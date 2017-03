Colombi: "Se está dando una lucha contra el narcotráfico como nunca antes"

Lo indicó el gobernador de Corrientes y agregó que hay una "decisión política para hacerlo". Denunció, además, un "abandono de las fronteras" que -aseguró- cambió con el nuevo gobierno. El gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, dijo en una entrevista con la prensa que "se está dando una lucha contra el narcotráfico como nunca antes" porque hay "decisión política para hacerlo, y denunció un "abandono de las fronteras" que -aseguró- cambió con el nuevo gobierno.El mismo día en que el intendente de Itatí, Natividad "Roger" Terán y otros 24 detenidos deben ser indagados en la Capital Federal por su presunta vinculación con una banda narco que se sospecha traficaba 15 toneladas de marihuana semanales en esa provincia, Colombi señaló que esa detención es fruto de las nuevas políticas, que según él consisten en "un combo" que incluye más recursos humanos en las fronteras, adquisición de tecnología y vehículos para perseguir a los traficantes, trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad y apoyo a la Justicia para que actúe libremente.En diálogo telefónico desde Corrientes, el radical Colombi negó cualquier vínculo con los sospechosos, dijo que había "desesperación política" por mezclar a su gestión en el tema y apoyó los acuerdos que ayer el presidente Mauricio Macri firmó con Paraguay para colaborar en el combate al narcotráfico.T: Ayer estuvo en Paraguay junto al presidente Macri cuando firmó diferentes convenios para combatir el narcotráfico. ¿Qué lectura hace como gobernador de esa zona?RC: Tenemos las fronteras muy calientes. Hace tiempo que estamos con esa preocupación. Pero había una política del gobierno anterior de dejar las fronteras y llevar a los prefectos y a los gendarmes al conurbano y a Puerto Madero. Hubo un abandono de la frontera que intensificó el narcotráfico y este gobierno esta revirtiendo eso con más recursos humanos, más tecnología. Se está dando una lucha contra el narcotráfico como nunca antes. Hay decisión política para eso y antes no había. Y la prueba de todo eso es el trabajo. Hoy hay recursos humanos con efectivos en las fronteras; trabajo coordinado de Prefectura y Gendarmería con la Policía Federal y la Policía de la provincia; acompañamiento de la Justicia federal y recursos para infraestructura: se compraron lanchas, vehículos y drones. Es un combo de acciones y los resultados están a la vista. Por eso ahora se descubren cosas como lo de Itatí.T: Un programa de TV mostró un supuesto informe oficial que lo mostraba a usted en el centro de un entramado de corrupción y narcotráfico provincial, pero el Ministerio de Seguridad denunció que era un informe apócrifo. ¿Lo vio? ¿Qué contesta?RC: Indudablemente fue totalmente falso. Es imposible pensar algo así. La sociedad de Corrientes sabe quién soy y cómo nos manejamos. Esta actitud no hace más que demostrar la desesperación política porque fue armado por la oposición. Pero estamos en un tiempo difícil por el ataque al narcotráfico. Nuestra conciencia dice que seguiremos trabajando. Hay que sobrellevar estas situaciones con fortaleza anímica.T- También aparecieron fotos suyas con el intendente Terán.RC: (se ríe) El intendente y el vice son del Frente para la Victoria. Por supuesto que teníamos una relación institucional, como la tengo con los 72 intendentes de la provincia. ¡Cómo no lo voy a conocer si era intendente de Itatí! Vamos todos los 16 de julio a la ciudad a la procesión de la Virgen y él está desde 2013.T: También ayer en Paraguay Macri y Cartes pidieron profundizar relaciones entre ellos y en el Mercosur, para que no queden trabas dentro del bloque regional. ¿Como gobernador fronterizo lo aprueba?RC: Coincidimos con esa posición. Desde la provincia de Corrientes creemos que hay que potenciar mucho más las relaciones, sobre todo con nuestros vecinos del Paraguay.T: Este año Corrientes elige gobernador y usted no puede volver a postularse. ¿Ya sabe quién va a ser su candidato?RC: Falta para eso todavía.T: ¿Y como radical cómo ve al partido dentro de Cambiemos de cara a las elecciones de octubre?RC: Somos parte de este gobierno. Somos parte de Cambiemos. Tenemos que potenciar nuestra presencia y seguir trabajando para respaldar al Gobierno. Tiene que haber más presencia de la UCR en Cambiemos y más presencia de Cambiemos en el Congreso. El rol del radicalismo es muy importante.