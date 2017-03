Con el objetivo de acercarse a los vecinos el Hospital Goya realiza operativos integrales de Salud en Zona Sur de Goya

Desde el Hospital Regional de Goya con la articulación con vecinalistas de la ciudad se implementan Operativos Integrales en distintos Barrios de la ciudad, este trabajo comenzó la semana pasada con la atención efectuada durante los días jueves y viernes en la Sede del Barrio Pando.Durante dos días se realizo un Operativo Integral de Salud para vecinos de la zona sur, desde el Ministerio de Salud de la Provincia a través del Hospital Regional Goya se implementa esta atención a vecinos de Goya y tiende a contribuir con este tipo de asistencia en distintos sectores de la ciudad, este trabajo se realiza articulando con el Plenario Vecinal de Goya, con el objetivo de acercarse mas a los vecinos de distintos barrios.Un gran despliegue se realizo durante la atención suministrada en este Operativo donde participaron Médicos, Especialistas, Personal de Enfermeros, Farmacia y Agentes Sanitarios del Hospital Regional de Goya con el apoyo de una Unidad Móvil Hospitalaria.Durante estos Operativos se brindo los servicios de: Atención Clínica Medica, Ginecología, Odontología, Cardiología, Nutricionista, DBT, HTA, Laboratorio, Análisis Clínicos, RX, Vacunación, Ecografía, Oftalmología. Además se aplicaron dosis de vacunas, según calendario de Vacunación, Atención de Enfermería, controles de Presión, Peso, Talla, y Farmacia.Este trabajo se realiza desde el Gobierno de Corrientes, el Ministerio de Salud Provincial, a través del Hospital Regional Goya con APS e IPT que colabora con la Unidad Móvil Hospitalaria.La Presidente de la Comisión Vecinal del Barrio Pando, Señora Dorita Gamarra dijo, “Para nosotros fue una experiencia nueva, Nos sentimos agradecidos por haber sido elegido este lugar para los Operativos, y al mismo tiempo vemos las necesidades de la gente, lo que mas quiero destacar es el grupo humano, tanto del director, Médicos, Enfermeros, como atienden a la gente, es un grupo humano muy bueno con la gente”, para agregar “Es una excelente idea del Director del Hospital, de salir a los barrios para descentralizar la atención del Hospital”, reconociendo finalmente el trabajo realizado, “Agradecerles por haber elegido nuestra Sede, y decirles que las puertas están abiertas para cuando lo necesiten, ha sido una experiencia hermosa, reiterando la atención del grupo humano, nos dejo encantados, por que verdaderamente se ve que es de corazón, así que estamos muy agradecidas”.La Tesorera de la Comisión del Barrio Pando, Señora Gladis Zone destaco, “desde muy temprano organizamos toda nuestra Sede para que este lo mejor posible para brindar la atención en este lugar, y agradecer por la posibilidad que desde este lugar se atienda a tanta gente”Doctor Martínez “Esto es lo que habíamos charlado en su momento con el Plenario de Consejos Vecinales, estuvimos hace quince días reunidos en el Hospital y ahora estamos cumpliendo con lo que había sido nuestra idea de acercarnos mas a los vecinos de los diferentes barrios, sabemos que hay muchas necesidades, que muchas veces no la podemos satisfacer desde el punto de vista desde lo que es el Hospital en si mismo, por eso estamos acercando ese tipo de prestaciones, tenemos Oftalmólogo con la entrega de Anteojos, Ginecóloga con todos lo que es la patologías de la mujer y la tomas de PAP, un Cardiólogo con electrocardiogramas y un especialista en cardiología, tenemos médicos generalistas que están trabajando en patologías generales de la gente en general, mas allá de lo que es la mujer y los niños; también tenemos lo que es específicamente nutrición , tenemos tres nutricionistas del hospital, para todo lo que sea consulta nutricional mas que nada, en lo que es enfermedades crónicas, hipertensión de diabetes, nutrición a la embarazada, nutrición a los niños; también hemos acercado el laboratorio de análisis clínicos desde el punto de vista de todo lo que es atención primaria de la salud, y eso por supuesto que lo hemos desarrollado durante estos dos días en esta Sede, hemos abarcado diferentes barrios de esta zona, hemos trabajado con gente de los Barrios Independencia, Itatí,, Devoto, el Barrio Pando y otras zonas aledañas, en donde hemos hecho un trabajo de información casa por casa y de invitación a través del equipo de Agentes Sanitarios, la idea es que a partir de ahora comenzamos a ir a otros barrios que sabemos que hay otras necesidades similares, y estamos organizándonos para continuar en otros barrios, esto lo habíamos hablado en su momento con los vecinalistas y hoy lo estamos tratando de cumplir, de que la gente sepa que el Hospital Regional de Goya esta llegando a sus barrios con diferentes atenciones”.Consultado sobre las Atenciones de Áreas Programáticas de la ciudad, el Doctor Martínez dijo, “Nosotros es algo que estamos viendo hace un tiempo y eso también es una preocupación para el Hospital Regional, estamos viendo que hay diferentes áreas programáticas que corresponden a las Salas del Municipio que estamos recibiendo, por ejemplo embarazadas sin controles o con poco controles de los embarazos y que después tienen problemas en el parto, o la mamá o los niños al nacer, entonces es una gran preocupación, el otro día hablando con la Jefa de Maternidad Infancia de la Provincia, el Jefe de Perinatología del Hospital estamos viendo con gran preocupación esta realidad que estamos teniendo, donde nosotros vemos que en esas áreas programáticas no se están haciendo, como debería por lo menos en el área materno infantil, que es lo que mas por ahí los números que nos pegan, ya sea de mortalidad infantil , de accidentes en el parto, o problemas con las muertes maternas que hemos mejorado sustancialmente desde hace un tiempo a esta parte, entonces obviamente que nosotros no hemos logrado tener un trabajo en conjunto, por que se supone que es algo que ya lo deberían venir haciendo por que hay normas, por que ya todos sabemos lo que hay que hacer, pero evidentemente estamos teniendo con mucha preocupación, estamos viendo que realmente no hay un trabajo a conciencia en ese sentido, entonces nosotros venimos a suplir en parte eso, pero obviamente se supone que debería hacerlo el área correspondiente”.Explicando como funciona este sistema de salud, “Hace muchos años nosotros diagramamos lo que hoy hay en Goya, que gracias a Dios persistió en el tiempo, lo que eran las áreas programáticas que le correspondía a cada sala de Atención Primaria, a partir de allí desarrollamos todo lo que es el Plan Nacer, todo lo que significa la atención de la madre y el niño, siempre fue puesta la visión fundamental en la madre el niño, y todo lo que es la Atención Primaria, cada Sala de Atención Primaria ya sea Municipal, Provincial, o de quien corresponda, tenga la responsabilidad, saber que tiene que ocuparse de esa Salas, y de esas Áreas Programáticas, saber que lo fundamental es cuidar a nuestras madres y a nuestros niños. Por lo tanto cuando la cuestión política cambio en la ciudad de Goya la idea era que cada uno se hiciera cargo de lo que le correspondía, pero vemos con preocupación que eso no ocurre en esas Salas, non la del Barrio Independencia, la Sala del Barrio San Ramón, que son Salas que hoy estamos preocupados, por que estamos teniendo ese tipo de inconvenientes y también vemos en los diferentes CIC también estamos teniendo ese tipo de inconvenientes, por eso la idea es que podamos avanzar en ese sentido y que haya una unificación en el trabajo en conjunto y en el tratamiento preventivo de esas áreas de nuestra población”.Finalmente destaco el servicio de Farmacia que también se brinda en estos Operativos, “Tenemos el Servicio de Farmacia a través de PLAMECOR y REMEDIAR y si hace falta medicamentos que dispone el Hospital por compra por Farmacia, o sea la idea es que el paciente cuando se vaya de acá se vaya no solamente con la atención, si no con el estudio complementario, ya sea una ecografía, una Radiografía, o un análisis clínico, y también por supuesto si hace falta la medicación que corresponda. La idea es que la gente luego de esta atención se vaya con el problema solucionado a su casa, y después si hay algún tipo de consultas, están las diferentes Salas de nuestros Barrios, las diferentes Consultorios del Hospital para que puedan seguir consultando si hace falta”.