HCD Goya fijó precio de los inmuebles de la zona ZAE e impuso nombre “Próceres Correntinos” a pasaje

El Cuerpo legislativo goyano también declaró de “interés municipal” las actividades a realizarse en el mes de Marzo por el “Mes de la Memoria” y la presentación del Libro “Genealogía del Recuerdo”. Y en cuanto al pedido del Intendente Municipal, Gerardo Bassi, solicitando el tratamiento de la renuncia presentada por el doctor Hugo Antonio Flores al Cargo de Defensor de los Vecinos del Municipio de Goya, la misma fue tratada y aceptada.

En su segunda sesión ordinaria del presente año, el Concejo Deliberante de Goya, presidido por el titular del Cuerpo, Juan Domingo González, aprobó este miércoles, 15 de marzo, por unanimidad, la ordenanza de fijación del precio de los inmuebles de la zona ZAE Goya (Parque Industrial) en los contratos de leasing inmobiliario y opción de compra para el 2017.

Con la totalidad de sus integrantes, el Cuerpo Legislativo, también designó con el nombre “Próceres Correntinos” al pasaje ubicado entre avenida Presidente Perón y avenida Osiris González (ex vías del FFCC) y declaró de “interés municipal” las actividades a realizarse en el mes de Marzo por el “Mes de la Memoria” y la presentación del Libro “Genealogía del Recuerdo” de la escritora Angelina Uzin Olleros, a llevarse a cabo el 16 de marzo, a las 20 horas, en Casa de la Cultura.

Asimismo, dio lectura a una nota enviada por el Intendente Municipal, profesor Gerardo Bassi, solicitando el tratamiento de la renuncia presentada por el doctor Hugo Antonio Flores al Cargo de Defensor de los Vecinos del Municipio de Goya. La solicitud fue incorporada al Orden del Día, tratada y aprobada.



NOTAS OFICIALES Y PARTICULARES

Tras la lectura del Orden del Día, se puso a consideración y se aprobó el Acta de la sesión anterior, luego de lo cual el Secretario del Cuerpo, doctor Gerardo Urquijo, dio lectura a las notas oficiales y particulares ingresadas desde la última sesión que fueron las siguientes:

Del Intendente Municipal, profesor Gerardo H. Bassi, elevando expediente de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo Río Santa Lucia (AGENPRO) para conocimiento y efectos que estime corresponder. Se agregó al Expediente que se trató y aprobó durante la sesión.

Del Intendente Municipal, profesor Gerardo H. Bassi, solicitando el tratamiento de la renuncia presentada por el doctor Hugo Antonio Flores al Cargo de Defensor de los Vecinos del Municipio de Goya. Se incorporó al Orden del Día y se aprobó.

Del arquitecto Hugo Fernández Abeijón, remitiendo copia de la nota enviada al Intendente Municipal, por el Club Náutico y Pesca de Goya, solicitando audiencia, por el tema de extracción de la defensa. Pasó a la Comisión de Obras Públicas.

Del Rector de la Escuela de la Familia Agrícola “Jaha Katu”, solicitando la donación de un terreno para Proyecto de Hogar para estudiantes. Pasó a la Comisión de Legislación.

De la Presidenta del Bº 9 de Julio, Lucia Cañete de Da Silva, solicitando el cambio de sentido de circulación de las calles Misiones y Malvinas Argentinas, y la colocación de reducidores de velocidad en las calles Pago Largo, Salta, Malvinas Argentinas y Av. Paso de los Libres. Pasó a la Comisión de Transporte.



PROYECTOS PRESENTADOS

Seguidamente se dieron a conocer los proyectos presentados, tres de los cuales fueron incorporados al Orden del Día, tratados y aprobados. Los otros presentados fueron:

Proyecto de Ordenanza condonando deuda del inmueble ubicado en Ángel Soto 1221. Elevado por el DEM, pasó a la Comisión de Economía.

Proyecto de Ordenanza imponiendo el nombre “C.G.T. – 100 VIVIENDAS” a las casas ubicadas en la Zona Norte de la ciudad. Pasó a la Comisión de Cultura

Proyecto de Ordenanza sobre Recuperación del Parque Municipal del río santa Lucia, mantenimiento y embellecimiento del mismo. Pasó a la Comisión de Obras Públicas y de Economía.

Proyecto de Resolución Declarando “Ciudadanos Ilustres” de Goya a los Héroes de Malvinas de nuestra Ciudad. Pasó a la Comisión de Cultura. El concejal Pereira propuso que se conforme una Comisión integrada por los concejales Vallejos, Ginocchi, González, Reyes y Maidana para que se viabilice el contenido del proyecto.



PASAJE “PROCERES CORRENTINOS”

Después, el Cuerpo trató y aprobó sobre tablas el proyecto de ordenanza que designa con el nombre “Próceres Correntinos” al Pasaje ubicado entre avenida Osiris González (la calle sobre la ex vía del FFCC desde avenida Perón hasta el rio) y avenida Presidente Juan Domingo Perón.

Al fundamentar la iniciativa, la concejal Raquel Guerreño hizo notar que más allá de ser una función del Concejo, la nominación de calles, avenidas y arterias en general, este proyecto surgió “a pedido de un grupo de vecinos que se acercaron al Municipio solicitando la imposición de un nombre que identifique al Pasaje”.

Agradeció al Secretario del HCD que sugirió a los vecinos algunos nombres. “Y ellos optaron por el de Próceres Correntinos”, indicó la edil acotando que también “se elevó el expediente para su tratamiento a la Secretaria de Planeamiento donde se hace el detalle de la descripción y la ubicación correcta”.

“Cuando hablamos de Próceres Correntinos inmediatamente lo asociamos con nuestro héroe máximo, el general José de San Martín. Vemos que nuestra historia correntina es muy rica en cuanto a personas que han luchado por un futuro que si bien ellos no han podido gozar, hoy nosotros somos parte de esta provincia y entonces es fundamental poder reconocer nuestra identidad. La identidad que nos lleva a ser cada día un poquito más de Patria”, enfatizó Guerreño.

El concejal Jorge Mazzaro, pidió que entre los héroes correntinos que se mencionan en el Considerando, se incorpore también al coronel Santiago Baibiene, goyano que tuvo una destacada intervención en la Batalla de Ñaembe contra las fuerzas entrerrianas de López Jordán.

En tanto, su par Fernando Vallejos, sugirió se realicen algunas pequeñas correcciones al texto del proyecto. Con las incorporaciones planteadas, la iniciativa fue aprobada por unanimidad.



ZONA ZAE-ACTUALIZACIÓN PRECIO DE INMUEBLES

El primero de los temas incorporados al Orden del Día, tratado y aprobado, fue el proyecto de ordenanza de fijación del precio de los inmuebles de la zona ZAE Goya (Parque Industrial) en los contratos de leasing inmobiliario y opción de compra para el 2017.

Se modificó el Artículo 4°, inciso B de la Ordenanza N° 1587/11, que quedó redactado de la siguiente forma: “Determinase que el precio y forma de pago de los inmuebles de la Zona ZAE para el año 2017, es el siguiente: en el plazo de hasta 36 cuotas mensuales.

a) Desde el mes 1 al mes 12 se paga el 25 % de los metros cuadrados del inmueble total a un precio de $ 300, por m2, en 12 cuotas mensuales de igual valor.

b) Desde el mes 13 al mes 24 se paga el 25 % de los metros cuadrados del inmueble total a un precio de $ 350, por m2, en 12 cuotas mensuales de igual valor.

c) Desde el mes 25 al mes 36 se paga el 25 % de los metros cuadrados del inmueble total a un precio de $ 400, por m2, en 12 cuotas mensuales de igual valor.

También se modificó el artículo 5° de la citada Ordenanza estableciéndose que “si el tomador del leasing cumple con la ejecución y puesta en marcha del Proyecto de obra y productivo presentado como anexo al contrato, será beneficiado con la opción de suscribir la opción de compra con la Municipalidad de Goya al cumplirse el mes 37 del plazo fijado, pagando el saldo restante que equivale al 25 % e integrar el total del precio del inmueble a razón de $ 400 por m2 dentro de los 30 días siguientes y en un solo pago”.

Al respecto la concejal Reyes Letellier dijo que “estas son ordenanzas que tienen una validez de un año que es por el plazo que se establece el nuevo precio que se va a solicitar paguen los interesados en firmar los contratos de leasing o la opción de compra”.

Considero que esta medida busca “preservar el valor económico de estos inmuebles que indudablemente ven afectado su mayor valor por dos circunstancias muy concretas: La incorporación de nuevas mejoras que redundan en beneficio de los propios adquirentes y el desarrollo del lugar y también tener en cuenta el proceso inflacionario que produce una desvalorización importante en el signo monetario”.

“Las mejoras son por todos conocidas y colaboran no solo para el desarrollo económico de las empresas que allí se instalan sino para ir solucionando distintos problemas que se dan en el entramado urbano cuando las firmas comerciales están radicadas dentro de sectores de mucho tránsito y población”, abundó la concejal justicialista. Puesto a consideración, el proyecto fue aprobado todos los presentes.



MES DE LA MEMORIA

El mismo respaldo concitó el proyecto que declara de “interés municipal” las actividades a realizarse en el mes de marzo por el Mes de la Memoria”.

Presentado por la concejal Ludmila Baldi Escobar, la edil se refirió a los distintos eventos que serán organizados por varias áreas del Municipio de Goya como la Dirección de Derechos Humanos, la Secretaría de Educación y la Dirección de Cultura.

“Simplemente quiero decir que lo más importante es que no olvidemos que fueron, son y serán 30 mil los desaparecidos, que tenemos prohibido olvidar y que estas personas que han sufrido este genocidio simplemente lucharon por la verdad y la justicia”, remarcó Baldi Escobar.



PRESENTACION DE LIBRO

También fue aprobado por unanimidad y declarado “de interés municipal” la presentación del Libro “Genealogía del Recuerdo” de la escritora Angelina Uzin Olleros, a llevarse a cabo el 16 de marzo, a las 20 horas, en Casa de la Cultura.

“Si tienen la posibilidad de googlear a la doctora Uzin Olleros háganlo, porque la verdad que es una eminencia. Tiene un curriculum impresionante, todos sus títulos, su formación”, dijo Baldi Escobar e invitó a sus pares a la presentación de este libro que aborda “uno de los problemas que más afectaron y afectan emocional, ética, social y jurídicamente a la sociedad actual como es la condición del desaparecido y el lugar de la víctima”.



VEREDAS DE NOTABLES Y AMIGOS

El proyecto, que contaba con despacho de comisión, fue incorporado al orden del día para su tratamiento, pero, y dada las divergencias suscitadas (se solicitó un cuarto intermedio para consensuar posiciones) en cuanto al sistema de votación, y si debería haber un número mínimo de votantes y de cuanto debería ser ese número, el proyecto, con el voto de la mayoría volvió a comisión, y también por votación, se decidió que sea analizado por las comisiones de Legislación y de Cultura.



RENUNCIA DEFENSOR DE LOS VECINOS

Posteriormente, se dio lectura a una nota enviada por el Intendente Municipal, profesor Gerardo Bassi, solicitando el tratamiento de la renuncia presentada por el doctor Hugo Antonio Flores al Cargo de Defensor de los Vecinos del Municipio de Goya. La solicitud fue incorporada al Orden del Día, tratada y aprobada.

En su nota de renuncia, el doctor Hugo Flores, da cuenta que la misma obedeció a razones “de estricta incumbencia personal, familiar y política”.

El concejal Jorge Mazzaro pidió la palabra y dijo que conoce a Hugo Flores. “No es de mi partido pero lo conozco y tengo una estima por él. Me parece que en respeto a que fue electo y a sus funciones, debemos pasar esta renuncia a (la comisión) Legislación, para que se acepte o no la renuncia. Creo que tendríamos que darle un tratamiento más formal a la renuncia del doctor Flores, por respeto a él”, planteó el edil de ECO.

Ariel Pereira, en tanto, sostuvo que en el HCD existían antecedentes de renuncias tratadas como las del ex Vice Intendente Darío Zapata y del ex concejal Francisco Hormaechea.

Recordó que en ambos casos “se realizó de la misma forma. No analizamos ni convocamos tampoco a las personas que ya habían tomado su decisión. Tampoco no tiene ninguna cuestión vinculante la aceptación de la renuncia por parte de este Cuerpo. Es una cuestión formal. El DEM solamente tiene que informar a la Junta Electoral para que tome posesión del cargo la doctora Patricia Greve como informa la Junta, dado que ella es la reemplazante, del doctor Hugo Flores”, precisó.

Y acotó: “Creo que estamos en condiciones de aceptar esta renuncia”, y propuso se vote la aceptación.

Vallejos, preguntó cuál era la formalidad por la que el Cuerpo tenía que tratar el tema. La formalidad supone que nosotros tenemos que darle aprobación a esta aceptación de renuncia. Si es así propongo que se trate directamente. No estoy de acuerdo que vaya a comisión. Ya renunció y la Junta electoral ya estableció quien lo reemplaza”.

A su turno, la edil Baldi Escobar consideró que la cuestión “no es vinculante”. “Nos están comunicando y nosotros tomamos conocimiento. Creo que es lo único que podemos hacer”, señaló.

Se dirigió luego a todo el Cuerpo, el Secretario del HCD. El doctor Gerardo Urquijo informó a los concejales que por indicación del Presidente había llamado a la Junta Electoral.

“Me preguntaron que decía la carta Orgánica al respecto. No dice nada. Así como el HCD le toma juramento al Intendente, al Vice, a los concejales, acá delante del Intendente pero en el HCD, juró el Defensor delos Vecinos, Hugo Flores”, apuntó el funcionario. Recordó que el Intendente ya le había aceptado la renuncia y considero que el Concejo debería hacer lo mismo.

Por su parte, el presidente Juan Domingo González, dejó en claro que el Defensor no es un miembro del Ejecutivo, sino de un entra extra poder, como lo es la Defensoría del Pueblo. Y es electo por el pueblo. “Desde mi punto de vista no es una cuestión meramente de conocimiento sino que es darle la forma legal suficiente para que la renuncia este aceptada”, remarcó.

Ariel Pereira planteó entonces que se acepte la renuncia de Hugo Flores y que por presidencia se arbitren las gestiones para que la semana que viene se pueda tomar juramento a la nueva defensora, la doctora Patricia Greve.

Mientras que su par, Cesar Kalenberg, dijo coincidir con Pereira y comentó que se habia comunicado con el asesor técnico jurídico del DEM, el ex concejal Francisco Balestra quien “me confirmó que tenemos que aceptar la renuncia por los fundamentos que se dieron acá”. Y por el voto de la amplia mayoría del Cuerpo, la renuncia del doctor Hugo Flores fue aceptada.



LIBRE USO DE LA PALABRA

Ya en el libre uso de la palabra, el concejal Fernando Vallejos, se refirió a la designación, por votación, la sesión pasada, de las concejales Marta Reyes Letellier (como titular) y Ludmila Baldi Escobar (como suplente) para representar al HCD en la Comisión de Análisis y Propuestas de Liberación de la Traza de las Defensas de Goya.

Al respecto, Vallejos citó la ordenanza 1087, de junio de 2002, que establece la forma de la elección y la representatividad de un concejal por bloque. Dijo que en ese entonces había seis bloques en el Concejo Deliberante por lo que fueron habilitados 6 representes.

Ahora, según se indicó en la sesión pasada, son 15 los bloques existentes en el Concejo sostuvo, por lo tanto “en cumplimiento de lo que establece esta ordenanza tendríamos que integrar los 15 miembros de este Cuerpo dicha comisión”, afirmó.

La concejal Marta Reyes pidió la palabra y expreso que se había interiorizado con el administrador del PRODEGO (Gustavo Gabiassi) sobre esta situación. “Se habla de bloques pero pueden ir todos los que quieran a participar” dijo y pidió se corrija lo anterior.

Jorge Mazzaro, opinó que “la teoría de los 15 bloques no resiste la menor critica. Hace tres años que venimos discutiendo el bloque de FPV y el bloque de Eco. Yo nunca me escindí del bloque de ECO. Me parece a mí que para simplificar podrían ir dos concejales uno por la mayoría y otro por la minoría”, sugirió.

Finalmente, la concejal Teresita Maidana, se refirió a un pedido del barrio San Ramón sobre el cordón cuneta que se ejecutó en calle Cialzeta, para que “se realicen los desagües, y apertura de cunetas. Los vecinos están preocupados, porque si llueve nuevamente se van a inundar. Junta mucha agua a los costados. Necesitan corregir el perfilado de la calle Cialzeta”, dijo la edil radical, tras lo cual y no habiendo más oradores, el presidente del Cuerpo, dio por finalizada la sesión del Concejo Deliberante.-