Transito: Director Javier Macias a favor de protocolo antimotochorros de la Nación

En declaraciones al programaque se emite por, el director de Tránsito, Javier Macias aclaró que si bien “no se ha conversado del tema” oficialmente, él tiene una posición a favor de las medidas o protocolo “anti motochorros” planteado por el gobierno de Mauricio Macri para motos. Dijo que continúan con operativos y que a principios de esta semana se demoraron 14 motos a personas que llevaban a sus hijos a la escuela en número excesivo.El protocolo incluye la obligatoriedad del uso de un chaleco reflectante con el número de patente impreso, al igual que el casco con el mismo número. Esta medida generó la reacción airada de motociclistas de todo el país, que convocaron a una movida en protesta, bajo la consigna las personas no se patentan. Incluso en Goya, se convocó a una concentración en plaza Mitre.¿Se implementará o no en Goya?. Se le preguntó a Macías. Respondió el Director de Tránsito: “Todavía no lo estamos analizando. Si se hace en Goya es por elección de las motos no nuestra. Hasta ahora no hemos conversado ese tema, no lo estamos analizando, nos enfocamos mucho en otras cosas, sobre la moto, los que llevan los chicos a la escuela de tres o cuatro, es algo imprudente, habíamos hecho prevención, ahora hemos empezado a sacar las motos. Demoramos como 14 motos, con padres con chicos, pero si vamos a hacer una manifestación primero tendríamos que dar el ejemplo y usar el casco, porque no se lo que va a pasar con el tema de la patente en el casco y el chaleco fluor pero me parece que primero tienen que empezar con las patentes de las motos, para hacer la protesta primero tendrían que usar el casco”.Advirtió que “la moto no se fabrica para más de dos personas, la moto de 50 cc es para una sola y de 50 cc para arriba son para ser usadas por dos personas, más de dos no pueden ir”.Se le preguntó si él está de acuerdo. Y contestó: “Nosotros también nos tendríamos que adherir a la ley, si eso es una manera de asegurar de que lo puedan identificar, ayer en el operativo habían motos sin patente, nos pasan como si no estuviéramos nosotros ahí, arriesgando la vida en el semáforo en rojo, porque no podemos sacar el numero pero si me preguntas a mi nosotros tendríamos que adherir a esa ley”.“Hay muchas motos que no tienen patente, no se sabe su procedencia, ayer un caso particular paramos una moto que venía un padre, una hija y venia la mujer, y le dijimos “no puede circular con un menor, le pedimos los papeles, nos saca los documentos y nos dice “me prestó la moto el dueño”, pero le dijimos “no tenes carnet, tarjeta azul tenemos que demorar la moto”, y me preguntó cuál era el próximo paso, le dijimos que el dueño tenia que retirar en el Tribunal de Faltas, la sorpresa es que el dueño había muerto hace tres meses y él tenía el carnet del dueño y circulaba con la tarjeta verde y nosotros le estábamos demorando la moto no se cómo va a retirar la moto”.

MAS MOTOS Y AUTOS DEMORADOS

El Director de Tránsito precisó que “ayer hemos demorado autos, motos, hemos demorado camionetas, hemos sacado como 14 motos con chicos arriba, las madres que iban a buscar otros chicos más con un chico parado adelante si casco y se iban a buscar, otro, empezaremos a concientizar nosotros mismos. La reacción de las motos es el tema de que al usar el casco con la patente, son identificables, no pueden hacer tantas infracciones y pueden andar haciendo locuras”.

Macias reiteró que “tendríamos que adherirnos si es nacional, nos estamos adhiriendo a todas las leyes nacionales de tránsito, no hay que pensar solo en la gente de las motos sino en la que anda a pie, en bicicleta que andan desprotegidos contra esta circunstancia”.-