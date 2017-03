Gonzalo Guido: “Quiero pedirle a los vecinos que cuiden, porque esto es de ellos y costó muchísimo trabajo”

El secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social de la Municipalidad de Goya, Gonzalo Guido, destacó la decisión política del intendente Gerardo Bassi para renovar los espacios públicos e innovar para darles una funcionalidad integral. Camau Espínola acompañó la inauguración en la plaza San Martín junto a otros funcionarios provinciales y nacionales, este jueves por la noche.“Si no hay una intención y una decisión política, esto no se puede llevar adelante. Gerardo dijo que había que avanzar sobre la plaza San Martín y hace dos meses y medio empezó a trabajar un grupo muy grande de personas, que me gustaría nombrar algunos y tratar de no olvidarme de nadie: Iris y todo el equipo de la Coordinación de Hábitat, que todos los días desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde estaban acá trabajando para llegar a tiempo para inaugurar esta plaza; Silvia, que estuvo con el tema de las plantas y la jardinería; Nico, Lisandro con el tema de la luz; el equipo del Ingeniero, que también estuvieron todo el tiempo; Tránsito, Pachito, su director; Todos los chicos que estuvieron pintando la Sala Blanda; el equipo de la Secretaría de Desarrollo, que estuvo con los juegos” dijo Gonzalo Guido, secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social.“No es fácil la función pública. Nosotros le metemos muchas horas de trabajo, muchas veces descuidamos a nuestras familias. También quiero agradecer a mi familia porque muchas veces dejamos tiempo de nuestros hijos para realizar este tipo de actividades y por ahí no somos tan reconocidos en ese sentido; siempre se nos ve todo lo que falta sobre todo lo que hacemos” agregó.Entre las preocupaciones de muchos vecinos que celebran la histórica remodelación de la plaza, está el cuidado para evitar los hechos de vandalismo que en varios sectores de la ciudad se vienen observando. Gonzalo hizo también un paréntesis sobre el tema: “Quiero pedirles a los vecinos que cuiden, porque esto cuesta, es de ellos y costó muchísimo trabajo, esfuerzo y creo que es importante que lo disfruten”.Para finalizar, contó una anécdota que ilustra el modo de trabajar y motivar al equipo, que tiene el intendente municipal: “El Profe Gerardo a veces nos decía cuando estábamos en la Dirección de Deportes —Tenemos que encontrar la pelota cuadrada y arriesgarnos. —Y esto de la Sala Blanda y estos juegos en los que los chicos hoy desde las 6 de la tarde ya estaban utilizando, fue arriesgarse y es algo nuevo que hay en una de las plazas de nuestra ciudad” dijo Gonzalo.