Histórico procedimiento contra la narcopolítica en Corrientes: detuvimos al intendente, viceintendente y comisario local de Itatí

Según datos provisorios, el megaoperativo “Sapucay” contó con el arresto de 25 personas, el despliegue de 670 gendarmes y la realización de 47 allanamientos simultáneos en Corrientes, Córdoba, Chaco y Buenos Aires.



Es el fin de una etapa donde el poder político y la policía local garantizaban la impunidad necesaria para distribuir la droga en el país. El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, detuvo ayer al intendente, viceintendente (funcionarios del Frente para la Victoria) y comisario local de Itatí, en una de las operaciones más significativas de la historia de Argentina. También fueron arrestados integrantes de la Policía Federal, Prefectura Naval, Gendarmería y policía provincial.

“No nos importa si son políticos, jueces o miembros de las fuerzas de seguridad, si actúan como cómplices del delito, están del lado enemigo. Nosotros queremos un Estado que sea parte de la solución y no del problema”, aseguró la ministra Bullrich en la conferencia de prensa, acompañada por el gobernador Ricardo Colombi. La funcionaria luego agregó: “Hoy, junto a la Gendarmería y el Gobierno de Corrientes, hemos dado un golpe para que Itatí no sea recordada por el narcotráfico y sí por su virgen”.

Participaron de la conferencia, a su vez, los secretarios Eugenio Burzaco, de Seguridad; Gerardo Milman, de Seguridad Interior, y Gonzalo Cané, de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas. También concurrieron el jefe de la Gendarmería Nacional Argentina, Gerardo Otero, y su director general Antidrogas, Silvino Contreras.

Por su lado, el gobernador de la provincia de Corrientes, Ricardo Colombi, resaltó el accionar de las fuerzas federales y dijo que: “Felicitamos a los hombres y mujeres de la Gendarmería Nacional por el trabajo realizado y los resultados positivos obtenidos”. Y luego agregó que: “Esperamos que hoy la comunidad de Itatí pueda tener un nuevo despertar. Debemos cuidar y proteger a nuestra juventud”.

La causa, a cargo del juez federal Sergio Torres y del fiscal Carlos Stornelli, comenzó en mayo del 2014 en la Villa Zavaleta. En aquel entonces, adoptó el nombre de operación “Sapucay”. Tres años más tarde, luego de una exhaustiva investigación criminal, 670 efectivos arribaron a la provincia de Corrientes para darle fin al gigantesco entramado delictivo.

Natividad Terán, intendente de Itatí y miembro del Frente para la Victoria, fue arrestado hoy en su domicilio. Éste era objeto de investigación desde el año 2014. Asimismo, fueron capturados familiares del viceintendente, del esposo de Mariela Terán y del presunto cabecilla de la organización narco criminal, Luis Saucedo, entre otros.

Cabe resaltar que de la marihuana decomisada durante el 2016 en Corrientes más del 31% fue incautada en Itatí. Allí -donde hoy se desarrollaron más de 30 allanamientos- desde la asunción de la ministra Patricia Bullrich, la cartera de Seguridad lleva secuestradas más de 8 toneladas de marihuana. Con sólo 7900 habitantes, la ciudad se convirtió en una de las principales puertas de entrada del tráfico de estupefacientes.

Es preciso recordar que la hija del jefe comunal de Itatí, Mariela Alejandra Terán, y su marido, Ricardo Walter Piris, permanecen aprehendidos desde el pasado 15 de febrero por otra causa, acusados de tener vínculos con la comercialización de marihuana en el interior de país. En la misma situación se encuentra el hermano del viceintendente, Hernán Adolfo Aquino, quien fuera detenido durante un secuestro de más de 500 kilos de marihuana en Corrientes.

De esta manera, en Itatí pusimos fin a todo un entramado de corrupción político-criminal. Como había sucedido en otros operativos en Formosa y Tucumán, el Ministerio de Seguridad de la Nación ratificó su decisión de ir por todos los que no se encuentran dentro de la ley, combatiendo la connivencia entre el poder político, las fuerzas locales y el narcotráfico.