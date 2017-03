Con fuerte apoyo municipal: Artesanos goyanos presentaron la Cuarte Feria Artesanal

En una reunión con medios de prensa, que contó con la participación del intendente Gerardo Bassi, se presentó una nueva edición de la Feria Artesanal que se llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de marzo en plaza Mitre, en conmemoración por el Día del Artesano. También se anunció que la Fiesta del Surubí albergará a los artesanos y feriantes en el Predio Costa Surubí.En el encuentro con los representantes de medios de comunicación de la ciudad, el director de Asociativismo, Micro Emprendimientos y Economía Social, Lisandro Paleari comunicó que el sábado actuará Sandro Falcón y la banda “El sabor de cumbia”. El domingo estarán bandas de rock entre las que se destaca "Legado", junto a la presencia de los artistas que acompañarán la feria. Aclaró que “ellos -los artesanos- son los organizadores de esta fiesta y desde la Municipalidad los acompañamos después de darle el puntapié inicial en las primeras ferias”.Por su parte la artesana Alejandra Barrios, vicepresidenta representante de la Asociación Unión y Progreso, invitó a todos a participar de cuarta fiesta del artesano que contará con casi 120 artesanos, entre foráneos locales feria franca y algunos emprendedores, vienen de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Monte Caseros y otras localidades, y remarcó "esperemos que todo salga bien y los que quieren anotarse pueden hacerlo todavía”.Carlos Nievas, actual presidente de la Asociación Goyana de Artesanos Independientes (AGAI) acotó: “Siempre trabajamos en común con la Asociación Unión y Progreso, y también nosotros invitamos a toda la gente a que vengan a nuestro encuentro, habrá muchas cosas buenas y de bajo costo, los esperamos a todos y gracias”.En otra parte de la conferencia, Lisandro Paleari anuncio que “en años anteriores durante la Fiesta del Surubí, veníamos organizando la feria de artesanos y feriantes en plaza Mitre, siempre con gran convocatoria de artesanos locales y foráneos, en esta oportunidad, a través de la decisión del Intendente de que la entrada a la Fiesta del Surubí sea libre y gratuita, consideramos importante poder llevar esa feria al predio Costa Surubí, obviamente sin costo para los artesanos locales e invitados, va a ser un éxito total”.En tanto que el presidente de la COMUPE, Horacio Urdiró agregó que “con la fuerte decisión del intendente de que el ingreso sea gratuito es el momento ideal de que se pueda fusionar y no sea una semana de fiestas separadas sino de unión, se también los miedos que ocasionan algunos cambios, esta es una oportunidad de que se marque un antecedente de acompañamiento y unidad perdurará en el tiempo”.En la parte final de la conferencia, el jefe comunal reflexionó sobre aspectos centrales de su gestión y de la tónica que le ha impreso a su gobierno, destacando que lo guían los valores superiores de la vida por sobre cuestiones pasajeras.“Nosotros no venimos a avasallar, venimos a acompañar a la COMUPE, no saludamos con sombrero ajeno, pero hay que entender que si el Estado no está presente es difícil que se puedan realizar un sin número de eventos, acciones. El Estado debe estar presente, debe acompañar especialmente a los más débiles, porque si nos dejamos en mano del mercado que ponga precios, estamos complicados, necesitamos tener un Estado vigoroso, que pueda abrazar a todos”, enfatizó el jefe comunal.El intendente señaló: “Hemos acompañado a los artesanos, al que trabaja en cuero, al que hace las sillas tan lindas, los muebles... Tengo un sueño. En la Terminal empezamos otra obra que es un icono: los dichosos baños de la Terminal, a nuevo. Los estamos haciendo donde estaba la Dirección de Tránsito. Vamos a hacer uno de damas y otro de caballero y un baño de la inclusión. Ese será el baño del centro, el de la plaza Mitre, el baño que necesitan los vecinos de la zona rural. Esos baños quedarán ahí definitivamente. Nuestra idea es que la terminal se vaya a los terrenos PRO.CRE.AR y que ahí, en donde está el predio de la Terminal hagamos el gran centro cultural, artesanal, de emprendedores, artistas, feriantes para que cuando venga un familiar de afuera podamos orgullosamente decirles “te voy a invitar a que recorramos esto que esta tan lindo”.