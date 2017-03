Destacó la gestión en Goya: Camau llamó a trabajar por el futuro en una nueva gira por el interior provincial

El candidato a gobernador Camau Espínola aseguró desde Goya que "los problemas de la provincia se resuelven con gestión y en el marco de un plan estratégico de desarrollo como el que vamos a instrumentar desde el 10 de diciembre, y no agitando fantasmas conspirativos".En el marco de una nueva gira provincial, el senador nacional dijo a la prensa que "mi prioridad es planificar el futuro de la provincia sin detenerme en las fábulas que algunos inventan tratando de explicar situaciones que le competen a la Justicia"."La gestión para mejorar la calidad de vida de cada correntino, para resolver el conflicto salarial y para recuperar los hospitales y las escuelas que se caen a pedazos son mi prioridad en esta etapa de transición que marca el fin de un ciclo de 16 años de un modelo agotado", aseguró Camau.El candidato destacó en ese sentido las obras realizadas por el intendente de Goya, Gerardo Bassi, a quien acompañó en la inauguracipon de las remodelaciones de la plaza San Martín."Esto que está haciendo el municipio de Goya es gestión. Y los problemas de Corrientes se resuelven con gestión, con proyectos, con planes de gobierno y con estrategias orientadas a la generación de empleo y a la producción", insistió Camau.Para el legislador nacional, "Corrientes necesita salir del atraso con desarrollo y crecimiento. Y ese objetivo lo vamos a lograr resolviendo los problemas que la actual administración no pudo"."De esa forma, mientras algunos dan conferencias de prensa tratando de despegarse de algunas situaciones, nosotros trabajamos para que nuestra provincia sea reconocida por sus logros y no por los escándalos", concluyó el candidato a gobernador.