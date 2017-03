Intendente Bassi y Camau Espinola inauguraron obras de remodelación de Plaza San Martín

El jefe comunal presentó a la ciudadanía los renovados espacios de la histórica plaza, que ahora tiene un anfiteatro, sectores para niños, adultos mayores, la estatua del prócer totalmente restaurada, esculturas temáticas; más la renovación total de luminarias y sistema eléctrico. Durante toda la jornada, los vecinos, y sobre todo niños y jóvenes ya estuvieron recorriendo y disfrutando los cambios experimentados por la plaza.

El intendente Gerardo Bassi acompañado por el senador nacional Carlos “Camau” Espinola, y otros legisladores, concejales y funcionarios y muchos vecinos, cortó las cintas de las obras de remodelación de la plaza San Martin, una de las empresas acometidas por el Estado Municipal más importantes en la historia de la ciudad.

El acto de inauguración fue una verdadera fiesta, en la que no faltó la música, la danza foklórica y el baile de carnaval con la comparsa del CEPLA. Así en medio de la remodelada plaza San Martin y como una previa al acto, actuó el ballet “Ana María Trainini de Sánchez”, dirigido por Eliseo Fleitas. Luego el poeta Juan Carlos Méndez, recitó una composición alusiva a la plaza San Martin.

Seguidamente, Eloisa Romero de Arce, vecina de la plaza, pronunció un mensaje que en forma de poema, elogió los cambios que muestra la histórica plaza. Entre otras cosas la vecina expresó: “Aquí en esta plaza crecieron mis seis hijos y mis nietos, cómo entonces no decir que para mí es un lugar de encuentro, cómo no compartir esa alegría de hoy, y también esa esperanza que teníamos de verla renovada”, indicó.

“Cómo no compartir esa alegría al ver la plaza renovada con el reacondicionamiento de la escultura de San Martín, con lugares para adultos, espacios para niños, anfiteatro y por sobre todas las cosas la iluminación, esa iluminación que aporta a la seguridad”.

“Por eso, y con el pleno conocimiento, convencimiento de que todas esas personas o familias disfrutan y disfrutarán de esta realidad presente, le damos la muchas gracias”, expresó.

También hizo uso de la palabra la coordinadora de Habitat, Iris Mussio, una de las responsables de concebir las reformas realizadas en la plaza. La funcionaria quien estuvo al frente de los equipos de renovación de ese espacio público agradeció a l Intendente Bassi, por el apoyo a una idea que le presentó y que condujo a estas obras en la plaza. Explicó los cambios que se hicieron, recordó que es una plaza centenaria, y que ahora ha sido modernizada. Dijo que “es una propuesta que hicimos con mucho amor y ganas para que los vecinos se apropien del lugar”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano y Promoción social, Gonzalo Guido explicó que este fue un trabajo en el que participaron varias áreas municipales, y en la que se invirtieron muchos esfuerzos personales y materiales. En principio, aclaró que la idea de Iris Mussio, tuvo el apoyo concreto del Intendente Bassi. Pidió a los vecinos “que cuiden esta plaza, porque lo que se ha hecho cuesta mucho, y la plaza es de ellos, aquí se puso muchísimo trabajo, esfuerzo, y creo que es importante que lo disfruten”.



INTENDENTE BASSI

El intendente Bassi convocó en el acto a los equipos municipales que participaron en el diseño y concreción de las obras y les agradeció por el buen trabajo realizado.

El jefe comunal comenzó haciendo un examen y ponderación de obras y acciones más recientes de su gestión, haciendo hincapié en el tema de prevención de las adicciones, para lo cual anunció que es su decisión inquebrantable de que el CEPLA se termine de hacer. Mencionó las obras de los nuevos baños de la terminal, una cuestión de innegable trascendencia. Recordó que ayer se iniciaron los trabajos de asfaltado en caliente en el barrio La Rotonda, como de otras acciones y definiciones como la entrada gratis a la fiesta del Surubí.

Al hablar de la plaza San Martin concretamente dijo: “Les pido que cuidemos, acá hay recursos que son de ustedes que los pusimos aquí para sentir ese orgullo cuando alguien viene a visitarnos y le podemos decir “veni a recorrer las hermosas plazas”, y porque no es necesario ir a otro lugar para ver que aquí también se pueden hacer cosas de calidad”.

Con un timbre enfático y vibrante, el Intendente dijo: ““Propongo que sigamos trabando juntos con distintas miradas, pero todos juntos para sacar adelante a nuestra querida ciudad, a no aflojar, estamos decididos a quedarnos vacíos. El 11 de diciembre este intendente no se va suicidar, y esté donde esté el 11 de diciembre voy a tener la conciencia tranquila y la conciencia en paz porque he dado todo lo que tenía. Para eso me eligió el pueblo de Goya, para romperme el alma, ese es nuestro compromiso y lo vamos a cumplir”.

Finalmente, comentó que en la plaza San Martin están los juegos que antes pertenecían a su firma “Bassi Juegos” y que por su decisión personal fueron donados para el disfrute de todos los chicos que vayan a ese lugar. Agradeció a su familia por el apoyo dado a esta decisión, y dijo: “Cuando les dije que iba a traer todos los juegos, todos me dijeron que les parecía una buena idea, les quiero agradecer públicamente a todos ellos, a no aflojar, paso atrás solo para tomar impulso porque unidos, solo unidos Goya va a seguir haciendo cosas que nos hagan sentir orgullosos de esta nuestra querida ciudad de Goya”.

El último discurso estuvo a cargo de Camau Espínola, quien se refirió a sus propuestas para que en un eventual gobierno que encabece comiencen cambios para mejorarle la vida a los goyanos y los correntinos en general. Dijo que “nuestro desafío es seguir construyendo en Goya y el resto de la provincia mejor calidad de vida para los correntinos. Sabemos el rumbo que Corrientes debe llevar adelante, el 11 de diciembre vamos a estar junto con los correntinos por un futuro mejor para muchas generaciones que hoy sienten el deseo de un Corrientes mejor y para eso necesitamos empujar juntos los goyanos y los correntinos”.-