Causa supuestos trillizos: a tres meses del parto la familia sigue buscando respuestas

El Juzgado de Instrucción N° 1 continúa tomando declaraciones. Analizan las pruebas objetivas y no descartan la solicitud de nuevas medidas probatorias.Hace exactamente tres meses, Cristina Galarza ingresaba a la Maternidad Neonatal “Eloisa Torrent de Vidal” con dolores del preparto, pero con el condimento especial de que ella no recibiría sólo a su primer hijo sino a tres, según le habían dicho tras las ecografías. Sin embargo esto finalmente no ocurrió ya que luego de la cesárea, los médicos aseguran que sólo se encontraron con dos bebas.Desde entonces convergen dos voces: por un lado están los testimonios de la familia que esperaba trillizos; y del otro costado los médicos que dan cuenta que oficialmente recibieron a dos niñas. En medio de todo, las ecografías aparecen como pruebas objetivas que ya están siendo analizadas por la Justicia.Lo cierto es que desde ese 14 de enero, este caso se tornó controversial y puso sobre el tapete varias problemáticas: desde la violencia obstétrica, ya que la mujer testifica que no dejaron ingresar a nadie a la sala de parto; un posible error en la lectura de las ecografías, planteado por un fiscal en la etapa inicial del proceso; y hasta la posibilidad de un robo de bebé, esbozado desde la querella. Todas son simples conjeturas que inundaron a la causa de dudas.Tres meses pasaron del día del alumbramiento, ahora avanza el proceso judicial pero mientras tanto la familia sigue solicitando justicia.“Tengo una tristeza muy profunda, todos los días pido a Dios por justicia”, expresó a El Litoral Cristina Galarza; quien todavía está consternada por lo sucedido, sigue reafirmando que las ecografías mostraban tres bebés y por ende ella sigue esperando la aparición de un tercer hijo.Mientras tanto la justicia avanza con la investigación, que es llevada adelante por el Juzgado de Instrucción N° 1, desde donde la jueza Norma Agraso indicó a este medio: “Todavía se están tomando las declaraciones de todos los involucrados, y se peritó las ecografías que fueron presentadas”.La magistrada especificó que las declaraciones continuarán hasta fines de marzo, momento en que se avanzarán con más pericias y medidas probatorias en caso de que fuere necesario.En un repaso de los hechos, se puede recordar que Cristina Galarza (madre) y Daniel Villan (padre) residían en Buenos Aires por lo que los primeros estudios fueron realizados en La Plata.La primeras ecografías fueron realizadas en un hospital de La Plata, las que quedaron en dicho centro de salud.En cercanía a las fiestas de fin de año, Cristina arribó a Corrientes para estar junto a su familia y se realizó un nuevo diagnóstico completo en el laboratorio Tomasella de Goya (donde se le informó que esperaba tres hijos).El tercer diagnóstico por imágenes fue realizado en el Hospital Regional ‘Camilo Muniagurria’ y la última en el Hospital Materno Neonatal, a sólo horas del nacimiento. Según testifican los familiares, en los últimos diagnósticos se daba cuenta de la existencia de tres bebés, con sus respectivos tamaños y pesos diferentes.En un primer momento el fiscal de Instrucción de turno, Buenaventura Duarte, indicó que podría tratarse de un error en la lectura de la ecografía. En su momento este matutino consultó a un reconocido ecografísta y genetista, Diego Rivera, que mencionó: “Si la mujer estuvo controlada durante todo su embarazo es extraño que exista una lectura desacertada”. No obstante indicó que ya hubo casos de este tipo, los que fueron pesquisados por la Sociedad Argentina de Ecografía y Ultrasonografía. Siendo una “equivocación grave que necesita de un peritaje prolijo de las iconografías”, sintetizó Rivera.Para cerrar, el juzgado continúa recogiendo testimonios y pruebas, en tanto que no descartan realizar análisis de las placentas y cordones umbilicales.