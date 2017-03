Macri anunció un acuerdo para llegar a producir un millón de autos para el 2023

El presidente destacó que el acuerdo firmado con la industria automotriz, después de meses de negociación, posibilitará la generación de 30 mil puestos de trabajo directo y 150 mil indirectos y la producción de un millón de vehículos.El presidente Mauricio Macri anunció ayer un acuerdo entre todos los sectores de la industria automotriz para llegar a producir 1.000.000 de vehículos para el año 2023, y afirmó que los primeros 15 meses de su gestión han sido "difíciles", como lo es "toda transición", pero advirtió que ocurrieron "entre una Argentina que no pudo y una que está creciendo", entre "una Argentina de la confrontación, y una que está tratando de recrear espacios de diálogo".Macri consideró que “es un día claramente histórico” para la industria automotriz al arribarse a un “acuerdo estratégico” que llega hasta el 2023, en un acto en Casa de Gobierno en el que estuvo gran parte de su gabinete; el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti; el titular del Smata, Ricardo Pignanelli, y Raúl Torres, del secretariado general de la UOM, en lugar del ausente titular, Antonio Caló.El Presidente de la Nación explicó que el plan automotor “tiene dos metas fundamentales” que son “producir un millón de automóviles y no sólo cuidar la industria sino hacerla crecer en más de 30 mil puestos de trabajo”.“Esto es ni menos ni más –remarcó- que un paso de lo que venimos haciendo hace 15 meses y haciendo las cosas con solidez, pensando en el largo plazo, echando bases para que esto nos pueda servir”, para hacer “crecer la industria en forma sostenible muchos años”.“Todos sabemos –agregó Macri- que así es la única manera de rescatar a millones de argentinos de la pobreza y, claramente, esto se logra tomando decisiones de fondo, no dejándonos tentar con el corto plazo que a veces es un alivio corto para después dejar a todo el mundo en una situación peor”.En ese camino, el Jefe de Estado dijo que “por eso arrancamos terminando con el cepo (cambiario) y el default (de la deuda)” teniendo como base “un elemento central, que es la confianza, y de la mano de la confianza viene el crédito”.En ese plano, Macri recordó que el sábado último anunció en el conurbano el lanzamiento del nuevo plan Procrear (ahora a cargo del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda), con créditos a 30 años, a los que tildó de “revolucionarios”.El Presidente también mencionó su visita, el viernes pasado, a la tradicional feria del campo Expoagro, en San Nicolás, y destacó a esa industria como “un gran motor, tal vez el más potente, a la que le dimos reglas de juego claras y les dijimos que seríamos previsibles y la necesidad de que nos ayuden a poner el país en marcha”.“Y el campo respondió”, remató Macri, y destacó “la cosecha récord de granos de más de 130 millones de toneladas de este año”.En ese punto, resaltó que “así comienza a moverse toda la economía y así se ha registrado en los últimos tres meses del año, en que la Argentina comenzó lentamente a crecer”.“Hace más de seis meses que generamos trabajo formal y esto no fue producto del azar, fue producto de que comenzamos a hacer, lo que necesitaba un país que quiere crecer”, puntualizó y, en esa dirección, explicó que “en la línea de aumentar la confianza comenzamos a generar espacios de diálogo”.Macri mencionó que “el primero, que fue revolucionario, fue el acuerdo de Vaca Muerta (acuerdo petrolero gasífero), porque un país sin energía no puede crecer”, y rescató que en ese entendimiento colaboraron “los gremios petroleros de Neuquén”.“Y hoy el segundo gran acuerdo y espero que esto lo podamos repetir”, se esperanzó, aunque aclaró que “hace falta humildad y sentido común para alcanzar esos acuerdos”, y sostuvo que “la herramienta es esta, es escucharnos”.En un mensaje al sector empresario, el Jefe de Estado expresó que se estudia “en cómo reducir la presión impositiva”, aunque no dio detalles.Asimismo, Macri llamó a profundizar "el trabajo conjunto" y "de diálogo con todos los sectores", y consideró que así el país no tendrá límite en cuanto a su futuro, al tiempo que insistió que ello es posible si se trabaja "dialogando, escuchando, sin prepotencia y con madurez".El acuerdo fue suscripto por el ministro de Producción Francisco Cabrera, en representación del Poder Ejecutivo; en tanto que por el gremio de SMATA suscribió Ricardo Pignanelli. Además la firmaron Adimra; Raúl Amil, presidente de AFAC; por ADEFA Luis Ureta Sáenz Peña; por la UOM Raúl Torres y el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti.