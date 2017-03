Hoy productores tabacaleros se reúnen en zona rural

A pesar de que se anunció desde la Cámara del Tabaco que esta semana, a más tardar el viernes, los productores tabacaleros tendrán acreditado una suma de dinero, igualmente los tabacaleros llamados independientes se convocaron para hoy en la zona rural. La reunión será a las 20 en el domicilio de “Gringo” Cáneva, en Granja Amelia.

En declaraciones al programa “Al que madruga” que se emite por FM Norte, el referente de los Productores Independientes explicó que si bien están en conocimiento de que se anuncio el pago del subsidio que tanto habían reclamado, todavía no están contentos por una serie de cuestiones. Es lo que motivó a que se llamará a una reunión de tabacaleros en Granja Amelia.

Dijo Roberto Segovia: ”Pensamos lo siguiente. Que bienvenido sea (el pago), es lo que andábamos reclamando, por qué no decirlo: un poco tarde pero más vale tarde que nunca. Pero queremos invitar a los amigos productores a una importante reunión que se hará el próximo miércoles a las 20 en casa de “Gringo” Canevá en la Segunda Sección Granja Amelia. La reunión es por lo mismo: por tantos reclamos que hace rato venimos haciendo y no somos escuchados. Y como dije: esto no hace más que crear bronca en el productor. Entendemos que estas instituciones que nos representan reciben muchos recursos que nos corresponden a los productores tabacaleros para financiar su funcionamiento y a la hora de que necesitamos hablar con ellos no podemos hablar con ellos, no pueden atendernos, háblese del IPT, la Cámara y el Ministerio de la Producción. Eso fue creando un ánimo negativo en el productor y eso llevo a que convoquemos a esa reunión entre todos, queremos ver la forma de revertir la situación”.

“No se puede seguir en este sistema de que nos den la plata cuando se les dé la gana, no solo a nivel local sino provincial, acá se prometió de que a partir del 17 mensualmente iban ingresar recursos que correspondían a la provincia pero estamos en marzo y no se cumple, es una de las tantas mentiras que se vienen diciendo y los productores estamos hartos de eso, este año la producción va a salir gracias a que el producto le puso el hombro y no por la asistencia del IPT en este caso”, dijo.