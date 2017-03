Gerardo Baddi: “Camau Espínola es el próximo gobernador de Corrientes, no tengo ninguna duda”

El intendente de la segunda localidad de la provincia de Corrientes y presidente provincial del Partido Justicialista, Gerardo Horacio Bassi se mostró convencido de la aceptación que el pueblo le demuestra a Camau Espínola. Hizo fuertes críticas al gobierno provincial actual y dijo que los correntinos merecen vivir mejor.Bassi dijo que Goya está sola contra el mundo, sin ayuda de Provincia y sin ayuda de Nación. Aun así, intenta dar respuestas a necesidades básicas insatisfechas, como la falta de vivienda en familias de situaciones excepcionales, de las que debería hacerse cargo el gobierno provincial pero no lo hace.El intendente goyano prepara una serie de inauguraciones y recorridas oficiales junto al candidato justicialista a la gobernación de Corrientes, Carlos Mauricio ‘Camau’ Espínola, que comenzará hoy por la tarde y finalizará el viernes por la noche.Comentó que los goyanos tienen todas sus esperanzas en las próximas elecciones porque saben que teniendo un gobierno provincial peronista, al interior le irá mucho mejor: “Si solos hicimos mucho, no hay dudas que con un gobernador peronistas vamos a hacer mucho más. Goya construyó sola su propio corsódromo, renovó sus espacios públicos, termina este año con 200 cuadras de cordón-cuneta, con 200 cuadras de asfalto, tiene un Boleto Estudiantil Gratuito que lleva y trae todos los días a los pibes para que no tengan dificultades en el estudio, tenemos una administración ordenada y equilibrada, pero vamos a ir por más porque sabemos que hace falta. Camau Espínola es el próximo gobernador de Corrientes, no tengo ninguna duda. Por esto estamos convencidos de que después del 10 de diciembre, Goya tendrá muchas más oportunidades”.