Declaraciones de Aldo Ferezín: Con nuevas licitaciones aprobadas, la Estación Transformadora Oeste podría ser inaugurada a fin de año

Aldo Ferezin, integrante de la Asociación de Comercio mostró los avances que evidencian las obras civiles de la futura estación transformadora de la zona Oeste, más conocida como camino del cementerio. Estimó que las obras podrían ser inauguradas a fin de año.En el mismo lugar donde se erige el edificio que albergará los equipos electromecánicos recientemente licitados por la Provincia, Aldo Ferezin, quien es uno de los referentes de un movimiento civil que surgió en la gran crisis del 2010 y que gestionó para encontrar una respuesta a estos graves problemas energéticos, fue entrevistado para el programa “Panorama Local” que se emite por Canal 2 de Goya Visión.Aldo Ferezin comentó: “Estamos en la recta final….todo está previsto. Anhelamos, para diciembre, queremos inaugurar esto, esta gran estación transformadora que nos va a permitir terminar las dos grandes columnas del problema energético que arrancó en la crisis del 2010. La primera gran columna que es la línea Mercedes – Goya. Esta es la segunda, que es bajar esa energía para que ingrese a Goya, al parque industrial, a Lavalle; Perugorria, Esquina. Esto no es solamente para Goya, son 9 localidades que serán beneficiadas por las obras que están muy avanzadas en la parte civil. La Provincia licitó la parte final, hace unos 10 días, la parte electromecánica”.“Siempre aclaro que esta es una obra Nación - Provincia, donde el 70 corre a cargo de la Nación y el resto de la Provincia. Ya están las cuatro empresas adjudicadas. Hablé con el ingeniero Melano, secretario de Energía de la provincia, y estaría hoy en Fiscalía de Estado. Esto sale por decreto, digamos, los montos asignados a las empresas, son 48 millones”, precisó.“Acá estamos hablando de transformadores, seccionadores, disyuntores, aisladores, el tablero electrónico, muchos de estos elementos, que es la parte final, hay que traerlos de Brasil. Urge el tiempo de que salga el decreto para que la empresa que tiene que ir a Brasil vaya a comprar varios componentes para el armado final. Acá vamos a tener cuatro plataformas donde irán dos transformadores de 50 mega y dos de 32, la Provincia compró uno y está licitando otro que no saben si es uno de 32 o de 50 megas, yo le sugerí a Melano que compremos el de 50”, comentó.“La capacidad de esta estación. Hablamos de dos transformadores, dos de 50 mega y dos de 32, que entrarán en funcionamiento en poco tiempo, a lo que se suma la estación de Carolina y así estaríamos con una bajada energética sin precedente para toda la zona”, dijo.Aseguró que “habrá un cambio una vez que funcione, el impacto será a primera vista, mejorará la tensión”.LA DISTRIBUCIÓN“El otro tema trascendental es la parte de distribución, ya arrancamos, también están llegando cables pre-ensamblados y transformadores para las 14 nuevas subestaciones, la Provincia comienza con lo que es su deuda pendiente”, dijo.Aldo Ferezin recordó que “esta lucha es del 2010, estamos en el 2017, fue una lucha dura, nos costó mucho pero siempre fueron las instituciones de Goya: Asociación de Comercio; Cámara Empresarial; el obispo que nos acompañó muchas veces y fue la forma en que en Buenos Aires escuchara la problemática del sur de Corrientes”.Estimó que “acá juegan muchas cosas, un transformador lo compraste hoy, pero lleva tiempo construirlo y la Provincia está por depositar la plata, acá tenemos dos grandes fábricas de transformadores, las dos están en Santa Fe”.LA INAUGURACIÓN“Jugamos con los tiempos, aparte si nos llueve no hay trabajo en la obra por cuestiones de seguridad pero el dinero está en cuenta especiales porque la Nación cumple en tiempo y Electroingeniería cumple, si todo va bien, se tiene proyectado que estaríamos inaugurando antes de Navidad y yo creo que empieza una nueva etapa para Goya y la zona, para Esquina imagínate la ayuda que le vamos a dar a las empresas que necesitando energía en abundancia. Empezamos a cambiar la historia porque sin energía esto era imposible”, expresó.“La línea que viene de la ET Carolina quedó en el parque industrial y de ahí hay que proyectarla al frigorífico, acá estamos a 1.200 metros, pero esto es para todo el sur de Corrientes”, dijo.“Todo esto nos entendieron a nivel nacional, liberaron los fondos, está todo normalizado y si Dios quiere en diciembre se inaugura esto”, indicó.