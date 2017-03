Gerente de la Cámara del Tabaco: Los 32 Millones serían pagados a los productores goyanos antes del viernes

El gerente de la Cámara del Tabaco, Eduardo Villarreal dio precisiones sobre los plazos en que se recibirán en Goya los fondos gestionados para los productores por un monto de 32 millones de pesos en concepto de subsidio por emergencia. El directivo dijo que “no pasará del viernes de esta semana sin que los productores tengan acreditados sus importes” y que “se distribuye a los productores en función de la suma de los valores de acopio del año 2014, más 2015 y 2016, reconociendo cantidad y calidad de lo producido”.En declaraciones al programa “Al que madruga” que se emite por FM Norte, el gerente de la Cámara del Tabaco, Eduardo Villarreal precisó que “nosotros, el viernes nos enteramos a las dos de la tarde, nos avisaron que habían depositado la plata, eso significa que en cuatro días hábiles más está la plata en el Banco de Corrientes para el IPT pase a acreditar en las cajas de ahorro de los productores, el tema es que no tenemos el día preciso, eso lo fijará el IPT, pero no pasará del viernes de esta semana sin que los productores tengan acreditados sus importes, es un importe muy importante no solo para cada productor sino para toda la economía de la zona, son 31.520.767 que vienen directamente al bolsillo del productor”.El gerente de la Cámara del Tabaco reconoció que “este año estuvo más complicado que el año pasado porque tienen una serie de precauciones que antes no existían, y que lo único que hacen es entorpecer, ellos estaban ordenando, ellos dicen, de manera que salga más fluido de ahora en adelante, pero ahora nos costó un Perú lograr este depósito, la tramitación fue engorrosa, lenta, trabada, iba y venía, nos obligó a viajar a Buenos Aires varias veces en los últimos 14 días, pero todo fue en beneficio de que el productor cobre, por lo menos ahora se concretó y detrás de esto vienen los 28 millones restantes, para completar los 60 millones del plan que se presentó originalmente”..COMO SE PAGASe le preguntó cómo se determina el monto que cobrará cada productor. Villarreal explicó que “se distribuye en función de la suma de los valores de acopio del año 2014, más 2015 y 2016, porque en el valor de copio se le reconoce tanto cantidad como calidad y en función de eso se le abona”“La Cámara hace mucho tiempo está lidiando con eso y la última vez el pago del crédito en efectivo no se hizo en función de eso, y se hicieron mal las cosas, con esto no solo se paga el crédito sino se arreglan las cantidades en más o menos que se pagaron en su momento, y va a la caja de ahorro del productor a más tardar el viernes”, recalcó.PLAZO DE PLANESAnte dichos de los productores de que los planes fueron presentado fuera de tiempo, dijo: “Puedo garantir que uno de los dos planes que se presentaron antes de la fecha del 31 de octubre, que dijeron en Buenos Aires como límite, fue uno de estos, el tema de la fecha es un tabú, una cosa que se la usa, pero nosotros lo que presentamos, sabemos cómo son las cosas y está bien, cada uno tiene derecho a expresar y pensar lo que les parece, no entramos a polemizar solo decimos lo que sabemos”.-EL RESTOSe le preguntó sobre cuándo se pagarán los 28 millones que quedarían del plan original de 60 millones que debían venir a Goya. Respondió: “Los 28 siguen su ritmo, pero Corrientes tiene plata suficiente acreditada en la fecha para que se cumpla con los 28 millones pero para cumplir tiene que seguir todo el recorrido de esta, esperamos que sea con más rapidez. Las cosas son así, nosotros tenemos que ajustarnos a lo que hay y sacar lo antes posible en beneficio de todos”.-