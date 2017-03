La Comisión de Producción del HCD analizó con funcionarios precio de lotes en el Parque Industrial

Junto al Director de Industria y Comercio Fernando Martínez y el Gerente de AGENPRO Guillermo Quintana, los miembros de la Comisión de Producción del HCD, junto a otros ediles que se sumaron a la reunión, analizaron la tasación posible de los terrenos del Parque Industrial, políticas posibles de atracción de inversiones, necesidad de infraestructura, la reiteración ante el INVICO por los terrenos del ente frente al predio para la transferencia de cargas, etc. Se eligieron autoridades y se estableció día y horario de reuniones.



Fueron elegidos como Presidente de la Comisión Marta Reyes Letellier, y como Secretario Luis Ramírez, quienes ya se desempeñaron en esas funciones en el período ordinario anterior. Resolvieron mantener los días martes a la hora 11,00 las reuniones periódicas.

Tomaron parte la misma los concejales Marta Reyes Letellier, Federico Tournier, Jorge Mazzaro, Teresita Maidana, Pablo Ibáñez, Fernando Vallejos, Luis Ramírez, César Kalenberg, Ariel Pereira, Pablo Monzón y Raquel Guerreño.

Los funcionarios Fernando Martínez y Guillermo Quintana, que son quienes por su función integran la administración del Parque Industrial, plantearon la necesidad de la actualización del valor de los terrenos del Parque Industrial para los contratos de Leasing que esperan concretarse, y que deben ser aprobados por el Concejo Deliberante.

Explicaron que se pidieron cotizaciones a tres inmobiliarias y que se hace un promedio del 30 % de ello, fijándose en 300, 350 y 400 pesos el metro cuadrado para el primero, segundo y tercer año del leasing.

Durante el intercambio de opiniones sobre el valor del metro cuadrado de los terrenos, en donde algunos ediles incluso plantearon que no tenía mucha significación y que debería ser parte de una política de estado para promocionar la radicación de empresas, Quintana y Martínez dijeron que notaron una merma en el interés de nuevas empresas para instalarse en el parque industrial, y que se debería como objetivo no solo el de relocalizar empresa locales sino seducir empresas que vengan a radicarse de otros lugares.



EMPRESAS EN ESPERA

Insistieron en la necesidad de una pronta definición, argumentando que hay cuatro proyectos nuevos que esperan la resolución para poder instalarse en el Parque Industrial, con lo que se iría de 35 a 39 empresas allí ubicadas.

Otro punto que se planteó es el del estudio de impacto ambiental que debe ser aprobado por el ICAA, ya que tiene un costo elevado. El municipio hizo un estudio general de Impacto Ambiental aprobado por el ICAA, pero hacerse el leasing no se exigió el mismo a las empresas, que ahora proponen para poder escriturar pasado el lapso del leasing que se redacte una clausula que establezca que es responsabilidad de las mismas completar los formularios del ICAA sobre el tipo de actividades que desarrollan y si las mismas requieren el estudio de impacto ambiental.



TRANSFERENCIA DE CARGAS

En otro orden de cosas pero relacionado con el Parque Industrial, es el proyecto de construir en un terreno perteneciente al INVICO la Planta de Transferencia de Cargas, lo que impediría el ingreso de camiones de gran porte a la ciudad, y la construcción de depósitos de distintas empresas del medio, aunque no estén radicadas en el parque industrial.

Esos terrenos tienen 3,7 hectáreas y están ubicados en una zona que está por ordenanza restringida a la construcción de viviendas, por lo que hicieron en su momento gestiones buscando un acuerdo con el ente provincial para la cesión de los mismos, sin resultados positivos hasta el momento.

Además estos terrenos están ubicados sobre la Avenida Neustadt, frente al parque industrial, con accesos asfaltados que se están concluyendo, lo que facilitaría mucho su funcionamiento.

Se encomendó a la concejal Teresita Maidana la tarea de encausar nuevas gestiones con ese objetivo ante el INVICO.