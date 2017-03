Intendente Bassi inauguró 800 metros de cordón cuneta en calle Santa Fe

En un emotivo acto, el intendente Gerardo Bassi, rodeado de sus colaboradores y muchos vecinos de los barrios Laguna Bosco y Alem, inauguró otra nueva obra de cordón cuneta que vino a mejorar la calidad de vida de los frentistas y anticipa la próxima obra de asfaltado.

En un acto que se cumplió anoche, en la calle Santa Fe, quedó inaugurada una obra de 800 metros de cordón cuneta, que el Municipio en tiempo récord construyó con recursos propios.

Fueron varios los mensajes de gratitud que recibió el jefe comunal. Una de esas personas que lo hizo público fue la vecina América Carnevale de Aquino quien brindó unas palabras y dijo: “Vivo hace 50 años en la calle Santa Fe, que se encontraba en malas condiciones, existían muchas cañadas y la laguna se llenaba cuando llovía y las calles se inundaban. Hoy quiero agradecer al presidente del barrio por su preocupación hacia nosotros y al señor intendente y autoridades por la preocupación por nuestra calle, señor intendente esperamos el asfalto”.

Luego hizo lo propio el vecino y presidente del barrio Laguna Bosco, Oriel Valenzuela quien mencionó que la gestión vecinalista suele estar sembrado de ingratitudes y críticas. Y aprovechó la ocasión para comentar que “no vamos a contestar agresiones, porque es mejor decir y hacer las cosas, y una propuesta que nos pusimos era trabajar en el cordón cuneta, los pluviales, el alumbrado público y limpieza de la laguna”.

Recordó que “el barrio era marginado, olvidado por todas las gestiones anteriores”, pero aclaró que el profe Bassi cambió esa situación, y que mediante su apoyo se llevaron a cabo importantes obras, como el cordón cuneta, pluviales, red de agua potable, entre otras. “Así es que hoy tenemos la calle Santa Fe, como lo queríamos”, dijo.



DIRECTOR DE SERVICIOS

También hubo palabras del director de Servicios, Nicolás Daveta quien expresó su alegría como ciudadano de Goya y funcionarios por ver cómo avanzan las obras, como los corredores viales que permitirán descongestionar el tránsito en sectores como la avenida Mazzanti, Piragine Niveyro. Y remarcó que “ahora con una visión de futuro y como va anunciar el intendente estaremos asfaltando esto y sin dudas será importante en un futuro próximo”. Al tiempo que recordó que el jueves se procederá a la inauguración de las obras de remodelación de la plaza San Martin.

En el acto estuvo el delegado de Uta, Ruben Suarez quien hizo propicia la ocasión para destacar sus impresiones de las mejoras que notó en la ciudad de Goya en los últimos tiempos y dijo: “Nos pusimos contentos de estar en la ciudad y ver cómo va creciendo la limpieza, las plazas, recorríamos con el intendente y nos llevamos una grata impresión de la gestión porque cuando las cosas se hacen bien hay que decirlo”.

El intendente Basssi procedió a entregarle unos recordatorios al dirigente gremial y luego hizo uso de la palabra, antes de realizar el tradicional corte de cintas.



INTENDENTE BASSI

El jefe comunal comentó la marcha de la gestión, del trabajo intenso que vienen haciendo los equipos municipales para mejorar la ciudad, mencionó la próxima inauguración de las obras de la plaza San Martin, e invitó a los vecinos a examinar detalladamente y con cautela las propuestas electorales que escucharán este año. Y dijo: “

“Los intendentes tenemos cuotas de felicidad plenas y venir a un barrio donde nos tratan con respeto y cariño es una felicidad porque estamos convencidos de que el Estado tiene que estar cerca del barrio, de cada uno de los vecinos”, comenzó. Continuó diciendo: “Vivimos en un tiempo donde hay un intento direccionado de que no exista el Estado, achicar el Estado y que el mercado regule y se haga cargo de todo el movimiento de nuestra sociedad, cuando el mercado interviene directamente los vecinos, los más humildes se ven acorralados por esa ausencia trascendental del Estado, estamos convencidos de que sin Estado no hay patria, que no hay argentinos que puedan acceder a una vida digna, que merezca ser vivida”.

El intendente Bassi subrayó que “estas ocho cuadras de cordón cuneta es el trabajo que comenzó con muchos metros para un desague que no se ve, que está debajo tierra pero la gente sabía que cada vez que llovía nos criticaban con muchas ganas y justicia, porque era una obra que la gente necesitaba, no se veía, no importa”.

“Porque en estos tiempos vamos a escuchar a nuestros oídos mucha música, tengamos mucho cuidado con los guitarreros y los versos, aprendamos de quienes decían que no iba a suceder determinadas cosas y decían que era una campaña el miedo y era la campaña de la absoluta verdad de lo que está ocurriendo”.

“Nos duele que caiga el 26 por ciento el consumo de leche y crezca el consumo de champan, algo no está bien, los argentinos nos habíamos acostumbrado de que teníamos derechos y de buenas a primeras eso que estaba fuertemente atado empezó a volarse, me parece bueno no repetir errores, no tropezar con la misma piedra”, enfatizó.-

Agregó que “este equipo seguirá trabajando como el primer minuto cerca de la gente, con afecto”.