Argentina y Paraguay potenciarán el modelo energético conjunto

La Argentina y Paraguay van a potenciar la conectividad, aprovechando la hidrovía Paraná-Paraguay y el modelo energético conjunto que tienen ambos países, intercambiando información, tecnología, capacidad, dijo el presidente Mauricio Macri, al término de su visita oficial a Paraguay, donde se descongelaron temas pendientes.



El presidente Mauricio Macri y su colega paraguayo, Horacio Cartes, celebraron ayer en Asunción la segunda reunión binacional con ministros y gobernadores de ambos países, ocasión en la que se destacó la necesidad de trabajar por una mayor integración bilateral y con los otros socios del Mercosur.Además, ambos presidentes firmaron convenios para cooperar en distintos asuntos y destacaron especialmente el combate contra el narcotráfico y la trata de personas como una prioridad de sus gestiones.Los dos jefes de Estado acordaron reforzar el trabajo conjunto entre la Argentina y Paraguay para avanzar en el combate contra del crimen organizado y se comprometieron a potenciar el intercambio comercial, la conectividad física y la cooperación entre ambos países.Macri y Cartes mantuvieron una reunión bilateral en la sede del edificio de la Conmebol, en la ciudad de Luque, a 18 kilómetros de Asunción, donde el mandatario paraguayo dio la bienvenida al presidente argentino.Luego, ambos jefes de Estado pronunciaron sendos mensajes en la ceremonia de clausura de la II Reunión Bilateral de Ministros y Gobernadores de la Frontera Común, que deliberó en paralelo en la misma sede.El primero en hablar fue el presidente argentino, quien llamó la atención sobre "temas congelados en el tiempo" en los que ambos países no colaboraban hacía años.Macri puso como ejemplo "la seguridad y el combate al crimen organizado y el narcotráfico", y relató que hacía ocho años "que la comisión que existía (para combatirlos) no trabajaba en conjunto frente a algo que ataca el corazón de la sociedad, como es la familia", dijo refiriéndose a la droga.Macri mencionó también una lista de cuestiones que se abordaron en la reunión, en busca de soluciones conjuntas, entre ellas aumentar la conectividad, mejorar la hidrovía que comunica ambos países, reforzar el modelo energético conjunto, y luchar contra el crimen organizado y los problemas de trata."Mi única obsesión es generar oportunidades de progreso para los argentinos y los paraguayos", concluyó el mandatario argentino.Por su parte, el presidente Cartes agradeció la oportunidad "para tener un diálogo franco y estrechar aún más los vínculos históricos" entre ambos países, y llamó a profundizar la alianza regional."El Mercosur debe retornar a sus objetivos fundacionales", consideró, y para eso llamó a "desmantelar las trabas que subsisten a nivel intra Mercosur, que aún limitan nuestro comercio".En la misma línea que ya hicieron público sus socios del bloque, el mandatario paraguayo explicó que en este nueva etapa los cuatro países aspiran a "un Mercosur más dinámico", que pueda acercarse a la Unión Europea y la alianza del Pacífico.En el plano binacional, Cartes informó que hubo propuestas concretas para mejorar la integración física de ambos territorios, avances en infraestructura (mencionó la construcción de puentes y el mantenimiento de la hidrovía) y también comunicó planes de cooperación en materia de educación, ciencia y cultura."Se revisaron cuestiones que hacen al comercio, la seguridad ciudadana y el trabajo digno", prosiguió.También explicó que se avanzó en proyectos de integración hidroeléctrica, y en temas puntuales como la Entidad Binacional Yaciretá (EBY), sobre la cual habló de "resolver los asuntos divergentes y aumentar la capacidad con nuevas obras".Esta fue la única mención del mandatario paraguayo al tema, sin profundizar en la deuda que la EBY mantiene con la Argentina por la construcción de la represa."Aspiramos a contar con una frontera más fluida, sin descuidar el tema de seguridad", sintetizó y afirmó que se buscará una "mejor interconexión física y la promoción del turismo" entre ambos socios.Ministros y funcionarios de ambos países firmaron tres acuerdos de cooperación- uno de ellos referido a acciones comunes en la lucha contra el delito y la trata de personas- y dos memorándums de entendimiento.Macri estuvo acompañado por los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich; de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y de Cultura, Pablo Avelluto, entre otras autoridades.También integraron la comitiva argentina los gobernadores de Chaco, Domingo Peppo; de Corrientes, Ricardo Colombi; de Formosa, Gildo Insfrán, y de Misiones, Hugo Passalacqua, y el vicegobernador de Salta, Miguel Angel Isa.En declaraciones posteriores a la prensa, Macri señaló: "Ambos gobiernos tenemos un compromiso central, que es reducir la pobreza en nuestros pueblos y generar oportunidades de progreso para los argentinos y los paraguayos"."Hoy hemos acordado muchas líneas de acción y de trabajo conjunto", destacó Macri.Agregó que ello incluye "mejorar la conectividad" física entre ambos países y lograr un mayor aprovechamiento de la hidrovía, que "es algo que Dios nos regaló y que realmente puede generar muchísimo trabajo y muchísimas oportunidades de desarrollo para nuestras sociedades".Puso de relieve, además, la importancia de "potenciar el modelo energético que tenemos en conjunto" y de avanzar en el intercambio de información y de tecnología para mejorar los controles fronterizos, entre otros temas.El Presidente agradeció la presencia de los gobernadores, que "son protagonistas fundamentales en este intercambio, porque conviven en el día a día".Y convocó a seguir trabajando en esa dirección a fin de que "encontremos más espacios de integración con esa única obsesión, que es generar oportunidades de progreso para los argentinos y los paraguayos".Por su parte, el presidente Cartes sostuvo que el encuentro bilateral ha sido "una oportunidad propicia para tener un diálogo franco y para estrechar aún más los vínculos históricos entre Paraguay y la Argentina".Dijo que "la amplia agenda de trabajo refleja el gran espectro de nuestra relación bilateral, incluyendo temas como la integración física con iniciativas para avanzar en infraestructura, como la construcción de puentes y la navegación de nuestros ríos, en particular el mejoramiento de la hidrovía".Subrayó también "la cooperación en el campo de la educación, la salud, la ciencia, la tecnología y la cultura""Como corresponde abordamos los aspectos que conciernen a la integración hidroeléctrica como la entidad binacional Yacyretá", agregó.En ese sentido puntualizó que "es necesario posibilitar el más justo aprovechamiento de la energía y la solución de los asuntos divergentes, así como avanzar en las obras que aumentarán la capacidad y la producción de esta monumental represa"."Paraguayos y argentinos enfrentamos desafíos y amenazas comunes, que en algunos casos se acentúan en la zona fronteriza. De ahí la importancia de esta reunión que involucra directamente a nuestros gobernadores de frontera que conocen esa compleja realidad", indicó.