejó sentado el compromiso de seguir luchando y avanzando, expresando “es un orgullo recordar a quienes merecen el reconocimiento, a nuestros héroes y decirles que esta llama no se apagó”.Finalmente Aníbal Verdún interpretó los chamamé Ganso Verde y Los Ramones, alusivos a Malvinas, además de otros tres temas más, ante el aplauso de los presentes y no faltaron algunos sapucay de los ex combatientes.-