SUTECO y ACDP se convocaron en la Plaza Mitre y adhirieron al Paro Nacional

Un grupo de docentes se reunió ayer a la mañana en la plaza Mitre, en el marco de una jornada nacional de paro convocada por los cinco gremios del país. En el lugar estuvieron la secretaria de SUTECO, Mara de Juanes y la secretaria departamental de ACDP, Viviana Diaz. Fueron entrevistadas para el programaque se emite por

De Juanes explicó que “en el marco del paro nacional convocado por los cinco gremios nacionales y siendo SUTECO como base de CTERA y Viviana Diaz de la ACDP convocamos en la provincia y adherimos a la medida de fuerza de este miércoles y hoy jueves y la Marcha Federal de los días 21 y 22”.

Viviana Diaz dijo: “Contamos con la presencia de los docentes y el acatamiento creo que será positivo porque hay un descontento y por supuesto el descuento es injusto con más razón creemos que va s ser positivo el paro y la adhesión”.



EL DESCUENTO

Las gremialistas confirmaron que hubo descuentos por días no trabajados en las jornadas de paro. Sobre esto dijo Mara de Juanes: “Sí. Tenemos que dar la información de que el gobierno, al otorgar los aumentos por decreto hace esto: descontar a los compañeros alevosamente del plus, que todavía no se terminó el mes de marzo y llama la atención de que sufrimos los descuentos al fin de mes con nuestro salario, y lo hizo indiscriminadamente ante el plus. Y por dos días de paro, se consideró que eran dos mil pesos de descuento, eso no cobra el compañero, me pareció una falta de respeto. Desde el Ministerio de Hacienda se sentenció que el descuento iba a ser del plus. Contamos a la población que el gobernador por decreto dice “te pongo y saco cualquier importe que conforman tu salario, estos decretos que han otorgado”.

“Estamos, el 70 por ciento de la población por debajo de la línea de pobreza y tendríamos que haber cobrado 9.700 pesos y ahora estamos en 9.072 pesos”, dijo.



“LUCHA LARGA”

La gremialista enfatizó que “la lucha de los trabajadores será largo porque el Ministro de Educación de la Nación no ve la ley, el año pasado no se sentó con los sindicatos, desconoce la ley de paritarias; el Ministro de Trabajo, Triaca tampoco convoca al ministro de Educación para resolver el conflicto… Tenemos paro y los días 21 y 22 con la marcha federal si ningún ministro se quiere sentar con los trabajadores y replica en cada provincia. Les llevamos una última propuesta que no escucharon, es responsabilidad es indelegable del Estado garantizar la educación”.-