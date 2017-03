Desarrollo Humano: El Municipio de Goya otorgó en comodato varios terrenos para familias en situación excepcional

El intendente Gerardo Bassi junto al equipo del secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social, entregaron ayer en comodato un grupo de lotes a familias en situaciones excepcionales. Aclararon las autoridades municipales que es un logro realizado con mucho esfuerzo y cuidado, para darles una mejor calidad de vida a estos vecinos, ya que el estado no tiene más espacios para ceder.En un acto presidido por el intendente Gerardo Bassi, en la mañana de ayer se produjo la entrega de terrenos municipales a una decena de familias de la ciudad, que fueron seleccionadas por su necesidad y estado de vulnerabilidad.Para esta iniciativa la Municipalidad dispuso de un equipo de asistentes sociales, asesores legales, y profesionales urbanistas que se encargaron de tramitar las cuestiones jurídicas para concretar los contratos de comodato para cada beneficiario.La ceremonia desarrollada en el Salón de Acuerdos contó con la presencia del Secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social, Gonzalo Guido; la directora de la Mujer, Margarita Arriola; la coordinadora de Discapacidad, Verónica Tolomio; la coordinadora de Niñez, Adolescencia y Familia, Soledad Peretto; el coordinador de Consejos Vecinales, José Monzón; el jefe de Despacho; Cristian Strobel; el coordinador del CIC, Nicolás Sandoval; entre otros funcionarios y la presidenta del barrio Matadero, Patricia Machuca.El profesor Gonzalo Guido comentó que los terrenos son entregados a familias con problemáticas comprobadas por asistentes sociales, y a las que se les hizo el respectivo estudio socio ambiental. Explicó que “en función a eso el Intendente tomó la decisión de que se entreguen estos terrenos, hay terrenos que se entregan a familias con violencia de género, otros se entregan a familias numerosas, o a la señora sin marido por equis motivo. También se hiso entrega a familias que están en El Remanso y se les vino abajo su vivienda por la erosión del río, tenemos casos de familias desalojadas y no tienen donde vivir”.“Hay familias que desde el año pasado venían pidiendo terreno. Algunos lo piden desde hace tres años. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos y se tomó esta decisión”, dijo el Secretario de Desarrollo Humano, quien recordó que la Vivienda es una cuestión que por su naturaleza debería ser atendida por la Provincia, pero que la Municipalidad colabora con lo básico con los vecinos que lo requieren y que anteriormente trabajó en articulación con la Organización TECHO en Los Chacales, lográndose la construcción de módulos habitacionales o viviendas de emergencia.“Hoy salen estos terrenos, que me parece que son un avance dentro de todas las cosas que se están haciendo”, agregó el funcionario e instó a los beneficiarios a tomar posesión del terreno que recibieron.También dieron sus impresiones sobre este importante beneficio que otorga la Municipalidad, otros funcionarios como la coordinadora de Discapacidad, Verónica Tolomio y la directora de la Mujer, Margarita Arriola; el coordinador del CIC Sur, Nicolás Sandoval; la coordinadora de Niñez, Adolescencia y Familia, Soledad Peretto; el coordinador de Consejos Vecinales y ONG’s, José Monzón, quienes remarcaron la importancia que tiene la posibilidad de acceder al lote para el futuro de la familia.Asimismo el jefe de despacho, Cristian Strobel les aclaró a los vecinos que estos son lotes cedidos en comodato, y que no los pueden abandonar, prestar o vender. Y que el incumplimiento del contrato de comodato le da derecho a la Municipalidad a recuperar esos lotes para transferirlos a quienes los necesiten. Asimismo, la presidenta del consejo vecinal del barrio Matadero, Patricia Machuca agradeció al gobierno del intendente Bassi.Finalmente, previo a la entrega de la documentación correspondiente a los contratos de comodato, el intendente Bassi reflexionó sobre el rol del Estado en dar respuestas concretas a las necesidades más urgentes de la ciudadanía como la vivienda y analizó brevemente algunos de los ejes centrales de su gestión. En relación a la entrega de los terrenos dijo: “Esto nos pone felices, y nos sigue comprometiendo. Hay distintos niveles de responsabilidad: Municipal, Provincial y Nacional. No se termina de entender que hay cuestiones del bien común, en este caso Goya y sus vecinos que deben estar por encima de colores partidarios. Hay una necesidad, una demanda y desde el Estado debe haber una respuesta, más allá de los colores políticos. Yo sé que ustedes necesitan esto y nosotros como Estado tenemos la responsabilidad de dar respuesta”.El jefe comunal enfatizó que “no hay tierras, eso de que el Estado municipal tiene tierras es mentira, hemos entregado todas y cuando viene alguna obra importante: como han sido el caso de los CIC, CEPLA, salones multiuso, nos piden un terreno porque si no tenemos terreno no tenemos recursos, también el estado municipal tiene que tener un terreno para hacer esa obra que es para el bien común”.“El compromiso es ayudarlos, vamos a mejorar la laguna Matadero, vamos a empezar una obra para que los vecinos tengan su salón comunitario”, dijo.El profesor Bassi enmarcó estas acciones en un contexto económico nacional difícil y señaló: “Estamos en una situación difícil que en Goya tratamos de sostenerla, hay mucha gente, ha perdido su trabajo, tiene miedo de perderlo. Verónica Tolomio decía que a muchas personas le sacaron las pensiones, han transferido un montón de recursos que eran de los más humiles y le pasaron a los grandes grupos económicos, agroexportadores, minería, ¿y el pueblo? no tomaron una medida a favor de los que menos tienen”.También, examinó y ponderó algunas obras y acciones inmediatas de la gestión municipal, como la entrada gratis a la Fiesta del Surubí: las remodelaciones y mejoras de plazas y espacios públicos como la plaza san Martin próxima a inaugurar; las obras de club del adulto mayor, a las que sumó el tema del boleto estudiantil gratuito, el apoyo a la educación, entre otras cuestiones.El intendente Bassi acotó que “este es un año político, van a venir las promesas, nosotros vamos a seguir trabajando cerca, porque hay una cuestión de afecto, de apretón de manos, un cariño que es real no es una puesta en escena...Hoy estamos: Goya contra el mundo, tratando de no bajar nuestras banderas”.