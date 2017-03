Política salarial en Corrientes: La Provincia paga el plus con aumento y acumula una inversión de $2 mil millones

El ministro Enrique Vaz Torres explicó que se trata de la ejecución del primer tramo del aumento del adicional previsto para 2017, que elevará el beneficio un 131%, pasando de $1.300 a $3 mil de bolsillo durante el año. Este mes se suman $700, ascendiendo el plus a $2.000. Los demás incrementos se concretarán en mayo, julio y septiembre. Alcanza a de 75 mil estatales activos y jubilados, incluyendo a los pasivos municipales de toda la provincia. “El esfuerzo de la provincia recompone algunas cuestiones originadas en gestiones anteriores, por ejemplo la Capital, donde el pago en negro era de todos los días, con empleados precarizados descuidando a los jubilados y pensionados municipales”, destacó el ministro Vaz Torres.A través del pago del plus con aumento a partir del martes 14, el Gobierno Provincial volcará durante tres días unos 150 millones de pesos al mercado local, y acumula cerca de $2.000 millones invertidos en poco más de tres años en concepto de este este beneficio para reforzar el poder adquisitivo del salario de 75 mil estatales activos y jubilados, incluyendo a los pasivos municipales de toda la provincia.Tal como lo confirmó el ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, el pago del adicional remunerativo no bonificable que se eleva de $1.300 a $2.000 de bolsillo este mes, se abona los días martes 14, para los agentes con documentos terminados en 0-1-2 y3; el miércoles 15, para quienes tengan D.N.I. terminados en 4-5 y6; y finaliza el jueves 16.“El esfuerzo de la provincia recompone algunas cuestiones originadas en gestiones anteriores, por ejemplo la Capital, donde el pago en negro era de todos los días, con empleados precarizados descuidando a los jubilados y pensionados municipales”, destacó el ministro Vaz Torres.De acuerdo al diseño de la política salarial 2017 elaborada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas siguiendo la instrucción del gobernador Colombi, en marzo, el adicional se incrementa $700 de bolsillo, ejecutándose el primer tramo del aumento resuelto del plus para este año que tendrá una mejora del 131 por ciento cuando llegue a $3.000 en septiembre próximo.El aumento del plus es una de las 24 medidas implementadas por la Provincia para recomponer el salario de los agentes de la administración pública correntina. Se trata de una decisión de gestión que da continuidad a otras 50 medidas salariales con las que se avanzó en los últimos 7 años a favor de los correntinos.El ministro Vaz Torres explicó que entre marzo y septiembre próximo el plus mensual, remunerativo no bonificable, pasará de $1.300 a $3.000 de bolsillo, en cuatro tramos. A través del decreto N°446, este mes se aumenta el plus en $700, pasando de $1.300 a $2.000 de bolsillo.El segundo tramo se ejecutará en mayo próximo, cuando la Provincia aumentará otros $300, elevando el beneficio a $2.300 de bolsillo. En el tercer tramo se sumarán otros $400, en julio, ascendiendo el adicional a $2.700; y finalmente, en septiembre se ejecutará el cuarto tramo, que consistirá en otros $300 de suba, totalizando la asistencia $3.000 pesos de bolsillo.Ante la decisión del gobernador Colombi de sostener y reforzar el poder adquisitivo del salario de los agentes activos y pasivos provinciales, la cartera económica correntina elaboró el pago del este plus mensual convirtiendo a Corrientes en la única jurisdicción en otorgar un adicional a sus trabajadores y jubilados.En septiembre de 2013 se pagó el primer adicional, que entonces fue de $400; en diciembre se elevó a $600 y en aquel mes, además, el Gobierno Provincial otorgó en este concepto otra suma extraordinaria de $300, totalizando $900.En diciembre de 2014 se pagó, también por única vez, otros $600, elevando el beneficio ese mes $1.200. En abril de 2015, la Provincia recompuso el adicional llevándolo a $750; en junio de ese mismo año incrementó otros $150, llevando el beneficio a $900.El año pasado, en enero, pagó por única vez un plus extraordinario de $1.800, y en octubre, lo transformó en remunerativo no bonificable, sumó otros $400 a los $900 mensuales, elevando el adicional a $1.300 de bolsillo. Este mes, aumentará a $1.700 de bolsillo y llegará a $3.000 en septiembre.